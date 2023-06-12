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обстріл (27076) Харківщина (6053)

Ворог продовжує обстрілювати Харківщину, пошкоджено будинки та об’єкт цивільної промисловості. Є поранені, - ОВА

харківщина

Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні вранці внаслідок обстрілу с. Вільхуватка Богодухівського зазнав поранення 40-річний чоловік.

"Вночі ворог завдав ракетного удару по с. Хорошево Харківського району. Зруйнований 2-поверховий житловий будинок, ще один 2-поверховий будинок пошкоджено, сталася пожежа. На щастя, в будинках ніхто не проживав, без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Біля 5:30 ранку росіяни завдали ракетного удару з ЗРК С-300 по смт Шевченкове Куп'янського району, пошкоджений об'єкт цивільної промисловості та житловий будинок. Зазнав поранення 33-річний цивільний чоловік.

У Вовчанську Чугуївського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені щонайменше 2 житлові будинки.

У с. Липці Харківського району також пошкоджений приватний будинок.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ "Ураган" с. Циркуни Харківського району пошкоджені щонайменше 10 житлових будинків, гаражі та господарчі споруди.

"У с. Нова Гусарівка Ізюмського району на власному подвір'ї підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі 55-річний цивільний чоловік. Госпіталізований з пораненнями", - інформує Синєгубов.

"На лінії зіткнення наші захисники продовжують тримати позиції та нищити живу силу і техніку ворога", - резюмує очільник регіону.

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Хлопці, ну зробіть хоч раз. АКТ ВОЗМЕЗДИЯ. Приженіть пару Хаймарсів, десяток безпілотників. Як тільки кацапи приготуються бахкати по Харківщині, то по їх команді Вогонь дайте залп по садистам. Щоб їм було боязко їхати до кордону на "спєцаперацію з дєнацифікації насєлєнія".
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12.06.2023 10:29 Відповісти
 
 