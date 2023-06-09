АМУ ініціює зустріч з Президентом, щоб озвучити спільну позицію громад щодо законопроєкту 5655
Голови громад – члени Асоціації міст України ініціюють зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським, щоб розповісти про небезпеку законопроєкту 5655 для децентралізації та відновлення громад.
Про це йдеться у повідомленні Асоціації міст України, передає Цензор.НЕТ.
"06 червня 2023 року Ви відповіли під час прес-конференції журналісту, що половина органів місцевого самоврядування підтримує законопроєкт 5655, а половина не підтримує. Вважаємо, пане Президенте, що Вас дезінформують щодо наявності, начебто, підтримки громадами законопроєкту 5655. Ми, сільські, селищні, міські голови більшості громад України, готові зустрітися з Вами та навести аргументи про небезпеку законопроєкту 5655 для децентралізації, процесу відновлення українських громад і безпеки громадян", - йдеться у зверненні АМУ.
В асоціації наголошують: у грудні 2022 року АМУ зверталася до Президента України із спільною позицією громад щодо законопроєкту 5655: його необхідно ветувати.
Асоціація міст України об'єднує інтереси 608 сіл, селищ та 401 міста.
Голови громад, що входять до АМУ, вітають відсутність підпису Президента України на законопроєкті 5655 як його позицію на боці місцевого самоврядування, йдеться у повідомленні АМУ.
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- Зелений, як завжди брехло брехлом.
але, не всі ж громади об.єднує ця асоціація...на противагу їй є конгрес територіальних громад, який очолює голова офісу президента...так співпало, були ті, що йому довірили...не факт, що виборці довірили головам обирати такий орган і голову...однак
в перші дні ворожої окупації голови ще не захоплених і щойно захоплених громад волали до центру, як бути, що робити...але звідти чули мовчок...через два тижні з.явився голова конгресу і назвав тих коаборантами...
з асоціацією міст та селищ такого не виникало?
Але ж журналісти і редактори на Цензорі, як колись писали в анкетах, "Знають мову зі словарем", тому й гадки не мають, що в Українській мові це повинно звучати як "Голови громад".
Глави громад молодці, швидко зорієнтувались та впіймали за слово боневтіка, яке він сказав на своїй останій "псевдоконференції". Воно багато чого там набазікало... Зокрема, "для себе знаю", хто розмінував Чонгар та здав Південь.
І чому це непорозуміння після низки корупційних законів досі очолює Комітет ВР з питань розвитку та містобудування?
щоб і у нас якесь ***** не виросло...
досі очолює Комітет ВР з питань розвитку та містобудування?
А Зеля, тільки текст озвучую… Оманщина..
Бачили очі що вибирали ..