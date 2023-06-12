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Новини Агресія Росії проти України
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ракети (3926) Повітряні сили (2340) Ігнат (773)

Ракети Х-55 не несуть бойового заряду, є хибною ціллю, але все одно їх треба збивати, - Повітряні сили

х-55

Росія використовує Х-55 тільки для того, щоб випустити якнайбільше ракет – щоб у ППО ЗСУ була якнайбільша витрата боєкомплекту зенітних керованих ракет та щоб виснажити ППО в плані розосередження уваги.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини. 

"Російські окупанти під час ракетних обстрілів України використовують ракету Х-55, яка фактично є хибною ціллю, бо не несе бойового заряду. Сили протиповітряної оборони все одно збивають ці ракети", - розповів Ігнат.

 Він зазначив, що на радарі маркери для "пустих" Х-55 та оснащених бойовою частиною Х-101 або Х-555 виглядають ідентично. Тому їх усі збивають.

"Якщо це, як її називають, "пустишка" – у будь-якому випадку вона летить в якусь ціль. І навіть сама болванка (у ній є ракетне паливо й важить вона чимало) теж може влаштувати досить серйозні руйнування. Тому знищувати треба все, і ризикувати ніхто не буде. Порожня, з бойовою частиною або без бойової – тут без варіантів, її потрібно також знищувати", – додав речник Повітряних сил.

Ракети Х-55 були створені у 1990-х роках як носій тактичного ядерного заряду, Росія використовує їх без бойової частини. Х-55 летять по тій самій траєкторії, що й інші крилаті ракети. Ці ракети Росія використовує лише для того, щоб випустити якнайбільше ракет. Це виснажує українську ППО в плані розосередження уваги та витрачаються боєкомплекти  керованих ракет

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"В 1999 году Украина передала России в качестве оплаты за поставку природного газа 575 ракет Х-55 и Х-55СМ"
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12.06.2023 11:57 Відповісти
Зараз не несуть, але *уйлу може сеча в голову стрельнути, і накаже зарядити і не звичайною вихівкою..
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12.06.2023 12:01 Відповісти
Іпануті кацапи цілком можуть ядерну боєголовку вкласти, тому збивати необхідно
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12.06.2023 12:08 Відповісти
Ті падли можуть по своїй тупизні просто тупо забути зняти ядерну боєголовку і у випадку влучання і незбиття - ризик ядерної світової війни
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12.06.2023 13:22 Відповісти
В 1999 году Украина передала России в качестве оплаты за поставку природного газа 575 ракет Х-55 и Х-55СМ
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12.06.2023 18:03 Відповісти
 
 