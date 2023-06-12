СБУ ліквідувала у Вінниці ботоферму, яка щодня створювала до 500 фейкових акаунтів для "розгону" кремлівських наративів. ФОТОрепортаж
Служба безпеки заблокувала у Вінниці потужну ботоферму, яка працювала на користь країни-агресора. У результаті комплексних заходів затримано трьох її організаторів.
Про це повідомили у Службі безпеці України, інформує Цензор.НЕТ.
"Спеціалізоване обладнання дозволяло зловмисникам щодня реєструвати до 500 анонімних облікових записів в різних соцмережах, у тому числі заборонених в Україні. Готових "ботів" фігуранти продавали або здавали в оренду російським SMM-агенціям, що працюють "під дахом" спецслужб РФ.
Тільки на "оренді" одного акаунту ділки щодоби заробляли до 20 грн. Гроші отримували як через власні криптогаманці, так і на банківські картки", - йдеться в повідомленні.
За матеріалами справи, російські клієнти ботоферми використовували фейкові акаунти для масового "розгону" прокремлівських наративів. Зокрема щодо ситуації на фронті та суспільно-політичної обстановки в Україні. Також інтернет-агітатори РФ виправдовували збройну агресію проти України та закликали до підтримки рашистів, у тому числі на міжнародній арені.
Для цього подавали інформаційні "вкиди" від імені "пересічних" громадян, які нібито проживають в Україні і на території ЄС.
Організаторами ботоферми виявились троє жителів Вінниці. Спеціалізоване обладнання вони встановили в орендованому гаражі. Під час обшуків в них знайдено комп’ютерну техніку з доказами незаконної діяльності, 3 тис. SIM-карт українських та європейських операторів мобільного зв’язку, 13 SIM-шлюзів та інше обладнання і програмне забезпечення, банківські картки, через які вони отримували гроші від "клієнтів".
Вся вилучена техніка направлена на експертизу. Наразі фігурантам планується повідомити про підозру за ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України.
Будь ласка, зачекайте...
ето панаєхавшиє
Практично у всіх країнах продажа СІМ карток лише ідентифікованим покупцям, на контракті.
Є і одноразові пакети, але це на "крайній" випадок. На цих пакетах невелика сума і поповнювати її неможливо - витратив гроші, викидай картку.
А у нас розвели балаган, що мільйони карток не мають ідентифікації.
Скажіть - навіщо це чесній людині? Відповім - зовсім не потрібно. Це потрібно злодіям, щоб не попастися.
І не треба волати про права людини і "прочее".
Злодіїв чудово визначають провайдери за запитом поліції.
Так, і тому вона потрібна громадянам для захисту себе від зловживання влади так само як і від агресії окупантів.
«Практично у всіх країнах продажа СІМ карток лише ідентифікованим покупцям»
Не кожний ідіотизм треба тягати до дому. Іноді важливо цікавитись також тим якої якості правова система в таких країнах і який захист там є у людини. Одже тільки потім пропонувати щось.
«Скажіть - навіщо це чесній людині?»
Тому що чесну людину можуть переслідувати не чесні представники влади або здати під час окупації рашистам.
«І не треба волати про права людини і "прочее".»
Вибачте, кому не треба? Вам не треба? Може вам і права не треба? Може і демократія не потрібна?
Права людини це те за що стояв Майдан. Це те за що іде війна. Це основа всього.
Уся інформація що ви надаєте рано чи пізно може і буде злита в відкритий простір де вона буде на доступі для злочинців і/або ворога.
В окупації, наприклад, право на анонімну сімку іноді зазначало право на життя.
Або вигнати з Украіни!
Джон Смит
Зелєботи - це організовані з єдиного центру люди. Організовані з єдиною метою - відмазувати зеленого наркомана. Це не вигадані радником Путіна "порохоботи", котрими росіяни обізвали всіх (а наші підхопили), хто не повівся на зрадопропаганду, і яких, до речі, так ніхто і не знайшов. В команді Зеленського є спеціальна людина, яка відповідає за пропаганду в інтернеті, прикриваючи це дурнею про "діджиталізацію". Цей Міхаіл Федоров в цьому інтерв'ю дав всі покази. Будь-ласка:
"А ряд людей мы объединили в проект Зе!Люди. Там можно подписаться на определенную рассылку. Подписалось 5000 человек. Когда есть какой-то важный фейк (будь-яка інфа проти їхнього клоуна), мы отправляем на него ссылку в чат и пишем: «Ребята, есть вот такой пост, поддержите нас, выскажите свою позицию». Мы никогда не просили написать негатив или позитив. ("Поддержите нас" і "никогда не просили писать негатив или позитив"). Раз 5 или 7 мы использовали эту систему. У нас на сайте она есть, официально. А по поводу других ботов я уже отвечал: мы никогда не использовали ни одного бота."
5000 організованих тобою людей, яким ти кидаєш посилання, і вони серуть в комментах, - це не боти. Фуух. Ну слава Богу.
Ось це їхні методи. Методи молодої команди нових ліц.
Тому знайте: організовані цим Федоровим защітнікі наркоші - це реальна ботоферма. Їхнє існування доведено з моменту їхнього створення. І тому термін "зелебот" можете сміливо використовувати для їхнього означення.