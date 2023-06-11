Один з полонених вагнерівців відмовився від обміну та став до лав російських антипутінських добровольців, - РДК
Один з полонених вагнерівців Владислав Ізмайлов відмовився повертатися до Росії та став бійцем РДК.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі РДК.
У повідомленні зазначається: "Командир РДК Денис WhiteRex був присутній сьогодні на процедурі обміну полоненими. Всім солдатам була запропонована можливість добровільно вступити до лав Російського Добровольчого Корпусу.
Один із полонених, Владислав Ізмайлов, який раніше воював у лавах ПВК "Вагнер", від обміну відмовився і виявив бажання стати бійцем РДК. Після відповідних перевірок ми будемо раді дати Владу можливість воювати в наших лавах.
Беручи до уваги указ міністра оборони РФ, ми пропонуємо всім бійцям ПВК "Вагнер" та інших приватних воєнізованих формувань, які готові боротися за нову Росію проти кривавої зграї Путіна, наслідувати приклад Владислава!"
Будь ласка, зачекайте...
І, на відміну від свинособак, ми таки доведемо справу до переможного кінця!
До того ж там ще перевірки будуть, і повірте - ну ду-у-уже ретельні, бо ж ніхто дійсно не захоче отримати кулю в спину!
Геббельс провів у 1942 році цікаву пропагандстську кампанію - його підлеглі привезли в Україну велику групу політв"язнів (в основному - німецьких комуністів) Там вони організували серію зустрічей з селянами, які поділилися з ними враженнями від життя при сталінському режимі В результаті цих зустрічей багато з них відмовилися від своїх поглядів та попросилися до вермахту
Нам не потрібні живі каzапи, які навчились воювати і ознайомились з порядками ЗСУ.
В кінці війни їх треба арештувати, або підставити під ворожий вогонь
Саме так роблять самі каzапи.
Чим менше лишиться каzапів живих -- тим довший і міцніший буде мир!
А з кацапів треба робити німців, що каються і виплачують репарації.
Шо за указ?
А ворог нашого ворота наш союзник.