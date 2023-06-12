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Зеленський (22416) Міжнародний кримінальний суд (320) Каховська ГЕС (565)

Україна надасть повний доступ свідкам Міжнародного кримінального суду до уражених повінню територій, - Зеленський

зеленський

Україна сприятиме розслідуванню катастрофи на півдні країни Міжнародним кримінальним судом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в неділю.

"Днями Херсонщину відвідали представники Міжнародного кримінального суду. Першого ж дня Генеральний прокурор відправив до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду відповідне звернення щодо розслідування цієї катастрофи, і робота вже розпочалася. Дуже важливо, що представники міжнародного правосуддя на власні очі побачили наслідки цього російського теракту й самі почули, що російський терор триває", - сказав Зеленський.

"Ми вже сприяємо і будемо й надалі сприяти максимально незалежному та об'єктивному розслідуванню Міжнародним кримінальним судом. Усі наші правоохоронці та інші інституції максимально залучені до цього процесу. Повний доступ до уражених територій, до свідків, до всієї інформації та доказів", - сказав Зеленський.

За його словами, "це розслідування дуже важливе для безпеки всього світу. Повна і справедлива відповідальність російських терористів і самої держави-терориста - це обов'язкова передумова до того, що у світі більше не буде повторень такого зла".

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Топ коментарі
+5
Вовік де Баканов Тєрєхін слюсарів… і так ще пів години писати ??? Де??? Боневтік ти обіцяв західним партнерам . Вальодя діставай язик з жопи дєрьмака а то буде якось невдобНО
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12.06.2023 01:08
+5
а де ж подівся свідок/виконавець збиття МН 17 вбивця цемах??
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12.06.2023 01:34
+5
А яка ***** туди поїде? оонська немощь, чи обеесііська теж немощь.
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12.06.2023 05:22
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Вовік де Баканов Тєрєхін слюсарів… і так ще пів години писати ??? Де??? Боневтік ти обіцяв західним партнерам . Вальодя діставай язик з жопи дєрьмака а то буде якось невдобНО
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12.06.2023 01:08 Відповісти
а де ж подівся свідок/виконавець збиття МН 17 вбивця цемах??
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12.06.2023 01:34 Відповісти
Тож. Пункт 1-й: Щось дадаэться нрадається. Пункт 2-й: ще й інфа додається. Пукт 3-й - щось із пункатми 1-2 не так лосі ється. Вашу-мамашу!..
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12.06.2023 01:36 Відповісти
Свідки міжнародного кримінального суду ще щось накштал свідків Єгови? Чи можливо помилка в новині, і правильно слідчі?
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12.06.2023 03:14 Відповісти
Це словоблуд затуманеної свідомості нашого президента. Мені теж цікаво що це за свідки. Може, все ж таки, експерти?
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12.06.2023 07:19 Відповісти
Історія катастрофи. Як росіяни захопили Каховську ГЕС
https://bastion.tv/istoriya-katastrofi-yak-rosiyani-zahopili-kahovsku-ges_n55246
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12.06.2023 05:21 Відповісти
А яка ***** туди поїде? оонська немощь, чи обеесііська теж немощь.
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12.06.2023 05:22 Відповісти
тим самим свідкам що голандский лайнер побачили разом з діспетчером карлосом??
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12.06.2023 07:11 Відповісти
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12.06.2023 08:53 Відповісти
Зеленський поводить себе зараз так, наче він ящірка, в якої відвалився старий хвіст та виростає новий. Його старий хвіст, хвіст - ватника-русофіла-узкогоміра-какаяразніца вже" відвалився", та "виростає" новий хвіст, хвіст - "патрійота"-вперше-потужно-дякула... Але скільки б ящірка не втрачала та відновлювала нові хвости, в неї незміною залишається голова, туловище, ноги... А в голові ті ж самі "думки", рефлекси, досвід... Тому, навіть після ПЕРЕМОГИ, він залишиться таким же самим ницим, цинічним, мстивим, жадним, брехливим, нарцистичним, підлим, жорстоким ворогом України...
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12.06.2023 10:28 Відповісти
 
 