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ППО (2922) Patriot (285)

Україна отримає ще 5 батарей Patriot до кінця 2024, - глава Raytheon Technologies Гейс

patriot

Компанія Raytheon Technologies, яка є виробником систем протиповітряної оборони Patriot, планує значно наростити обсяги виробництва.

Про це заявив виконавчий директор компанії Грег Гейс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За його словами, компанія планує збільшити виробництво до 12 систем на рік.

Крім того, як зазначив Гейс, Raytheon Technologies планує поставити Україні ще п’ять систем до кінця наступного року.

"Ми були дуже здивовані його ефективністю", - сказав Гейс про Patriot.

Автор: 
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Топ коментарі
+14
Краще було б: до кінця червня 2023 року. Але вже як є...
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12.06.2023 11:58
+9
Чудові новини.
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12.06.2023 11:44
+8
Німці програлии бо воювали одночасно проти совків, США і Британії, а ще тому що США передавали совку тисячі одиниць техніки по ленд лізу
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12.06.2023 12:31
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Это все зря, коношенков уже уничтожил все патриоты до 20025 года включительно
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12.06.2023 11:41 Відповісти
Уже на конвейере завода в Америке.
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12.06.2023 17:10 Відповісти
Чудові новини.
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12.06.2023 11:44 Відповісти
а до кінця 2029, 20 Ф-16.
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12.06.2023 11:48 Відповісти
рашик не бзди
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12.06.2023 23:12 Відповісти
овца не блей, жуй силос молча.
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13.06.2023 08:42 Відповісти
Та ти ще однокліткове з мізками макаки, як і 85% на росії.
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13.06.2023 10:24 Відповісти
з собою порівнюєш неповноцінний, то це у тебе в прізвищі Ы, то ти і є макака.
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13.06.2023 12:37 Відповісти
То ти не знаєш такої букви? недолуге, та ще й гавкаєш з Нідерландів . І це не прізвище йолопе.
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13.06.2023 13:38 Відповісти
"Кінжали" повисли та сумують)
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12.06.2023 11:49 Відповісти
Поки сонечко зійде, роса...
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12.06.2023 11:56 Відповісти
... роса асфальт вкриє.
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12.06.2023 12:31 Відповісти
Краще було б: до кінця червня 2023 року. Але вже як є...
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12.06.2023 11:58 Відповісти
Краще б простий наріт перед виборами думав, то і війни б не було
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14.06.2023 17:26 Відповісти
це прекрасна новина
хоч і до 2024року
це помножить московітські ракети на ноль
дякуємо тобі Америко!!
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12.06.2023 12:04 Відповісти
один з чинників, чому німці програли 2СВ було те, що поки вони робили 100 крутих "тигрів", савєти клепали 1000 т-34

навіть при співвідношенні на полі бою 1:5, цього було достатньо для розгрому фріців

але вчити історію - нецікаво більшості...
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12.06.2023 12:17 Відповісти
Німці програлии бо воювали одночасно проти совків, США і Британії, а ще тому що США передавали совку тисячі одиниць техніки по ленд лізу
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12.06.2023 12:31 Відповісти
зараз також є лендліз - правда він діє тільки до 1 жовтня 2023 року, і поставки по ньому 0 одиниць.

по грантам поставки 50% негайно, 50% через 1-2-3 роки

Кількість поставок техніки, одиниці-десятки від кожної країни.

починаючи з 1 січня 2023 року - всі країни надали приблизно 50% від того, що озвучив Залужний в грудні 2022 року "Мне нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц - Залужный"
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12.06.2023 12:51 Відповісти
Якби нам дали той ленд ліз що совку то ми б вже біля уралу були
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12.06.2023 14:45 Відповісти
Стефанчук, через півроку після підписання лендлізу 9 травня 2022р, щось десь прочитав "на заборі", та заявив для медіа 1 жовтня 2022, що лендліз почав діяти.

Потім Маркарова (посол в США) пізніше заявила, що лендліз не вигідно, треба буде платити, тому краще безплатні транші.

Закон про лендліз запропонував республіканець, ще в січні - до початку війни.

Для України зняли обмеження, що уцілілі поставки потрібно оплатити впродовж 5 років, та не встановили нового срока - тобто формально можна оплатити, через 20-30-100 років.

