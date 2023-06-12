Окупанти 15 разів обстріляли Невське Луганської області, одна людина зазнала поранень, - ОВА

Всього за добу рашисти здійснили 15 обстрілів Невського на Луганщині, поранили місцевого жителя.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час одного з денних обстрілів мінно-вибухову травму та осколкові поранення отримав чоловік. Його евакуювали військові до лікарні на Донеччині, де постраждалому надали необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Протягом доби окупанти вдарили по Невському щонайменше 15 разів.

"По Макіївці, Греківці та Новолюбівці – десять. Пошкоджені інфраструктурні об’єкти в населених пунктах та навколо", - наголосив Лисогор.

Крім того, окупанти відкривали вогонь по Новоселівському та Білогорівці. По Невському вдарили з авіації. Окрім того, без успіху атакували в бік Білогорівки.