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Новини Війна
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Костенко Роман (202)

Кожні 100 метрів можуть даватись нам високою ціною, попереду - важкі бої, треба бути готовими до всього, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

костенко

Кожна зі сторін на російсько-українській війні накопичила достатню кількість зброї, тож потрібно готуватись до важких боїв. Також цілком можливі не такі швидкі звільнення територій, як це було з Харківщиною і Херсонщиною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив нардеп "Голосу", секретар парламентського комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

"Ми звикли міряти великими масштабами: коли звільняли Харківщину і місто за містом швидко опинялось під українськими прапорами, Херсонщину, коли ворог відходив достатньо стрімко. Але може бути такий момент і він уже настає: коли обидві сторони накопичували зброю у дуже великій кількості і зараз може статись так, коли кожні 100 метрів будуть даватись нам високою ціною", - зазначив парламентар

За словами Костенка, потрібно бути готовими до важких боїв, але памʼятати: свобода дається саме такою ціною.

"Ми маємо зрозуміти, що попереду важкі бої, попереду можуть бути великі втрати. Тому що звільнення територій, особливо наступ, як би нам не хотілось протилежного, але це важко. Тому ми маємо бути готовими до всього і розуміти при цьому, що тільки боротьба приведе до омріяної свободи", - підсумував нардеп.

Автор: 
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Топ коментарі
+13
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12.06.2023 13:41
+12
Московитов погнали из под Киева вопреки всем телестратегам. Под Харьковом вообще уникальнейшая операция, которую уже изучают передовые армии мира, как и освобождение Херсона. А тогда у ВСУ было гораздо меньше разного вооружения.
Пустая трата времени это ныть и учить ВСУ воевать. Победа будет тяжелой, потому что все самое ценное достается большим трудом. Сильная, самостоятельная, свободная Украина это то, ради чего стоит бороться, какой бы тяжелой это борьба не была.
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12.06.2023 13:43
+10
Русня чекати не буде. Вони будуть активно робити ракети ППО, "Ланцети", мільйони снарядів і мін, тисячі стволів артилерії, мобілізує і підготовить ще декілька сотень тисяч чмобіків, заллє всі окопи залізобетоном. Виробничі потужності у них більші за Захід зараз, Заходу треба розкачуватись, а вони вже розігнані давно, тільки нарощують потужність.
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12.06.2023 13:39
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А ви можете наперед знати, що всю західну техніку буде спалено? Звідки, якщо не секрет? Солов'їний помьот розказав?
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12.06.2023 14:55 Відповісти
На даний момент ЗСУ звільнили лише маленький "виступ" окупованої території росіян на півдні, де навіть не було ніяких фортифікацій. Але вже спалили досить багато техніки.
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12.06.2023 15:16 Відповісти
Отже, ви вангуєте, що спалять усю?
І який тоді висновок?
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12.06.2023 15:18 Відповісти
А слово "если" там для кого написано?
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12.06.2023 15:20 Відповісти
Тобто написали "если", і при цьому все одно робите висновки, що контрнаступ не потрібен.
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12.06.2023 15:36 Відповісти
Глядя на его исполнение, думаю, что лучше всё-таки с авиацией нужно было начинать.
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12.06.2023 15:41 Відповісти
Зачем этот чёс про "если"?
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12.06.2023 16:00 Відповісти
Затем что необходимость чего-то нужно определять ещё и по прогнозируемым результатам, а не требованиям "подавайте мне контрнаступ".
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12.06.2023 16:15 Відповісти
Источники: на севере Сирии в результате турецкого обстрела убит российский военнослужащий, есть раненые

Сирийские источники сообщают, что армия Турции обстреляла автомобиль на трассе Харбаль - Умм-Хуш, к северу от Алеппо, в результате обстрела убит российских военнослужащий, еще несколько россиян ранены, передает телеграм-канал https://t.me/abualiexpress/45681 Abu Ali Express .

Сообщение проиллюстрировано фотографиями поврежденного российского армейского автомобиля и раненого военнослужащего.

