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авіація (4043) Генштаб ЗС (6064) артилерія (770)

Протягом 11 червня авіація та артилерія ЗСУ уразили 6 скупчень росіян, 2 пункти управління, 2 артпідрзділи та 1 РЛС, - Генштаб

росія,артилерія

Генштаб ЗСУ оприлюднив офіційну інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах  11 червня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та радіолокаційну станцію противника.

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12.06.2023 10:34 Відповісти
 
 