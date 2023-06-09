УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10814 відвідувачів онлайн
Новини
8 037 31

АМУ ініціює зустріч з Президентом, щоб озвучити спільну позицію громад щодо законопроєкту 5655

зеленський

Голови громад – члени Асоціації міст України ініціюють зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським, щоб розповісти про небезпеку законопроєкту 5655 для децентралізації та відновлення громад.

Про це йдеться у повідомленні Асоціації міст України, передає Цензор.НЕТ.

"06 червня 2023 року Ви відповіли під час прес-конференції журналісту, що половина органів місцевого самоврядування підтримує законопроєкт 5655, а половина не підтримує. Вважаємо, пане Президенте, що Вас дезінформують щодо наявності, начебто, підтримки громадами законопроєкту 5655. Ми, сільські, селищні, міські голови більшості громад України, готові зустрітися з Вами та навести аргументи про небезпеку законопроєкту 5655 для децентралізації, процесу відновлення українських громад і безпеки громадян", - йдеться у зверненні АМУ.

В асоціації наголошують: у грудні 2022 року АМУ зверталася до Президента України із спільною позицією громад щодо законопроєкту 5655: його необхідно ветувати.

Читайте: В Асоціації міст України назвали недоліки законопроєкту 5655: Стимулюється масове самочинне будівництво. ІНФОГРАФІКА

Асоціація міст України об'єднує інтереси 608 сіл, селищ та 401 міста.

Голови громад, що входять до АМУ, вітають відсутність підпису Президента України на законопроєкті 5655 як його позицію на боці місцевого самоврядування, йдеться у повідомленні АМУ.

Автор: 

Зеленський Володимир (23978) місцеве самоврядування (322) містобудування (58)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+18
показати весь коментар
09.06.2023 13:32
+12
Мери міст бунтують Їх містяни обирали
показати весь коментар
09.06.2023 13:34
+11
" половина органів місцевого самоврядування підтримує законопроєкт 5655, а половина - ні "
- Зелений, як завжди брехло брехлом.
показати весь коментар
09.06.2023 13:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Глави це хто???
показати весь коментар
09.06.2023 13:26 Відповісти
" половина органів місцевого самоврядування підтримує законопроєкт 5655, а половина - ні "
- Зелений, як завжди брехло брехлом.
показати весь коментар
09.06.2023 13:29 Відповісти
Він сам рахував, 50 на 50. Бо даі половини рівні.
показати весь коментар
09.06.2023 13:32 Відповісти
Його призначенці. Бунтують.
показати весь коментар
09.06.2023 13:31 Відповісти
Мери міст бунтують Їх містяни обирали
показати весь коментар
09.06.2023 13:34 Відповісти
Якщо не в курсі, хто такий голова громади - нащо ляпати маячню про "призначенців"?
показати весь коментар
09.06.2023 16:51 Відповісти
це обрані народом у своїх громадах...
але, не всі ж громади об.єднує ця асоціація...на противагу їй є конгрес територіальних громад, який очолює голова офісу президента...так співпало, були ті, що йому довірили...не факт, що виборці довірили головам обирати такий орган і голову...однак
в перші дні ворожої окупації голови ще не захоплених і щойно захоплених громад волали до центру, як бути, що робити...але звідти чули мовчок...через два тижні з.явився голова конгресу і назвав тих коаборантами...
з асоціацією міст та селищ такого не виникало?
показати весь коментар
10.06.2023 06:28 Відповісти
Теж різонуло очі!

