Підтоплення у Херсоні: За добу рівень води упав на 30 сантиметрів. ВIДЕО
Рівень води у підтоплених районах Херсону упав на 30 сантиметрів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це кореспонденту каналу "Бутусов плюс" розповіли два мешканці міста, які зголосилися показати масштаби підтоплення.
"Це була сіра зона", - каже чоловік, показуючи на прибережні будинки. - "Постійно під обстрілами. Окупанти стояли на іншому боці. Тут вода вже сантиметрів на 30 упала за добу, але руйнування страшні. Затопленим будинкам - кінець".
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Мені здається, що журналісти упускають увагу до того, що видбувається ВИЩЕ бувший греблі.
А там можуть бути події не менш небезпечні...
Станом на 12:00 9 червня на Херсонщині евакуйовано 2412 осіб. Загинуло 4 людей. Травмовано внаслідок обстрілу під час евакуації - 11. Безвісти зниклими вважаються 13 осіб.
Просто зелене Bld ство.
І кончені журнашлюхи з Зе марафону будуть мовчати зі всіх сил, щоб не дай Бог правда не вилізла назовні як зеленський гтувався до підриву Каховської дамби і як було організована евакуація військовими зе адміністраціями.