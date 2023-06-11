Один з полонених вагнерівців відмовився від обміну та став до лав російських антипутінських добровольців, - РДК

Один з полонених вагнерівців Владислав Ізмайлов відмовився повертатися до Росії та став бійцем РДК.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі РДК.

У повідомленні зазначається: "Командир РДК Денис WhiteRex був присутній сьогодні на процедурі обміну полоненими. Всім солдатам була запропонована можливість добровільно вступити до лав Російського Добровольчого Корпусу.

Один із полонених, Владислав Ізмайлов, який раніше воював у лавах ПВК "Вагнер", від обміну відмовився і виявив бажання стати бійцем РДК. Після відповідних перевірок ми будемо раді дати Владу можливість воювати в наших лавах.

Беручи до уваги указ міністра оборони РФ, ми пропонуємо всім бійцям ПВК "Вагнер" та інших приватних воєнізованих формувань, які готові боротися за нову Росію проти кривавої зграї Путіна, наслідувати приклад Владислава!"