Данная информация пока не получила официального подтверждения со стороны Сирии или России. Командование армии Турции никаких комментариев не дает.

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12.06.2023 13:54 Відповісти
А де був "голос" костенка коли без бою здавали сотні кілометрів ?
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12.06.2023 13:56 Відповісти
Костенко був приблизно там де і генерал Марченко - рятував Миколаївщину і не тільки її.
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12.06.2023 14:02 Відповісти
"Голос" не командує ЗСУ. Командувати військами 73% корисних ідіотів доручили якомусь дурачку.
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12.06.2023 14:06 Відповісти
Відповідаю уклоніст: Костенко був на передовій.
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13.06.2023 08:51 Відповісти
Чому він утік з передової і повчає як воювати десь у глибокому тилу?
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13.06.2023 10:26 Відповісти
Ви всі програєте, дуже так не надійсь на перемогу щоб потім не розчаровуватись.
Це хіба не свідомий підрив морального духу військових і всього суспільства перед окупантами?
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13.06.2023 10:29 Відповісти
Ось найверховніший збере свою ставку і вирішить що робити.
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12.06.2023 14:01 Відповісти
Привладні здали ***** Південь України за три дні, верещук може підтвердити, «шатли» уже були готові….ділянки розміновані…. Мости підірвати, команди з ОПУ так і не отримали Захисники України, бо, як же тоді ОМАНЩИНА з Патрушевим…неловко вроді… , десь так… єрмак, може підтвердити…, готувалися до кращого, а воно он, як з мостами вийшло…, НЕЛОВКО перед Захисниками України!!! Стефанчук з монослугами у ВРУ, взагалі заклякли тоді…. І мовчали, витріщивши очки…
Тому, зараз Костенко правий!!! Відбивати кров'ю терени України набагато важче ніж їх здати…
Пильнуймо рідну Україну від ворогів!!!
🇺🇦‼️❤️⚔️🪖💯👍😠✊😡🫡🇺🇦🇪🇺🇬🇧🇮🇩🇺🇸🇯🇵🇨🇦🇦🇿🇩🇪🇪🇸🇺🇦‼️❤️‼️
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12.06.2023 14:05 Відповісти
Можете писати шо я іпсо, але нахєра такий наступ де бої за кожен метр? Мені б хотілось бачити хлопців живими, ніж звільнені знищені села
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12.06.2023 14:19 Відповісти
Ну ок, через півроку буде відступ, де бої за кожен метр і "звільнені" знищені села.
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12.06.2023 14:29 Відповісти
Глибоко сказано. З великим розумом.
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12.06.2023 14:29 Відповісти
Сподіваюсь, ніхто і ніщо не буде забуте - "завдяки" кому сталося захоплення величезних територій, звільнення котрих тепер доводиться рахувати метрами і платити високу ціну.
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12.06.2023 14:45 Відповісти
Наступление, а дальше что? Вышли мы на границы 1991 года и? Пока кацапстан не лишат возможности зарабатывать деньги и делать оружие толку не будет. Украина потеряла половину ВВП, долгов на сто лет вперед, своего производства вооружений практически нет, морские коммуникации отрезаны. Скажут союзники - молодцы победили, дальше сами, а кацапы будут ракеты клепать из импортных комплектующих и пулять ими каждую ночь по критическим объектам. Евробюрократы будут еще сто лет рисовать лабиринты как Украине попасть в НАТО. Это еще хороший сценарий, а плохой, кто изучал военную историю, знают, к каким последствиям приводит неподготовленное наступление. Украину всеми силами подталкивают к патовой ситуации, и проиграть нельзя это смерть, но и победить не помогают по геополитическим причинам. Такая себе серая зона - одичалые между цивилизацией (НАТО) и белыми ходоками(кацапстаном).
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12.06.2023 14:46 Відповісти
І що ти пропонуєш? Відступати до Львова?
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12.06.2023 14:57 Відповісти
А ты, что? И дальше яйцами по 17 грн. от врага "отстреливаться". И слушать как у нас все офигенно!
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12.06.2023 15:03 Відповісти