Але ж журналісти і редактори на Цензорі, як колись писали в анкетах, "Знають мову зі словарем", тому й гадки не мають, що в Українській мові це повинно звучати як "Голови громад".
показати весь коментар
09.06.2023 13:43 Відповісти
Навіть можна було би сміятись, коли би було не так сумно, можна подумати , що голови громад турбуються за своїх людей, вони переживають, що у них заберуть кусок годівнички. А на самих себе "величних" спочатку потрібно подивитись, ким вони стали після утворення громад. Уся програма децентралізація Гройсмана - коту під хвіст, хоча там і були певні позитивні аспекти, але все перекрило знищення місцевого самоврядування. Замість того, щоб надати громадам міст , сіл фінансові можливості, створили монстрів-громад, а громади сіл і містечок перетворились у безправні придатки як вулиці до великого міста (без права голосу). От де свиня зарита. Села позбавили прав на їх власну землю, а землі під управлінням централізованих громад. Це називається реформа НАВИВОРІТ. Починав гетьман Петро з Гройсманом, а зелені пішли ще далі нищити, бо в країні " мають вирішувати" бені, піні, ахметчики, каперманчики та ще якісь там хламідії, резиденти фсб. Тому народу який зиск чи рулять васали бені чи злодії від так званих громад. На жаль, а може й до позитиву, але шуляк не така вже й простачка, не це медикиня безугла, чи ресторатор коля, ця досить фахова депутатка, її анонси винятково для великого будівельного мафіозного бізнесу, який не бажає ні з ким ділитись. А Зе влада тоді кого представляє, хіба не той же мафіозний синдикат, ну і нехай між собою спорять, вбивають клинці один одному, диви, щось і простим людям, можливо, колись перепаде??? Хіба не так? До слова , ніколи не перебував у ніяких партіях, місцевому самоврядуванні... , але стикнувся з проблемами, коли наїхали на села, позабирали у людей присадиби , земельні паї.... бо пристоличним фермерах виникла нагальна потреба розвивати агробізнес за 600 км у Галичині. А Ви про містобудування..... Якраз зараз це на часі? Ні, аж ніяк ні, бо зараз і ще десяток років будуть на часі мостобудування, відновлення житла, подолання наслідків війни ...., а не узаконення корупційних схем.
показати весь коментар
09.06.2023 16:01 Відповісти
Незрозуміло трохи. У вашої громади проблема із її головою? Оберіть нормального собі.
показати весь коментар
09.06.2023 16:53 Відповісти
показати весь коментар
09.06.2023 13:32 Відповісти
За таку кормушку , яку їм подарував Гройсман будуть місцеві голови зубами до останнього триматися, щоб з людей сотати в три шкури подовше, або просто знущатися як у місті Сквира.
показати весь коментар
09.06.2023 13:46 Відповісти
Ти лярва 17 гривнева (вартість 1 яйця). Тоді дай відповідь, чому Вінниця, де мером був Гройсман, останнє десятиліття тримає лідерство серед всіх міст України по якості життя. Дай відповідь, або виключи свій вентилятор з лайном.
показати весь коментар
09.06.2023 13:59 Відповісти
це тобі гросі нашепотів??? ой хвали мене хвали моя губонька
показати весь коментар
09.06.2023 21:15 Відповісти
Місцевих голів обирають місцеві, а не гройсман.
показати весь коментар
09.06.2023 16:55 Відповісти
У Києві близько двухсот недобудов, покинутих житлових комплексів, де є багато вільних квартир які можна було б добудувати та роздати переселенцям але відповідальні посадовці не зацікавлені у вирішенні питання, вірніше навіть сказати зацікавлені у не вирішенні. Покупці/інвестори багато років бігають по всім інстанціям, судам та просять КМДА, Кличко, Непопа, голову Комітету ВР з питань містобудування Шуляк, допомогти провести аудит вільних площ та надати забудовника, але замість організувати добудову, КМДА на недобудовах розплодили організовані угруповання кооперативи, які роздерибанили вільні площі які шляхом шантажу та залякувань втрати покупцями квартир, організували збір коштів по другому колу, з людей збирають мільйони гривень але за 6 років не завершили будівництво та не здали в експлуатацію жодгого ЖК, недають людям стати власниками квартир, поліція спокійно споглядає, а голови цих кооперативів завжди бажані гості в КМДА. https://www.facebook.com/groups/561517177370557/ https://www.facebook.com/groups/561517177370557/

показати весь коментар
09.06.2023 13:56 Відповісти
Не до того пішли. Він в цьому ні в зуб ногою. Рішення приймаються в кабінеті трохи вище. Там де охорона покруче. В Офісі.
показати весь коментар
09.06.2023 13:57 Відповісти
Глави громад готові зустрітися із Зеленським щодо законопроєкту 5655 Джерело:

Глави громад молодці, швидко зорієнтувались та впіймали за слово боневтіка, яке він сказав на своїй останій "псевдоконференції". Воно багато чого там набазікало... Зокрема, "для себе знаю", хто розмінував Чонгар та здав Південь.
показати весь коментар
09.06.2023 14:02 Відповісти
Чому цією генераторкою законів з корупційними ризиками Шуляк не цікавиться НАБУ, ДБР?
І чому це непорозуміння після низки корупційних законів досі очолює Комітет ВР з питань розвитку та містобудування?
показати весь коментар
09.06.2023 14:03 Відповісти
НАБУ, ДБР? Бо вони призначеньці найвеличніВшивого завгоспа. Власника презЕдента, Кабміна та моностада у ВР.
показати весь коментар
09.06.2023 14:10 Відповісти
показати весь коментар
09.06.2023 14:18 Відповісти
не тільки політична, але й кримінальна відповідальність знайдуть свого хероя після наступних президентських виборів.
показати весь коментар
09.06.2023 14:19 Відповісти
запобіжник має бути...
щоб і у нас якесь ***** не виросло...
показати весь коментар
09.06.2023 21:18 Відповісти
Вислів про те, що половина підтримує корупційний закон, може означати, що він йому теж подобається
показати весь коментар
09.06.2023 21:20 Відповісти
Чому генераторка корупційних законів Шуляк, яка відкрито плює у очі суспільству,
досі очолює Комітет ВР з питань розвитку та містобудування?
показати весь коментар
09.06.2023 21:28 Відповісти
Автори цього опусу і брешуть усій Україні про лжепідтримку!!
А Зеля, тільки текст озвучую… Оманщина..
показати весь коментар
09.06.2023 21:40 Відповісти
Питання не лише у тому, що Шуляк в закони закладає корупційні ризики. Будівельна галузь є найкорумпованішою та потребує нових законів та нових рішень, а Шуляк як бачимо не зацікавлена, не відповідає запиту суспільства та своєю бездіяльністю гальмує нормальну роботу галузі. Але Шуляк обіймає посаду, та займає місце на якому б нормальний фахівець міг би дати відповідні закони та розпорядження та нарешті навести лад у будівельній галузі!
показати весь коментар
09.06.2023 21:57 Відповісти
Зеленський совковий чувак в нього такий софтвер закладений. Він просто не считує що то таке дезантралізація. В його считанні розуміється ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ.
Бачили очі що вибирали ..
показати весь коментар
09.06.2023 22:29 Відповісти
 
 