Росіяни не проводять евакуацію з затопленої Херсонщини, для "картинки" використовують українські кадри, - Демченко
Російська сторона не проводить евакуаційних заходів людей після підриву Каховської ГЕС, натомість використовує інформацію української сторони і видає її за свою роботу.
Про це повідомив в ефірі телемарафону речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Цинізм російської сторони зашкалює, бо ми бачимо, що вони не проводять в необхідній кількості евакуацію людей, натомість використовують кадри, в тому числі й ДПСУ, видаючи їх за свої", - сказав Демченко.
Він повідомив, що загалом підрозділи ДПСУ, які залучені до евакуації постраждалих, евакуювали близько 100 осіб.
"За минулу добу таких було 15. Крім того, долучені й підрозділи аеророзвідки, щоб виявляти людей, яким потрібна допомога", - розповів Демченко.
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Їм вже нічого не поясниш...
Об этом https://detector.media/infospace/article/212327/2023-06-10-kanal-rada-pokazav-v-efiri-marafonu-yak-mchs-rossyy-provodyt-evakuatsiyu-na-okupovaniy-terytorii-kazhut-lyudskyy-faktor/ пишет «Детектор медиа».
Выссшая степень оскорбления - назвать кацапом с 2014го
Не ставите? Самі винні.