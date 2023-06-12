Протягом 11 червня авіація та артилерія ЗСУ уразили 6 скупчень росіян, 2 пункти управління, 2 артпідрзділи та 1 РЛС, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив офіційну інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах 11 червня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та радіолокаційну станцію противника.