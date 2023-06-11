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ПВК Вагнер (1534) РДК (65)

Один з полонених вагнерівців відмовився від обміну та став до лав російських антипутінських добровольців, - РДК

рдк

Один з полонених вагнерівців Владислав Ізмайлов відмовився повертатися до Росії та став бійцем РДК.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі РДК.

У повідомленні зазначається: "Командир РДК Денис WhiteRex був присутній сьогодні на процедурі обміну полоненими. Всім солдатам була запропонована можливість добровільно вступити до лав Російського Добровольчого Корпусу.

Один із полонених, Владислав Ізмайлов, який раніше воював у лавах ПВК "Вагнер", від обміну відмовився і виявив бажання стати бійцем РДК. Після відповідних перевірок ми будемо раді дати Владу можливість воювати в наших лавах.

Беручи до уваги указ міністра оборони РФ, ми пропонуємо всім бійцям ПВК "Вагнер" та інших приватних воєнізованих формувань, які готові боротися за нову Росію проти кривавої зграї Путіна, наслідувати приклад Владислава!"

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Топ коментарі
+27
Не треба робити з цих виродків героїв. Ніхто народу не розкаже скільки ці вибл#дки поки не потрапили в полон -вбили, згвалтували,покалічили українських жінок, дітей ,старих людей, скільком нашим воїнам відрізали голови і другі частини тіла. Скільки будинків зрівняли з землею ітд. Хай вбивають один одного. В них все одно нема хорошого вибору або тюрма ,або смерть в складі цієї зерні біло-синьої, або кувалда.
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12.06.2023 01:23
+20
а прігожин також відмовився підписувати контракта з шойгу:

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12.06.2023 00:02
+19
Як можна довіряти найманцю?
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12.06.2023 00:12
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а прігожин також відмовився підписувати контракта з шойгу:

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12.06.2023 00:02 Відповісти
Шрека глисти загризли?
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12.06.2023 07:54 Відповісти
Тут є і + та мінус..., з якої сторони на це дивитись, але побільше б таких полонених.
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12.06.2023 00:04 Відповісти
Мало
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12.06.2023 00:04 Відповісти
Як можна довіряти найманцю?
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12.06.2023 00:12 Відповісти
Він хороший вагнерівець.))
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12.06.2023 00:22 Відповісти
кувалду ніхто не відміняв .
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12.06.2023 00:50 Відповісти
Запитай у 73 % , вони тобі розкажуть , адже чим цей найманець відрізняється від того що за гроші бєні " зробив усіх разом " ?
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12.06.2023 01:40 Відповісти
морока московитам бо треба буде приставляти до нього двох няньок щоб наглядали в бою в який бік він стріляє.
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12.06.2023 00:13 Відповісти
і слідкувати щоб в нього не було ніякого телефона
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12.06.2023 05:49 Відповісти
Попытка продлить себе жизнь. Удачная. Зачет.
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12.06.2023 00:14 Відповісти
Оскар в студію!!! Гімно, як і ваша раша!
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12.06.2023 00:20 Відповісти
Interesno kak etat cirk s ruskimi , haroshimi ili neharoshimi , konchitsa ...🤔
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12.06.2023 00:33 Відповісти
А прикольно ж Україна взяла на озброєння російські же методи?

І, на відміну від свинособак, ми таки доведемо справу до переможного кінця!
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12.06.2023 00:51 Відповісти
ну-ну... пустити ворога собі в тил...
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12.06.2023 00:42 Відповісти
Слухайте - ну це їхне рішення!

До того ж там ще перевірки будуть, і повірте - ну ду-у-уже ретельні, бо ж ніхто дійсно не захоче отримати кулю в спину!
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12.06.2023 00:49 Відповісти
А потім його візьмуть у полон і він вступить у вагнер.
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12.06.2023 01:14 Відповісти
Не треба робити з цих виродків героїв. Ніхто народу не розкаже скільки ці вибл#дки поки не потрапили в полон -вбили, згвалтували,покалічили українських жінок, дітей ,старих людей, скільком нашим воїнам відрізали голови і другі частини тіла. Скільки будинків зрівняли з землею ітд. Хай вбивають один одного. В них все одно нема хорошого вибору або тюрма ,або смерть в складі цієї зерні біло-синьої, або кувалда.
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12.06.2023 01:23 Відповісти
це війна, нічого дивного. пусти мене зараз у російське село з автоматом, то я не тільки російських чоловіків буду уярити, повір. навіть питати не буду, хто там за кого голосував, і чи підтримував війну. війна пробуджує в людині наймерзенніші якості.
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12.06.2023 01:48 Відповісти
Бійтеся. Зараз налетять чистоплюї з криками що українці не такі. Що ми виключно канахвєтами мусимо кацапів годувати. Незважаючи що вони проти нас почали тотальне винищення.
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12.06.2023 02:14 Відповісти
Т-с-с. тільки Арєстовічу не кажіть.
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12.06.2023 05:39 Відповісти
Люди бувають різні По-різному в тюрму потрапляють Буває, що "опинився не в той час , та не в тому місці" І злочин вчинив нібито з справедливих міркувань, однак закон це розцінив інакше (наприклад, комусь помстився за свою образу чи зло, спричинене ближньому) І погляди, буває, у них, міняються кардинально
Геббельс провів у 1942 році цікаву пропагандстську кампанію - його підлеглі привезли в Україну велику групу політв"язнів (в основному - німецьких комуністів) Там вони організували серію зустрічей з селянами, які поділилися з ними враженнями від життя при сталінському режимі В результаті цих зустрічей багато з них відмовилися від своїх поглядів та попросилися до вермахту
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12.06.2023 05:46 Відповісти
Цілий один? Ну афігєть тепер!
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12.06.2023 01:32 Відповісти
Гарний каzап --- мертвий каzап!
Нам не потрібні живі каzапи, які навчились воювати і ознайомились з порядками ЗСУ.
В кінці війни їх треба арештувати, або підставити під ворожий вогонь
Саме так роблять самі каzапи.
Чим менше лишиться каzапів живих -- тим довший і міцніший буде мир!
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12.06.2023 01:51 Відповісти
У них мета - звалити путінський режим. Крим, ОРДЛО оголошують українськими територіями.
А з кацапів треба робити німців, що каються і виплачують репарації.
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12.06.2023 02:43 Відповісти
Ні. Валити режим цього ***** вони не стануть. Для них головне мати зброю і бути членом якоїсь банди ВПК щоб якщо "фартане" прийняти участь в дерибані **********. Каятись кацап не може в принципі бо для каяття має бути людиною і мати совість. У нелюдів совісті немає. Зовсім. З німця зробити гівно просто, а от з кацапа німця неможливо...
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12.06.2023 04:05 Відповісти
Статистична похибка.
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12.06.2023 02:07 Відповісти
"'Беручи до уваги указ міністра оборони РФ''

