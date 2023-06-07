Кожні пів метра землі у Бахмуті обходилися Росії вбитим чи пораненим, - Велика Британія в ОБСЄ

Росія втратила в районі Бахмута близько 60 тисяч убитими та пораненими, просунувшись усього на 29 кілометрів – по одному вбитому або пораненому на кожні захоплені 48 сантиметрів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ієн Стаббс під час засідання Форуму з безпекового співробітництва у Відні, передає Укрінформ.

"Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, однією з її цілей, схоже, було повне захоплення всього Донбасу протягом 10-14 днів. Понад 15 місяців потому російський наступ на Донбасі зупинився після надзвичайно високих втрат. З травня минулого року лише в районі Бахмута було вбито або поранено до 60 тисяч вагнерівців і військовослужбовців регулярних російських військ", - сказав Стаббс.

За його словами, майже половину цих втрат – близько 30 тисяч убитими і пораненими – Росія отримала протягом трьох місяців, починаючи з березня.

"Ці приголомшливі втрати були досягнуті при загальному просуванні лише на 29 кілометрів. Тобто, на кожні 48 сантиметрів землі, які здобула Росія, один її солдат був убитий або поранений", - наголосив британський військовий радник.

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Він також назвав "жалюгідними та огидними" постійні спроби Росії зламати волю і рішучість українського народу шляхом постійних ракетних і безпілотних ударів по містах і селищах по всій Україні. "Це – відчайдушні дії російських воєначальників, у яких закінчилися ідеї і які постійно переоцінювали свої військові можливості та недооцінювали силу і рішучість українського народу", - заявив Стаббс.

Військовий радник британської місії в ОБСЄ зазначив, що вже минуло більше року відтоді, як військове керівництво РФ "було змушене відмовитися від своїх прагнень здобути переконливу вирішальну перемогу за допомогою сучасної маневреної комбінованої війни з використанням комбінованих озброєнь". "Понад рік ми спостерігали, як ці керівники подвоїли зусилля з реалізації так само невдалого запасного плану дій – грубого, інтелектуально збанкрутілого способу ведення виснажливої війни. Це призвело до жахливої демонстрації готовності Кремля приносити в жертву російський народ, включно з мобілізованими громадянами, тисячами в ім'я жахливої і надуманої розв'язаної війни", - додав Стаббс.

У своєму виступі британський дипломат також висловив занепокоєння щодо наслідків підриву Каховської дамби, назвавши це "ще одним руйнівним прикладом жахливих наслідків неспровокованого, незаконного і повномасштабного вторгнення Росії в Україну".

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