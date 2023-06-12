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Новини Агресія Росії проти України
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Держприкордонслужба (5681) евакуація (2242) Демченко Андрій (319)

Росіяни не проводять евакуацію з затопленої Херсонщини, для "картинки" використовують українські кадри, - Демченко

херсон,евакуація

Російська сторона не проводить евакуаційних заходів людей після підриву Каховської ГЕС, натомість використовує інформацію української сторони і видає її за свою роботу.

Про це повідомив в ефірі телемарафону речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цинізм російської сторони зашкалює, бо ми бачимо, що вони не проводять в необхідній кількості евакуацію людей, натомість використовують кадри, в тому числі й ДПСУ, видаючи їх за свої", - сказав Демченко.

Він повідомив, що загалом підрозділи ДПСУ, які залучені до евакуації постраждалих, евакуювали близько 100 осіб.

"За минулу добу таких було 15. Крім того, долучені й підрозділи аеророзвідки, щоб виявляти людей, яким потрібна допомога", - розповів Демченко.

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Топ коментарі
+17
Росіяни використовують українські кадри, а канал "Рада" використовує російські.
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12.06.2023 11:08
+9
А ви почитайте - тут на Цензорі була стаття про це пару днів тому з наведенням цих кадрів.
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12.06.2023 11:11
+9
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12.06.2023 11:22
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Росіяни використовують українські кадри, а канал "Рада" використовує російські.
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12.06.2023 11:08 Відповісти
Які? Чи ти так, аби пукнути?
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12.06.2023 11:10 Відповісти
А ви почитайте - тут на Цензорі була стаття про це пару днів тому з наведенням цих кадрів.
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12.06.2023 11:11 Відповісти
То трофейний човен. А кацапського мчсника наші рятують.
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12.06.2023 11:24 Відповісти
Ага , НЕВСЬОТАКОДНОЗНАЧНО...
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12.06.2023 12:25 Відповісти
https://m.censor.net/ua/news/3423875/derjkanal_rada_pokazav_u_efiri_telemarafonu_yak_mchs_rossyy_ryatuye_lyudeyi_vid_poveni_na_hersonschyni
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12.06.2023 11:12 Відповісти
Ну, так вони ж не говорять, що це наші рятують. А кацапи виставляють кадри де рятують наші, але говорять, що це рятують вони. Різницю відчуваєш?
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12.06.2023 11:16 Відповісти
Не викручуйся тепер. Наші сказали, що ми рятуємо і проілюстрували це кацапськими кадрами, кацапи говорять, що вони рятують і проілюстрували це нашими кадрами. Один в один.
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12.06.2023 11:19 Відповісти
У 73% завжди були проблеми з причинно-наслідковими зв'язками.
Їм вже нічого не поясниш...
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12.06.2023 11:26 Відповісти
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12.06.2023 11:16 Відповісти
Вечером 9 июня телеканал «Рада» в эфире телемарафона в сюжете показал кадры, вероятно, эвакуации людей, проводимой работниками МЧС россии на временно оккупированной территории Херсонской области. Медиаэксперт канала заявил, что «будет уволено большое количество людей».

Об этом https://detector.media/infospace/article/212327/2023-06-10-kanal-rada-pokazav-v-efiri-marafonu-yak-mchs-rossyy-provodyt-evakuatsiyu-na-okupovaniy-terytorii-kazhut-lyudskyy-faktor/ пишет «Детектор медиа».
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12.06.2023 11:24 Відповісти
...з язика, чи то пак, з клавіатури зняли...
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12.06.2023 11:47 Відповісти
в дурке фсЁ стабильно.

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12.06.2023 11:10 Відповісти
Кацап?
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12.06.2023 11:11 Відповісти
А придивитися?
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12.06.2023 11:14 Відповісти
Hiкак HэТ!

Выссшая степень оскорбления - назвать кацапом с 2014го
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12.06.2023 11:17 Відповісти
ТАди ҐуД!
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12.06.2023 11:21 Відповісти
Раніше казали "бумага всьо стєрпіт".
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12.06.2023 11:12 Відповісти
Скоро-скоро, всєго трі дня подождать надо (каждий дєнь).
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12.06.2023 11:12 Відповісти
Чому Україна не волає в ООН про геноцид, чому наше МЗС таке нікчемне і не може сформувати в світі думку що росіяни це покидьки, які спочатку підірвали дамбу, а тепер топлять захоплених українців як котят в цій багнюці? Де потужний інформаційний прорив в світових медіа? Де оплачені українськими олігархами смуги в топових західних виданнях з жахливими кадрами повені спричиненою підривом дамби росіянами? Де сотні фото утоплених людей та тварин?
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12.06.2023 11:12 Відповісти
Україна вже більше року кричить, але на сьогодні світ вже "усТал Ат ваЙни", тому світ має всі шанси тепер вже получити війну в себе вдома!
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12.06.2023 11:23 Відповісти
Вони чекають *****,прокиньтесь нарешті.
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12.06.2023 11:24 Відповісти
Ставте на відео прозору ватермарку з тризубом.
Не ставите? Самі винні.
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12.06.2023 11:14 Відповісти
А яким чином на телемарафоні та на каналі Рада показували як МЧС Московії рятує людей на Дніпрі ?
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12.06.2023 11:15 Відповісти
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12.06.2023 11:22 Відповісти
Частью оторванной ноги кацапки и был убит кацап!
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12.06.2023 15:25 Відповісти
Хто здав південь України - https://youtu.be/tmdOAqnQa9c
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12.06.2023 11:22 Відповісти
После обсёра с МЧС соссии никто вашей брехне уже не поверит.
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12.06.2023 11:25 Відповісти
Шо, прямо из Херсона?
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12.06.2023 15:26 Відповісти
 
 