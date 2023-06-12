Вода на Херсонщині продовжує відходити, від вчорашнього вечора рівень зменшився на 64 см, - ОВА

На Херсонщині вода продовжує відходити, порівняно з вчорашнім вечором рівень зменшився на 64 см.

Про це заявив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Розпочалась 7 доба ліквідації наслідків підриву росіянами дабми Каховської ГЕС. Станом на цю годину вода продовжує відходити і вже досягла позначки 3 м 29 см. Якщо порівнювати із вчорашнім вечором, то рівень зменшився на 64 см", - зазначив він.

Щодо підтоплених населених пунктів, то ситуація без змін, сказав глава ОВА.

"У воді залишаються 46 міст, селищ та сіл. 32 на правому березі та 14 на лівому. На звільненій території затоплено 3 801 будинок. Попришквальний вогонь російських терористів тривая рятувальна операція на правому березі. З водяної пастки вдалося витягти 2 743 людини. З них 228 дітей та 77 маломобільних осіб. Тільки з Херсону евакуювали 2 318 місцевих.

На лівому березі ситуація залишається критичною. Евакуацію росіяни блокують, самі не проводять, до того ж, заважають нам рятувати наших людей", - додав очільник обладміністрації.