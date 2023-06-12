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комендантська година (257) Херсон (3193) Клименко Ігор (472)

Комендантську годину в Херсоні треба подовжити, щоб оперативно ліквідувати всі наслідки підриву ГЕС, - Клименко

херсон

Глава МВС Ігор Клименко пропонує подовжити комендантську годину у Херсоні для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС російськими окупантами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

"Будемо ініціювати подовження комендантської години у Херсоні для того, щоб ми могли оперативно ліквідувати всі подальші наслідки підриву ГЕС", - зазначив міністр.

За даними ОВА, рівень води падає стрімко. Зʼявляються дахи автомобілів, дерева, металеві конструкції, сміття. Є завдання це все швидко прибрати. До міста скерують додаткові сили комунальників з інших регіонів, а також спеціальну техніку.

За словами заступника глави МОЗ Ігоря Кузіна, на сьогодні не зафіксовано спалахів інфекційних захворювань.

"Централізована вода відповідає нормам. Щоденно проводять відбір майже 150 проб води - питної та річкової. Однак, жителям постраждалих громад не радять використовувати воду із криниць, необхідно проводити знезараження питної води. Купання у водоймах суворо заборонене", - йдеться в повідомленні.

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А суть комендатської години у Києві взагалі незрозуміла на даному етапі.. тим паче коли половину комендатської години повітряна тривога..
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12.06.2023 13:55 Відповісти
Суть комендантської години щоб всі були вдома в цей час а на вулиці не було зайвих людей
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12.06.2023 14:00 Відповісти
В чому небезпека?? Чим це пояснюється??
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12.06.2023 14:07 Відповісти
 
 