Під час розбору завалів будинку у Херсоні виявили тіло загиблого - МВА

У Херсоні під час розбору конструкцій багатоповерхового будинку, який було зруйновано внаслідок обстрілу, виявили тіло людини

Як інформує Цензор.НЕТ. про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

"За дорученням військової адміністрації силами ДСНС проведено розбір конструкції будинку на Вазова, 5, який було пошкоджено в результаті обстрілів росіян. На жаль, на місці виявлено тіло людини", - написав він у телеграм-каналі в неділю ввечері.

За його словами, зараз роботи з розбору та пошуку завершено.