Шо за указ?
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12.06.2023 02:40 Відповісти
Оленевод наказав всім ПВК вступити в армію РФ. Таким чином намагається усунути всі інші армії зі сцени перед лицем насуваючої смути, і громадянської війни.
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12.06.2023 02:52 Відповісти
А що ПВК кажуть? Пригожин нiби то не хоче прийеднуватися...
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12.06.2023 11:34 Відповісти
З цим РДК будуть ще великі проблеми.
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12.06.2023 05:57 Відповісти
Нам би зі своїми проблемами і манкуртами з СН розібратися...
А ворог нашого ворота наш союзник.
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12.06.2023 06:18 Відповісти
"Свобода России" - це вороги росіі?
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12.06.2023 07:41 Відповісти
Судячи з усієї історіі московщини. Назва "свобода росії" це такий тролінг
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12.06.2023 08:16 Відповісти
З таким тролінгом нас просто не візьмуть у НАТО.
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12.06.2023 08:57 Відповісти
Та з тим НАТО, теж нєвсьотакадназначна. Ердоган, Орбан, а ще, неприведигосподи, Трамп переможе, то як би ше НАТО не закінчилось
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12.06.2023 12:10 Відповісти
Рдк перейщов кордон, та діє на теріторії рашки, зараз це збігається із нашими цілями, але за 300 або 400 років, українці мабуть вже збагнули, що з того напрямку до нас нічого доброго ,від слова зовсім, ніколи не приходило, тож це сітуатівний союзник, довіра до якого під величезним питанням, але поки що ворог мого ворога мій ну не те щоб друг, але що найменьш поки що не ворог..... Знаючи історію рашки, та люту любов її народу до кайданів, прихід якогось нового путіна це питання лише часу, вони вже декілька разів звільнялись, тільки для того, щоб стати на коліна перед кимось новеньким))е ще один ньюанс, гебня, захвативши владу у рашці більше століття тому, по великому рахунку, ніколи іі більш не втрачала, був коротесенький момент, коли хай там який говняний але демократ ельцин відібрав це на себе, але з рострілом білого дома або навіть раніше, гебня приборкала, або навіть вбила того ельцина, та зімість нього, пхнула якесь своє чучело, котре й привело до влади те чудовисько, яке там зараз, скажу більше, російська гебня ніколи не відасть владу по "хорошему" , тож РДК та свобода росіі або фізично знищать їх всіх (дуже сумнівно) або гебня зрибить вигляд, що влади в країні вона позбулася, та мімікрує у щось таке, що з'їсть її плебс... другий варіант найбільш вирогідний, та підрузуміває пряму участь у цьому РДК та свободи, у якому форматі невідомо, але повірте, він буде знайдений, якщо росія залишиться у своєму нинішньому вигляді, може дещо осиплеться, чечня там наприклад, чи ще якесь БНР, але в цілому така яз зараз, можете відкинути будь які сумніви, у влади там буде таж сама ***** яка й зараз, у трохи зміненому вигляді, тож коли їм знову захочеться Крим та усю Україну, це знову ж такі питання часу, тож нам потрібно готуватись, та будувати стіну, як ту, через яку будуть лізти, так й ту через яку буде щось летіти.....
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12.06.2023 10:08 Відповісти
1000%!
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12.06.2023 10:18 Відповісти
фиг его знает, что такое РДК на самом деле, но если это изначально не российский проект, то понятно одно: рашистским спецслужбам надо в срочном порядке внедрить туда крота.... Например путем сдачи в плен агента под прикрытием...
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12.06.2023 09:15 Відповісти
РДК військове формування з 2014 року , постійно н фронті . Зараз входить в ЗСУ в складі інтернаціонального легіону . Мабудь Ізмайлов , це наш кріт , це як экс-офицер ГУР РФ ( розвідка ) Владислав Аммосов , зараз очолює "сибірский батальон Саха " , в складі ЗСУ .
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12.06.2023 11:29 Відповісти
Не партеся.Хароших вагнерів не буває.
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12.06.2023 11:58 Відповісти
Все, що робиться проти решенрейха, що створює їм бардак, бійки кланів і гризню кацапів поміж собою працює на нас.
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12.06.2023 12:01 Відповісти
 
 