Ага, а ти, я бачу, арєстовича наслухався чи шарія. Сєрая зона, пля.
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12.06.2023 16:06 Відповісти
Його завдання посіяти зневіру у союзниках, партнерах України, ЗСУ, перспективах подальшого існування незалежної України
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13.06.2023 10:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=o5NH2yKhl1M Послушай на досуге!
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13.06.2023 12:25 Відповісти
Повністю підтримую ,ну і вийшли ми ще на початку квітня 2022 року на Чернігівщині і Сумщині на кордони 1991 року і що ,закінчилась війна ? Поки не буде домовленості між США і Китаєм про розподіл впливів на території рашки ( з фактичними окупаційними зонами як в Німеччині і Австрії в 1945 році ) ніякої перемоги не буде ,а хто думає інше - той повний дурень .
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12.06.2023 17:21 Відповісти
А вы послушайте генерала Кривоноса.Там ответ на ваш вопрос.
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12.06.2023 17:41 Відповісти
Комтенко підриває основи Зе пропаганди. На Зомбоиарафоні суцільні перемоги під бравурний марш. І зельониє самі себе загнали в капкан своєї ж пропаганди. Глядачі Тупомарпфону вже втомились від війни, хочуть Лігу Ржачу, гастролі орденоносців-кварталістів про тупих хохлів. А тут хтось виходить, і про якісь втрати говорить. На руку Мацкви мабуть грає?
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12.06.2023 14:56 Відповісти
А як на Зомбібарафоні більш ніж півроку кожен день тринділи про контрнаступ ,а за цей час рашисти побудували міцну оборону ,то боюсь все закінчиться ти самим що в рашистів у Бахмуті ,а саме позиційними боями і визволенням пари десятків сіл і у подальшому окопною війною з перемінним успіхом .
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12.06.2023 17:30 Відповісти
Нічого, зараз зеленський з єрмаком організують оман, подивляться в очі і буде як в лютому 2022 року на Півдні, не розганяйте паніку і готовтесь до шашликів 😖😖😖
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12.06.2023 14:58 Відповісти
В взагалі Костенко каже правильні речі. Якщо дивитися виключно телемарафон та слухати зекспердів, то буде здаватися враження, що в нас втрат немає, а гинуть тільки орки. Казати про мільйон знищених орків у Бахмуті, але не казати, якою ціною давалися захист кожного метру це знецінення життів героїв як гинули там бо булочка хотів фортецю Бахмут тримати до останнього. Суспільство має розуміти ціну як зараз платять воїни бо хто проголосував по приколу.
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12.06.2023 15:37 Відповісти
На початку травня Миколаєвска міська рада постановила про розбудову трьох нових війскових цвинтарів. І це тільки в одному місті.
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12.06.2023 16:21 Відповісти
В Києві біля Биківні для 50 тисяч поховань теж збираються будувати .
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12.06.2023 17:33 Відповісти
так а коли вже будуть обіцяні шашлики? чому ніхто із кварталу-ушльопків не на фронті?
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12.06.2023 16:30 Відповісти
Поки ЗСУ не навчаться знешкоджувати ворога дистанційно, на відстані, не вступаючи з ним у безпосередній бойовий контакт,- на перемогу буде розраховувати вкрай важко, бо людський ресурс у росіян значно вищий за наш!
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12.06.2023 16:52 Відповісти
Симпатизую Костенку, але в той же час пригадую, як взимку 21 року він на каналі "Україна 24" казав, що наступу росіян не буде, типу угрупування там замале, бойових порядків не спостерігається і все таке. Тоді він помилився, але тут боюсь правий.
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12.06.2023 18:03 Відповісти
Думаю що командування теж розуміє, якщо такі темпи збережуться то тільки на перерізання коридору піде до трьох місяців і невідомо скільки, але дуже багато ресурсу. Єдине це дуже мало інфи і може не все знаємо.
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13.06.2023 05:59 Відповісти
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