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Міноборони (7010) закупівлі (3212) Держаудитслужба (178) Центр протидії корупції (258)

Аудиторська служба: "Міноборони дійсно купляло яйця по 17 гривень за штуку, 170 гривень за десяток"

резніков

Державна аудиторська служба офіційно підтвердила закупівлю Міноборони Резнікова яєць по 17 грн за штуку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії корупції.

"Так, купували по 17 грн за штуку. Десяток – 170 грн", - зазначила глава Держаудитслужби Алла Басалаєва.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що "яйця по 17 за штуку" Міноборони не закуповувало і не планує".

"Ще була брехня про "журналіст помилився", про "яйця в кілограмах" та інші "спростування". Але тепер виходить, що Резніков відверто БРЕХАВ весь цей час. Брехав українським та західним журналістам. Брехав суспільству.

Лише на одному контракті збиралися переплатити/вкрасти 4 млрд грн. Зараз це стало очевидним. Тепер за повторення таких спроб відповідальність лежить особисто на Зеленському і його депутатах. Ми будемо викривати некомпетентність/корупцію в інших сферах відповідальності Резнікова.

Як і в історії з "яйцями по 17 грн", спочатку ми спробуємо вирішити зальоти Міноборони непублічно. Як і минулого разу, влада може спробувати нас проігнорувати. Ми все одно добʼємося необхідних змін, але це забере більше часу. Часу, який для всієї країни вигризає ЗСУ і який Міноборони часто так відверто профукує", - зазначили у ЦПК.

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Топ коментарі
+70
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12.06.2023 14:17
+62
А це вже мародьорство чи ще ні?
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12.06.2023 14:24
+58
І шо, невже Льоша получє по яйцях?
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12.06.2023 14:15
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То есть путлер враг, а коррупционеры нет?
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12.06.2023 19:47 Відповісти
Наглиє тварі! Ти хоч стріляй, а вони будуть гребти і гребти! Поки руки не їм не повідбивають.
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12.06.2023 19:48 Відповісти
пока зелень (или плесень) правит и ворует -десятки тысяч погибли.. кому война-кому родная мать. надеется сбежать в эрец исраель с ворованными деньгами недаром арестович давно там и вещает оттуда вместе с другом фейгиным. я вообще думаю, что он специально типа проговорился тогда о ракете, чтобы был повод покинуть тонущий корабль. Он понимает, что у народа уже спала пелена из глаз и терпение на пределе.
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12.06.2023 19:56 Відповісти
Шоб ти, Резніков, до кінця днів своїх їв яйця по 17! І взагалі, шоб ти жив на одну зарплату...
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12.06.2023 20:04 Відповісти
Ермак у которого в ручном режиме ДБР, Прокуратура и СБУ в доле, по этому ничего ему не будет, это называется узурпация власти изнутри, если не получилось с извне, подрыв доверия к нам западных партнеров, так же само ни кто не сел за гуманитарку в Запорожье, а фирма девочки с фамилией Хланта и дальше получает миллиардные контракты на обслуживание дорог, также и дальше выделяются миллионы на дороги в прифронтовых рн., а Героя Червинского уперли за решетку за то что участвовал в ликвидации террористов...
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12.06.2023 20:05 Відповісти
І оце таким дай гроші, чекають 400 млрд. дол. допомоги від Світу не на розбудову України, а щоб вкрасти? Тільки і надія на солдат, які вернуться з Війни і зметуть цю злодійську, злоохоронну наволоч
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13.06.2023 07:15 Відповісти
Хто покриває всіх ?
Єрмак , звідки воно вилізло
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13.06.2023 07:24 Відповісти
Не по темі, але це важливо. Є такий російський інфораційно-розважальний сайт Pikabu. Пропоную створити такий самий український сайт.
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12.06.2023 20:34 Відповісти
Так чому цей лисий мародер не нарах? А! Його ж зелений скоморох покриває, "мій президент" лагідно його називає ************* рєзніков
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12.06.2023 20:39 Відповісти
Т.Г.Шевченко: Погано дуже, страх погано в оцій пустині пропадать. А ще поганше на Украйні дивитись, плакать - і мовчать.

