Україна отримає ще 5 батарей Patriot до кінця 2024, - глава Raytheon Technologies Гейс
Компанія Raytheon Technologies, яка є виробником систем протиповітряної оборони Patriot, планує значно наростити обсяги виробництва.
Про це заявив виконавчий директор компанії Грег Гейс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
За його словами, компанія планує збільшити виробництво до 12 систем на рік.
Крім того, як зазначив Гейс, Raytheon Technologies планує поставити Україні ще п’ять систем до кінця наступного року.
"Ми були дуже здивовані його ефективністю", - сказав Гейс про Patriot.
Топ коментарі
+14 Pawlo Filonenko
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+8 Андрій Деньків
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Будь ласка, зачекайте...
хоч і до 2024року
це помножить московітські ракети на ноль
дякуємо тобі Америко!!
навіть при співвідношенні на полі бою 1:5, цього було достатньо для розгрому фріців
але вчити історію - нецікаво більшості...
по грантам поставки 50% негайно, 50% через 1-2-3 роки
Кількість поставок техніки, одиниці-десятки від кожної країни.
починаючи з 1 січня 2023 року - всі країни надали приблизно 50% від того, що озвучив Залужний в грудні 2022 року "Мне нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц - Залужный"
Потім Маркарова (посол в США) пізніше заявила, що лендліз не вигідно, треба буде платити, тому краще безплатні транші.
Закон про лендліз запропонував республіканець, ще в січні - до початку війни.
Для України зняли обмеження, що уцілілі поставки потрібно оплатити впродовж 5 років, та не встановили нового срока - тобто формально можна оплатити, через 20-30-100 років.
Чим довше триває війна, тим більше руйнувань (наприклад Каховська ГЕС), виходить краще брати кредити на відновлення країни та їх оплачувати, чим взяти лендліз, отримати менше руйнувань, та оплатити лендліз пізніше
Це мабуть в ідеальному світі, а в нашому - транші краще, кожен зможе отримати вигоду
Такий же "дружок", "козачок", "животворящий" і т.д.
В умілих руках , все ефективне . !!
погана новина: наступний масований ракетний обстріл мосКАЛі організуються скоріше всього вже цієї осені! ракети виробляються, заводи по виробництву мопедів будуються....
Ми б знищували вiйськову промисловiсть Раши.
Польща, Чехія й Угорщина захищатимуть повітря Словаччини.
Східноєвропейські сусіди Словаччини зобов'язалися спільно захищати небо Словаччини, що фактично лишилася без ВПС і ППО, передавши наявне озброєння Україні.
Нині Словаччина не має ******** бойових літаків, адже спочатку вона вивела влітку 2022 року з експлуатації наявні винищувачі МіГ-29 російського виробництва. Весною 2023 року 13 обіцяних літаків були передані Україні.
Ще 2018 року Словаччина замовила 14 американських винищувачів F-16 для заміни російських МіГів, але через війну в Україні їхня поставка затримується і, як очікується, почнеться не раніше наступного року.
Крім того, Словаччина стала однією з перших країн НАТО, яка ще 2022 року передала Україні ******** зенітно-ракетний комплекс С-300 так само радянської розробки, що істотно послабило захисні можливості словацької протиповітряної оборони.
Не потрібно говорити про строки постачання
- краще скажіть будемо давати доки рашка не здохне.
Потом все припомним. И союзникам, запичкаными 40 летними Пэтриотами и чекнутым соседям.