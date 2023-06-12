УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12062 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 398 4
Херсонщина (5366) евакуація (2242) Гуменюк (804)

Евакуація людей із лівобережжя Херсонщини потребує абсолютної інформаційної тиші, - ОК "Південь"

олешки

Операції з порятунку людей із затопленого лівого берега Херсонщини, що окупований російськими військами, вкрай складні і потребують інформаційної тиші.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказала керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Найголовніше, що треба зараз всім усвідомити, і в медійному полі в тому числі, що рятування з того берега (лівого берега Дніпра на Херсонщині. - Ред.) - це вкрай небезпечна операція. Вона наразі не потребує, а кричуще вимагає абсолютної тиші, відсутності будь-якого піару. І навіть вчорашній випадок - мало бути надзвичайно тихо, щоб нічого не сталося. Занадто багато уваги привертається. Повірте, ті , хто працюють над цим, роблять свою справу", - підкреслила Гуменюк.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
12.06.2023 10:56 Відповісти
Евакуація постраждалих від повені з лівого берега вимагає допомоги авіації НАТО. Потрібно просити НАТО закрити повітряний простір України для російської терористичної авіації та просити авіацію НАТО подавити всі артилерійські підрозділи російських терористичних військ біля підтопленої території.
показати весь коментар
12.06.2023 11:01 Відповісти
У понеділок, 12 червня, в Німеччині стартують навчання повітряних сил НАТО Air Defender 23, які стануть наймасштабнішими навчаннями авіації Альянсу.
показати весь коментар
12.06.2023 11:08 Відповісти
Евакуація людей із лівобережжя Херсонщини потребує абсолютної інформаційної тиші, тому що телемарафон та "Рада" показують як російські війскові та російстька МЧС рятують людей на Лівобережжі.
показати весь коментар
12.06.2023 11:37 Відповісти
 
 