У прибитому до морського узбережжя смітті може бути вибухівка, - ОК "Південь"

У купах уламків та сміття, яке знесло водою з Каховського водосховища та зараз прибиває до узбережжя, зокрема Одеси, можуть бути небезпечні предмети. Прибирати сміття можна тільки після перевірки вибухотехніків.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказала керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Найголовніше всім потрібно запам'ятати: при будь-яких поривах доброї волі треба пам'ятати про безпеку. І пам'ятати, що в купах сміття, навіть в уламках суші, яка дрейфує і приноситься до морського узбережжя, серед залишків побутових предметів, будь-яких конструкцій можуть бути небезпечні предмети, знесені з позицій, польових складів БК, оборонних смуг, які налаштували росіяни на Лівому березі. Там може бути все що завгодно. Ми не гарантуємо, що це тільки якірні міни, які ви точно розпізнаєте, це можуть бути ті самі "лєпєстки" - підступні і небезпечні. При найменшому дотику підриваються, вибух потужний. Не можна самотужки організовувати навіть збір того сміття, яке принесло до берега. Необхідно звертатися до фахівців - піротехніків, вибухотехніків, щоб обстежили місцевість і тільки після того, як дали заключення, можна включати добру волю і очищати узбережжя", - сказала Гуменюк.