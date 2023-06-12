Евакуація людей із лівобережжя Херсонщини потребує абсолютної інформаційної тиші, - ОК "Південь"

Операції з порятунку людей із затопленого лівого берега Херсонщини, що окупований російськими військами, вкрай складні і потребують інформаційної тиші.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказала керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Найголовніше, що треба зараз всім усвідомити, і в медійному полі в тому числі, що рятування з того берега (лівого берега Дніпра на Херсонщині. - Ред.) - це вкрай небезпечна операція. Вона наразі не потребує, а кричуще вимагає абсолютної тиші, відсутності будь-якого піару. І навіть вчорашній випадок - мало бути надзвичайно тихо, щоб нічого не сталося. Занадто багато уваги привертається. Повірте, ті , хто працюють над цим, роблять свою справу", - підкреслила Гуменюк.