І не лише мовчать, але й споглядати ці лукаві пики...
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12.06.2023 20:40 Відповісти
Очевидно, що міністр "крадівництва в оборонній сфері" буде чекати рішення свого президента, попри все - хоч би й каміння з неба ))..
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12.06.2023 20:58 Відповісти
Я зовсім не кровожагідний , але історія вчить , що тільки ті страни ,демократичні добуваються успіху, в яких стратили хоч одного правителя. Без цього ні як . Та всі зусилля що до війни, марні
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12.06.2023 21:07 Відповісти
кровожерливий
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12.06.2023 21:08 Відповісти
с этим человеком не о чем говорить - это преступник. его место в тюрьме
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12.06.2023 21:19 Відповісти
Та ви, нешановний пане, виявляється, такий же нацист, як і москалі! До речі, а серед українців ніколи крадіїв і ворогів не було? Точно? Прізвища Ківи, Медведчука, Бойка, Шуфріча та інших з ОПЗЖ вам незнайомі?
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13.06.2023 07:17 Відповісти
Та їм усім уже все по барабану.
Бабло скосили. Війна - програна.
Можна линяти щоби кацапи не посадили "за корупцію". Більше маржі вже не буде.
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12.06.2023 22:06 Відповісти
Скоти - просто ЗЕскоти!!!
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12.06.2023 22:06 Відповісти
резиков несет золотые яйца
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12.06.2023 22:27 Відповісти
Чому "журналісти", якщо харчування за каталогом несе великі корупційні різики, не проведе розслідування з початку застосування цього принципу продовольчого забезпечення військ? Із залученням аудиту мають побачити багато цікавого.
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12.06.2023 22:47 Відповісти
Що таке ЦПК?
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12.06.2023 23:01 Відповісти
Центр протидії корупції
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13.06.2023 01:21 Відповісти
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12.06.2023 23:15 Відповісти
Резников покупал перепелиные яйца по 170 гривень/десяток. А ночью Порошенко менял их на куриные
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12.06.2023 23:20 Відповісти
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12.06.2023 23:24 Відповісти
При Пороху зраду шукали ледь не з лупою, а при зеленському закривають очі щоб не сліпила ©️
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12.06.2023 23:41 Відповісти
Ти шось біжиш поперед батька в пекло! От коли розвісимо усю зєльону шоблу на фонарях вздовж Хрещатика, з тобою включно - от тоді і станцюємо на кістках!
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13.06.2023 03:45 Відповісти
лупи не потрібно було. В ОДА навіть доходило до "кабінетів" при пороху, які так і називали - "кабінетами"
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13.06.2023 00:57 Відповісти
Зефіл ти пишаєшся зеленим малоросом бачу.
Насолоджуйся подоляцький
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13.06.2023 10:32 Відповісти
нє, Гріша.
я двічі голосував за пап до речі.
Але я про ті кабінети знаю, тому і пишу. Це ви тут з пороха постфактум зробили святого
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13.06.2023 14:44 Відповісти
Я свічку не тримав де і хто ходив по кабінетах, це на сумлінні того хто ходив.
Поряд з зеленським Порох на святого тягне без питань.
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13.06.2023 15:32 Відповісти
А ордена йому за яйця ще не дали?
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13.06.2023 00:10 Відповісти
Коли українці віддають на ЗСУ, тобто на нашу ПЕРЕМОГУ, часто останні заощадження та навіть пенсіонери зі своїх мізерних пенсій знаходять змогу допомогти армії, чиновники Резнікова тупо мародерять ці кошти мільярдами. І за цю зраду України він захищає цих чиновників, показуючи своє зацікавлення в їх діях?
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13.06.2023 05:25 Відповісти
Из партийной характеристики члена квартала с 2019 года фон Резникова, штандартенфюрера (VI отдел РСХА): Истинный "ариец". Характер "нордический", вздорный. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения (делится откатами). Безукоризненно выполняет служебный долг перед кварталом. Беспощаден к врагам кварталa. Отличный спортсмен: чемпион Украины по продаже яиц. B связях, порочащих его, замечен многократно . Отмечен наградами фюрера и благодарностями рейхсфюрера eрмакa".
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13.06.2023 07:55 Відповісти
Нахабству резнікова немає меж. Тільки вороги України можуть чинити так, як міністерство оборони України.
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13.06.2023 07:58 Відповісти
Очколуп - і ти ще після такого зашквару не написало рапорт на звільнення?
Курва - будуть тобі яйця.
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13.06.2023 07:58 Відповісти
Нічого йому не буде.Від слова "взагалі".Не будьте таким наівним.
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13.06.2023 08:05 Відповісти
На жаль.. Ціц йому не буде !!! Він же свій парєнь. Кожна історія, яка однаково починається з яскравих обшуків на камеру, закінчується майже так само, як і всі попередні. Суспільство з задоволенням відірветься на темі «та їх усіх стріляти мало». Бо ж є диван... Рагульський кічовий диван. Як же без цих артефактів видовища для народних мас?
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14.06.2023 17:25 Відповісти
Тотальная коррупция,если берет полицейский на дороге,значит берет начальник райотдела,министр и далее президент, так во всех сферах,во время войны взяточник это враг и предатель. У власти нет желания это менять и это на втором году войны.
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13.06.2023 09:53 Відповісти
Пока правоохранительной системой управляет в ручном режиме Ермак с Татаровым такие персонажи как этот ,как президент Киевгорстроя который умножает всей семьей инвесторов и холдинг на ноль, такие как завхоз Януковича Кравец будут жировать и дальше, война у нас, а у них тут заработок а потом они поедут домой кто куда кто в Ростов кто в Монако, кто на Кипр
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13.06.2023 14:13 Відповісти
Не на часи, не кипишуйте - бо це зрада, дайте им нажратся сполна....
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13.06.2023 14:22 Відповісти
попытаемся решить залеты Минобороны непублично Источник:
Это в переводе означает: попытаемся решить залеты Минобороны по понятиям (или за взятки)
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14.06.2023 06:44 Відповісти
Но "барыги" и "бизнес на крови" - исключительно у Порошенко ! Смотри не перепутай !
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14.06.2023 13:24 Відповісти
Хопа знову камінюра факіру... І невже це не ІПсО??? Але деякі тіпари уже не мають куди собі запхати кеш від безкарної корупції.. Та ні, ІПсо
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14.06.2023 17:20 Відповісти
Ну що хохли, вільний народе - вільної країни, голосували за підняття пенсій і зарплат, а вочевидь черговий раз отримати зеленого за щоку? 😂
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14.06.2023 17:24 Відповісти
Вірую, що Зеленський - найвеличніший політик ********** і Єрмак - пророк його!
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14.06.2023 17:29 Відповісти
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