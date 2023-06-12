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Вінниця (608) СБУ (12507)

СБУ ліквідувала у Вінниці ботоферму, яка щодня створювала до 500 фейкових акаунтів для "розгону" кремлівських наративів. ФОТОрепортаж

сбу

Служба безпеки заблокувала у Вінниці потужну ботоферму, яка працювала на користь країни-агресора. У результаті комплексних заходів затримано трьох її організаторів.

Про це повідомили у Службі безпеці України, інформує Цензор.НЕТ. 

"Спеціалізоване обладнання дозволяло зловмисникам щодня реєструвати до 500 анонімних облікових записів в різних соцмережах, у тому числі заборонених в Україні. Готових "ботів" фігуранти продавали або здавали в оренду російським SMM-агенціям, що працюють "під дахом" спецслужб РФ.

Тільки на "оренді" одного акаунту ділки щодоби заробляли до 20 грн. Гроші отримували як через власні криптогаманці, так і на банківські картки", - йдеться в повідомленні. 

За матеріалами справи, російські клієнти ботоферми використовували фейкові акаунти для масового "розгону" прокремлівських наративів. Зокрема щодо ситуації на фронті та суспільно-політичної обстановки в Україні. Також інтернет-агітатори РФ виправдовували збройну агресію проти України та закликали до підтримки рашистів, у тому числі на міжнародній арені.

Для цього подавали інформаційні "вкиди" від імені "пересічних" громадян, які нібито проживають в Україні і на території ЄС.

Організаторами ботоферми виявились троє жителів Вінниці. Спеціалізоване обладнання вони встановили в орендованому гаражі. Під час обшуків в них знайдено комп’ютерну техніку з доказами незаконної діяльності, 3 тис. SIM-карт українських та європейських операторів мобільного зв’язку, 13 SIM-шлюзів та інше обладнання і програмне забезпечення, банківські картки, через які вони отримували гроші від "клієнтів".

Вся вилучена техніка направлена на експертизу. Наразі фігурантам планується повідомити про підозру за ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України.

СБУ ліквідувала у Вінниці ботоферму, яка щодня створювала до 500 фейкових акаунтів для розгону кремлівських наративів 01
СБУ ліквідувала у Вінниці ботоферму, яка щодня створювала до 500 фейкових акаунтів для розгону кремлівських наративів 02
СБУ ліквідувала у Вінниці ботоферму, яка щодня створювала до 500 фейкових акаунтів для розгону кремлівських наративів 03
СБУ ліквідувала у Вінниці ботоферму, яка щодня створювала до 500 фейкових акаунтів для розгону кремлівських наративів 04

Автор: 
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Топ коментарі
+8
Я сам вінничанин і мені соромно за Вінницю.Якось раніше не звертав увагу,а тепер бачу що там за роки СРСР добряче "всівся і вжився руській мір",а головне добре попрацював ідеологічний сектор під назвою УПЦМП
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12.06.2023 12:58
+2
Подоляківські ферми не чіпають - бо дєрьмак не дозволяє, а "порохоботські" ніяк знайти не можуть вже 4 роки (важко знайти те, щого не існує )
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12.06.2023 13:41
+1
не надо на себя брать чужие грехи, вы в ответе только за себя.
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12.06.2023 13:04
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Я сам вінничанин і мені соромно за Вінницю.Якось раніше не звертав увагу,а тепер бачу що там за роки СРСР добряче "всівся і вжився руській мір",а головне добре попрацював ідеологічний сектор під назвою УПЦМП
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12.06.2023 12:58 Відповісти
не надо на себя брать чужие грехи, вы в ответе только за себя.
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12.06.2023 13:04 Відповісти
до чого тут вінничани?
ето панаєхавшиє
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12.06.2023 14:20 Відповісти
І так і не так... Сам вінничанин. Прочитав допис та згадалось почуте, в свій час, в Києві - "Вінниця - спальня "перестройкі". Так, є виявлені ці три поци, можуть бути й інші, не виявлені, є дещиця, різного рівня конспірації, колаборантів та є ще певна кількість гівноїдів зеленого лайна, які зараз в активному пошуках в ньому шкварків, а також Х-число упоротих вато-узкоміровців, але це ще далеееко не вся Вінниця. Одним словом, так як у всіх... Успіхів в цій роботі СБУ!!!? Хай стараються, прапор їм в руки...
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12.06.2023 15:12 Відповісти
Як не крути, а зв'язок в нинішніх умовах - зброя.
Практично у всіх країнах продажа СІМ карток лише ідентифікованим покупцям, на контракті.
Є і одноразові пакети, але це на "крайній" випадок. На цих пакетах невелика сума і поповнювати її неможливо - витратив гроші, викидай картку.
А у нас розвели балаган, що мільйони карток не мають ідентифікації.
Скажіть - навіщо це чесній людині? Відповім - зовсім не потрібно. Це потрібно злодіям, щоб не попастися.
І не треба волати про права людини і "прочее".
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12.06.2023 13:10 Відповісти
Не треба позичати дикторські елементи з усього світу. Як повноваження поліції, то як у США, а як права, то як в паРашці. Яка з цих країн не демократична Швеція, Данія, Фінляндія, Литва, США, Італія, Канада, Кіпр чи Ізраїль?
Злодіїв чудово визначають провайдери за запитом поліції.
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12.06.2023 13:21 Відповісти
«Як не крути, а зв'язок в нинішніх умовах - зброя.»
Так, і тому вона потрібна громадянам для захисту себе від зловживання влади так само як і від агресії окупантів.

