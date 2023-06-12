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Новини Війна
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Євросоюз (12770) Боррель Жозеп (1074)

Якщо припинити надавати військову допомогу Україні, то Росія не зупиниться, - Боррель

боррель

Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель наголосив, що Європа продовжить надавати військову підтримку Україні попри голоси проти цього.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"На цей момент ці об'єднані зусилля тривають", - заявив Боррель. Він стверджує, що, за даними Євростату, більшість європейського населення виступає за продовження підтримки України.

Попри це, Боррель визнав, що "це нормально, що війна в Україні привертає набагато більше уваги в прикордонних країнах, які відчувають безпосередню загрозу і мають попередній досвід того, що означає російське вторгнення", ніж в Іспанії чи Португалії, де суспільний інтерес до неї слабшає після більш ніж року бойових дій.

Боррель також розкритикував тих, хто виступає за мир і припинення військової підтримки України.

"А що буде далі? Якщо ви перестанете допомагати Україні у військовому плані, це не означає, що Росія піде. Ми всі хочемо миру, але ми повинні знати, якого миру ми хочемо", - додав він.

Дипломат нагадав, що всі лідери, які їздили на зустріч з російським президентом Путіним, повернулися з однією і тією ж відповіддю, що "у нього є військові цілі, які потрібно виконати, і поки він їх не виконає, він не збирається зупиняти війну".

Крім того, високий представник ЄС стверджує, що Путін, можливо, чекає, коли пройдуть вибори в Сполучених Штатах.

Водночас він зазначив, що якби він "був другом Путіна, як китайці, я б сказав йому, що він зробив величезну помилку, і він має виправити її якнайшвидше". "Ми очікуємо, що Китай вплине на Путіна, щоб зупинити цю війну", – зазначив Боррель.

Дипломат додав, що "метою може бути лише відхід Росії з окупованих територій".

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Топ коментарі
+6
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12.06.2023 14:39
+3
капітан очевідность.... если нет телефона- то нельзя позвонить..
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12.06.2023 14:35
+3
Я вам більше скажу. Ця херь не зупиниця допоки ми (не без вашої допомоги) її не зупинимо.якщо пухлину не видалити вона буде прогресувати
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12.06.2023 14:38
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раССєю Ми зупинимо, але щоб хтось від такої "справедливості " зупинив потім нас..
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12.06.2023 14:33 Відповісти
Вже ніхто не зупиниться.. а "інстинкт виживання"не зупинить і наших друзів.. але нащо таке казати??
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12.06.2023 14:50 Відповісти
капітан очевідность.... если нет телефона- то нельзя позвонить..
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12.06.2023 14:35 Відповісти
ЗСУ прийде
https://fb.watch/l6Lfi27xjf/
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12.06.2023 14:37 Відповісти
Я вам більше скажу. Ця херь не зупиниця допоки ми (не без вашої допомоги) її не зупинимо.якщо пухлину не видалити вона буде прогресувати
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12.06.2023 14:38 Відповісти
"якщо путiну не видалити воно буде прогресувати"
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12.06.2023 23:06 Відповісти
"Прікратітє памагать Украінє, а то сосія нє может єйо не то чьто захватіть, а дажє удержать!!!" - (С) всяка х*йня. Невже вони такі тупі, що не бачать наскільки вони паляться?
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12.06.2023 14:39 Відповісти
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12.06.2023 14:39 Відповісти
Ну хоч якісь розумні думки.
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12.06.2023 15:19 Відповісти
Изуиты, Украина больше года просит самолёты,зеля ездит по странам и унижается перед вами ради помощи, а вы гниды европейские только языком болтать. Ваши гнилые цели уже ясны.Нашими руками и нашей кровью вы не хотите допустить росию к своим границам,сделав из Украины серую,горячую зону.
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12.06.2023 17:25 Відповісти
Так, новий Афган, абонемент на охорону кордонiв. Певно десь хтось пiдписав з Гiтлером Путлером домовленicть. Взяти хоча б Угорщину - газового наркомана. Трубу треба того... 😵
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12.06.2023 23:11 Відповісти
Ну тут Боррель не правий. Якщо припинити надавати військову допомогу Україні, то Росія зупиниться... На березі Біскайської затоки.
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12.06.2023 18:26 Відповісти
 
 