Комендантську годину в Херсоні треба подовжити, щоб оперативно ліквідувати всі наслідки підриву ГЕС, - Клименко

Глава МВС Ігор Клименко пропонує подовжити комендантську годину у Херсоні для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС російськими окупантами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

"Будемо ініціювати подовження комендантської години у Херсоні для того, щоб ми могли оперативно ліквідувати всі подальші наслідки підриву ГЕС", - зазначив міністр.

За даними ОВА, рівень води падає стрімко. Зʼявляються дахи автомобілів, дерева, металеві конструкції, сміття. Є завдання це все швидко прибрати. До міста скерують додаткові сили комунальників з інших регіонів, а також спеціальну техніку.

За словами заступника глави МОЗ Ігоря Кузіна, на сьогодні не зафіксовано спалахів інфекційних захворювань.

"Централізована вода відповідає нормам. Щоденно проводять відбір майже 150 проб води - питної та річкової. Однак, жителям постраждалих громад не радять використовувати воду із криниць, необхідно проводити знезараження питної води. Купання у водоймах суворо заборонене", - йдеться в повідомленні.

