Росіяни не проводять евакуацію з затопленої Херсонщини, для "картинки" використовують українські кадри, - Демченко

Російська сторона не проводить евакуаційних заходів людей після підриву Каховської ГЕС, натомість використовує інформацію української сторони і видає її за свою роботу.

Про це повідомив в ефірі телемарафону речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цинізм російської сторони зашкалює, бо ми бачимо, що вони не проводять в необхідній кількості евакуацію людей, натомість використовують кадри, в тому числі й ДПСУ, видаючи їх за свої", - сказав Демченко.

Він повідомив, що загалом підрозділи ДПСУ, які залучені до евакуації постраждалих, евакуювали близько 100 осіб.

"За минулу добу таких було 15. Крім того, долучені й підрозділи аеророзвідки, щоб виявляти людей, яким потрібна допомога", - розповів Демченко.