«Практично у всіх країнах продажа СІМ карток лише ідентифікованим покупцям»
Не кожний ідіотизм треба тягати до дому. Іноді важливо цікавитись також тим якої якості правова система в таких країнах і який захист там є у людини. Одже тільки потім пропонувати щось.

«Скажіть - навіщо це чесній людині?»
Тому що чесну людину можуть переслідувати не чесні представники влади або здати під час окупації рашистам.

«І не треба волати про права людини і "прочее".»
Вибачте, кому не треба? Вам не треба? Може вам і права не треба? Може і демократія не потрібна?

Права людини це те за що стояв Майдан. Це те за що іде війна. Це основа всього.

Уся інформація що ви надаєте рано чи пізно може і буде злита в відкритий простір де вона буде на доступі для злочинців і/або ворога.

В окупації, наприклад, право на анонімну сімку іноді зазначало право на життя.
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13.06.2023 06:59 Відповісти
Треба фізично знищити і показово, бо це бидло множиться....і показати іх фото і адреси....
Або вигнати з Украіни!
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12.06.2023 13:13 Відповісти
Ботоферми Подоляка, хай лишаються недоторканими?
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12.06.2023 13:31 Відповісти
Ага, ще напиши - то все вигадки порохоботів
Джон Смит

Зелєботи - це організовані з єдиного центру люди. Організовані з єдиною метою - відмазувати зеленого наркомана. Це не вигадані радником Путіна "порохоботи", котрими росіяни обізвали всіх (а наші підхопили), хто не повівся на зрадопропаганду, і яких, до речі, так ніхто і не знайшов. В команді Зеленського є спеціальна людина, яка відповідає за пропаганду в інтернеті, прикриваючи це дурнею про "діджиталізацію". Цей Міхаіл Федоров в цьому інтерв'ю дав всі покази. Будь-ласка:

"А ряд людей мы объединили в проект Зе!Люди. Там можно подписаться на определенную рассылку. Подписалось 5000 человек. Когда есть какой-то важный фейк (будь-яка інфа проти їхнього клоуна), мы отправляем на него ссылку в чат и пишем: «Ребята, есть вот такой пост, поддержите нас, выскажите свою позицию». Мы никогда не просили написать негатив или позитив. ("Поддержите нас" і "никогда не просили писать негатив или позитив"). Раз 5 или 7 мы использовали эту систему. У нас на сайте она есть, официально. А по поводу других ботов я уже отвечал: мы никогда не использовали ни одного бота."

5000 організованих тобою людей, яким ти кидаєш посилання, і вони серуть в комментах, - це не боти. Фуух. Ну слава Богу.

Ось це їхні методи. Методи молодої команди нових ліц.

Тому знайте: організовані цим Федоровим защітнікі наркоші - це реальна ботоферма. Їхнє існування доведено з моменту їхнього створення. І тому термін "зелебот" можете сміливо використовувати для їхнього означення.
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12.06.2023 15:13 Відповісти
Після вбитого брата, свинарчуків, барігі, ліпецкой фабрікі, наживається на війні, мальдіви, збагачення у 82 рази, ротердам +...., це те, що зараз виглядає як колупання дитини пальчиком в носі в порівнянні з тією камасутрою, що витваріваєт зараз боневтік та його зе-кодло в "спальнях" жОПи.
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12.06.2023 15:22 Відповісти
Подоляківські ферми не чіпають - бо дєрьмак не дозволяє, а "порохоботські" ніяк знайти не можуть вже 4 роки (важко знайти те, щого не існує )
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12.06.2023 13:41 Відповісти
Прив"язати мeрeживними дротами до стовбів біля госпіталів.
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12.06.2023 14:40 Відповісти
 
 