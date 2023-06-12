Україна отримає ще 5 батарей Patriot до кінця 2024, - глава Raytheon Technologies Гейс

Компанія Raytheon Technologies, яка є виробником систем протиповітряної оборони Patriot, планує значно наростити обсяги виробництва.

Про це заявив виконавчий директор компанії Грег Гейс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За його словами, компанія планує збільшити виробництво до 12 систем на рік.

Крім того, як зазначив Гейс, Raytheon Technologies планує поставити Україні ще п’ять систем до кінця наступного року.

"Ми були дуже здивовані його ефективністю", - сказав Гейс про Patriot.