Чим довше триває війна, тим більше руйнувань (наприклад Каховська ГЕС), виходить краще брати кредити на відновлення країни та їх оплачувати, чим взяти лендліз, отримати менше руйнувань, та оплатити лендліз пізніше

Це мабуть в ідеальному світі, а в нашому - транші краще, кожен зможе отримати вигоду
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12.06.2023 20:15 Відповісти
Козирне питання: чому ж месія, якому українці вже розтовкли лоби у поклонах і захрипли, виводячи осанну, САБОТУЄ ленд-ліз ?

Такий же "дружок", "козачок", "животворящий" і т.д.
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13.06.2023 01:24 Відповісти
Плюс британці фашистську промисловість розбомбили
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12.06.2023 15:55 Відповісти
Ну да. Если пришлют вместо 5 патриотов, 500 стингеров "кинжалам" хана. Кацапи кажуть "всякоє лико в строку" (от же ж сволота, іноді щось умноє видають, не інакше як "варіатор случайних чісєл)
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12.06.2023 12:37 Відповісти
Головний чинник - гуртом і вовка бити легше. Навіть дрючками. Про що ці кляті єдинороси забули. Мабуть, погано Історію КПРС вчили. Генсеки срср це знали, але нічому не навчили своїх нащадків.
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12.06.2023 12:40 Відповісти
Гітлер програв,бо по ленд-лізу йшло все,прокат,броньові листи підшипники.Якби не допомога заходу,десь на середину 1942 німці були б десь під Уралом.
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12.06.2023 13:14 Відповісти
Перші 500 американських танків вже в листопаді 1941 року вже були під Москвою. Всього американці та англійці поставили ссср 12 000 танків та 18 000 самолетів, ще накормили мільйонами тон тушонки армію. А ще до цього стільки всього що якщо б не США то від Сталіна залишилось мокре місце.
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13.06.2023 03:56 Відповісти
Какая милая чушь ))))
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12.06.2023 18:38 Відповісти
А первим чинником для українців було звільнення своєї землі від окупантів. Як і нині.
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12.06.2023 21:06 Відповісти
"Ми були дуже здивовані його ефективністю", - сказав Гейс про Patriot. Джерело:
В умілих руках , все ефективне . !!
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12.06.2023 12:44 Відповісти
С языка сняли. Да, не факт, что без нашего опыта применения Патриоты будут такими же эффективными...
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12.06.2023 13:11 Відповісти
хороша новина: ще більше патріотів наступного року!
погана новина: наступний масований ракетний обстріл мосКАЛі організуються скоріше всього вже цієї осені! ракети виробляються, заводи по виробництву мопедів будуються....
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12.06.2023 13:44 Відповісти
та коли ж вже США дасть тi ATACMS?

Ми б знищували вiйськову промисловiсть Раши.
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13.06.2023 00:59 Відповісти
DW
Польща, Чехія й Угорщина захищатимуть повітря Словаччини.
Східноєвропейські сусіди Словаччини зобов'язалися спільно захищати небо Словаччини, що фактично лишилася без ВПС і ППО, передавши наявне озброєння Україні.

Нині Словаччина не має ******** бойових літаків, адже спочатку вона вивела влітку 2022 року з експлуатації наявні винищувачі МіГ-29 російського виробництва. Весною 2023 року 13 обіцяних літаків були передані Україні.

Ще 2018 року Словаччина замовила 14 американських винищувачів F-16 для заміни російських МіГів, але через війну в Україні їхня поставка затримується і, як очікується, почнеться не раніше наступного року.
Крім того, Словаччина стала однією з перших країн НАТО, яка ще 2022 року передала Україні ******** зенітно-ракетний комплекс С-300 так само радянської розробки, що істотно послабило захисні можливості словацької протиповітряної оборони.
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12.06.2023 18:58 Відповісти
Зачем так спешить....
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12.06.2023 19:36 Відповісти
Отличные новости! Все буде Україна!
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12.06.2023 23:35 Відповісти
Невірна постановка питання.
Не потрібно говорити про строки постачання
- краще скажіть будемо давати доки рашка не здохне.
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12.06.2023 23:52 Відповісти
Мда. К этой зиме надо готовиться серьезно уже этим летом.
Потом все припомним. И союзникам, запичкаными 40 летними Пэтриотами и чекнутым соседям.
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14.06.2023 17:23 Відповісти
 
 