Минулої доби рашисти 26 разів обстріляли Херсонську область, троє людей загинули, - ОВА

11 червня війська РФ за добу випустили по Херсонщині 132 снаряди.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив 26 обстрілів, випустивши 132 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 8 снарядів", - зазначив він.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів.

"Через російську агресію троє людей загинули, 12 дістали поранення", - наголосив очільник ОВА.