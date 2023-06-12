Якщо припинити надавати військову допомогу Україні, то Росія не зупиниться, - Боррель

Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель наголосив, що Європа продовжить надавати військову підтримку Україні попри голоси проти цього.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"На цей момент ці об'єднані зусилля тривають", - заявив Боррель. Він стверджує, що, за даними Євростату, більшість європейського населення виступає за продовження підтримки України.

Попри це, Боррель визнав, що "це нормально, що війна в Україні привертає набагато більше уваги в прикордонних країнах, які відчувають безпосередню загрозу і мають попередній досвід того, що означає російське вторгнення", ніж в Іспанії чи Португалії, де суспільний інтерес до неї слабшає після більш ніж року бойових дій.

Боррель також розкритикував тих, хто виступає за мир і припинення військової підтримки України.

"А що буде далі? Якщо ви перестанете допомагати Україні у військовому плані, це не означає, що Росія піде. Ми всі хочемо миру, але ми повинні знати, якого миру ми хочемо", - додав він.

Дипломат нагадав, що всі лідери, які їздили на зустріч з російським президентом Путіним, повернулися з однією і тією ж відповіддю, що "у нього є військові цілі, які потрібно виконати, і поки він їх не виконає, він не збирається зупиняти війну".

Крім того, високий представник ЄС стверджує, що Путін, можливо, чекає, коли пройдуть вибори в Сполучених Штатах.

Водночас він зазначив, що якби він "був другом Путіна, як китайці, я б сказав йому, що він зробив величезну помилку, і він має виправити її якнайшвидше". "Ми очікуємо, що Китай вплине на Путіна, щоб зупинити цю війну", – зазначив Боррель.

Дипломат додав, що "метою може бути лише відхід Росії з окупованих територій".