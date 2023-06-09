Підтоплення у Херсоні: За добу рівень води упав на 30 сантиметрів. ВIДЕО

Рівень води у підтоплених районах Херсону упав на 30 сантиметрів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це кореспонденту каналу "Бутусов плюс" розповіли два мешканці міста, які зголосилися показати масштаби підтоплення.

"Це була сіра зона", - каже чоловік, показуючи на прибережні будинки. - "Постійно під обстрілами. Окупанти стояли на іншому боці. Тут вода вже сантиметрів на 30 упала за добу, але руйнування страшні. Затопленим будинкам - кінець".

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