Ракети Х-55 не несуть бойового заряду, є хибною ціллю, але все одно їх треба збивати, - Повітряні сили

Росія використовує Х-55 тільки для того, щоб випустити якнайбільше ракет – щоб у ППО ЗСУ була якнайбільша витрата боєкомплекту зенітних керованих ракет та щоб виснажити ППО в плані розосередження уваги.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини.

"Російські окупанти під час ракетних обстрілів України використовують ракету Х-55, яка фактично є хибною ціллю, бо не несе бойового заряду. Сили протиповітряної оборони все одно збивають ці ракети", - розповів Ігнат.

Він зазначив, що на радарі маркери для "пустих" Х-55 та оснащених бойовою частиною Х-101 або Х-555 виглядають ідентично. Тому їх усі збивають.

"Якщо це, як її називають, "пустишка" – у будь-якому випадку вона летить в якусь ціль. І навіть сама болванка (у ній є ракетне паливо й важить вона чимало) теж може влаштувати досить серйозні руйнування. Тому знищувати треба все, і ризикувати ніхто не буде. Порожня, з бойовою частиною або без бойової – тут без варіантів, її потрібно також знищувати", – додав речник Повітряних сил.

Ракети Х-55 були створені у 1990-х роках як носій тактичного ядерного заряду, Росія використовує їх без бойової частини. Х-55 летять по тій самій траєкторії, що й інші крилаті ракети. Ці ракети Росія використовує лише для того, щоб випустити якнайбільше ракет. Це виснажує українську ППО в плані розосередження уваги та витрачаються боєкомплекти керованих ракет