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Новини Війна
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Підтоплення у Херсоні: За добу рівень води упав на 30 сантиметрів. ВIДЕО

Рівень води у підтоплених районах Херсону упав на 30 сантиметрів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це кореспонденту каналу "Бутусов плюс" розповіли два мешканці міста, які зголосилися показати масштаби підтоплення.

"Це була сіра зона", - каже чоловік, показуючи на прибережні будинки. - "Постійно під обстрілами. Окупанти стояли на іншому боці. Тут вода вже сантиметрів на 30 упала за добу, але руйнування страшні. Затопленим будинкам - кінець".

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Автор: 

підтоплення (196) Херсон (3381) Бутусов Юрій (3600) Каховська ГЕС (566)


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пік пройшов, об,єм води в водосховищі зменшився, напор черег дамбу також... через неділю оголяться всі втрати.
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09.06.2023 14:08 Відповісти
Що з Каховським ВОДОСХОВИЩЕМ?!
Мені здається, що журналісти упускають увагу до того, що видбувається ВИЩЕ бувший греблі.
А там можуть бути події не менш небезпечні...
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09.06.2023 14:16 Відповісти
У МВС назвали кількість жертв внаслідок руйнування окупантами Каховської ГЕС
Станом на 12:00 9 червня на Херсонщині евакуйовано 2412 осіб. Загинуло 4 людей. Травмовано внаслідок обстрілу під час евакуації - 11. Безвісти зниклими вважаються 13 осіб.
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09.06.2023 14:24 Відповісти
Подъем воды в реке Ингулец остановился, - Ким
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09.06.2023 14:25 Відповісти
Ти прес секретар Кіма чи як.
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09.06.2023 17:42 Відповісти
Бл*д*, скільки людей старих загинуло у своїх хатах і інвалідів під час підтоплення ніхто не знає.
Просто зелене Bld ство.
І кончені журнашлюхи з Зе марафону будуть мовчати зі всіх сил, щоб не дай Бог правда не вилізла назовні як зеленський гтувався до підриву Каховської дамби і як було організована евакуація військовими зе адміністраціями.
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09.06.2023 17:41 Відповісти
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09.06.2023 21:20 Відповісти
 
 