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Німеччина (7091) Leopard (136)

Міноборони Німеччини не володіє інформацією про нібито знищені росіянами Leopard

leopard

Німецький уряд не має власної інформації про танки Leopard, які могли бути знищені в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявив представник Міністерства оборони ФРН.

Він не зміг сказати, чи будуть знищені танки замінені іншою поставкою техніки.

Росія заявила, що її військові знищили щонайменше сім танків Leopard, поставлених Заходом, під час бойових дій в Україні. Росія часто робить заяви про знищення української техніки, не підкріплені доказами.

Раніше заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник попросив ФРН надати більше танків німецького виробництва.

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Топ коментарі
+14
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12.06.2023 14:57
+12
І шо? Це війна, а на війні як на війні. Так, є жертви та втрати техніки і з нашого боку. Тут дивног нема нічого. Але є велике АЛЕ. Ми захищаємо свою рідну землю від кацапсячої навали, а кацапи хотять нас завоювати.
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12.06.2023 14:59
+7
Нах...й сам підеш, чи допомогти?
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12.06.2023 14:59
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І шо? Це війна, а на війні як на війні. Так, є жертви та втрати техніки і з нашого боку. Тут дивног нема нічого. Але є велике АЛЕ. Ми захищаємо свою рідну землю від кацапсячої навали, а кацапи хотять нас завоювати.
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12.06.2023 14:59 Відповісти
Там всі русскіє пабєди це підірвані на мінах пара лео і пара БРМ. По оріксу втрати кацапів 32 штуки ББМ в той день.
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12.06.2023 15:46 Відповісти
Щойно зайшов на сайт Oryx де за їх останньою інформацію вказано ОДИН "Леорд" як знищений, та ОДИН "Леопард" як АБО, знищений, АБО пошкоджений, АБО покинутий. Ось посилання: https://www.*************.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-ukrainian.html Oryx
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12.06.2023 16:12 Відповісти
Нах...й сам підеш, чи допомогти?
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12.06.2023 14:59 Відповісти
Пошкоджений Леопард бачу, але мова йде про знищений, свіженький кацапе.
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12.06.2023 15:01 Відповісти
Чув новини, що пошкоджений танк перевзули та він вже ху-рить кацапів!
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12.06.2023 15:12 Відповісти
Так а дерев'яний же. Відео було
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12.06.2023 18:33 Відповісти
Nu eta fotka bila i ranshe , i v sami pervoi tam toka 4 Bredli , ************ li tut nemnoshka ...? 🤔
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12.06.2023 15:02 Відповісти
Танк у якого наприклад - зірвало гусінь , не є знищеним .
Тут 4 одиниці техніки включно з Леопардом , без слідів вогню , а значить в них пошкоджена ходова , можливо двигун ,, а це ремонтується .
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12.06.2023 15:14 Відповісти
Невже ? А ти карту боїв бачив . ? Наші вже просунулись аж до Урожайного , то ж ця техніка вже має бути у нас в тилу . Можливо її вже й відправили на ремонт .
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12.06.2023 15:19 Відповісти
Тут є модерація? Пристрельте вже цей генератор кацапських фейків.
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12.06.2023 15:42 Відповісти
Форумчане, обратите внимание кто лайкает кацапской гниде ?

Барабанная дробь .....

Спасился ты , пи@ар Ахмат.
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12.06.2023 16:18 Відповісти
Та шо ти кажеш . А от по данним кацапської свинособаки - блогера GREY ZONE , на 13 00 цього дня , до Урожайного наші таки - підійшли .

https://t.me/grey_zone GREY ZONE

По уточнённым данным ко второй половине дня можно ОЦЕНОЧНО ориентироваться на то, что противник сумел продвинуться за последние дни на дистанцию до 6-7 километров. На данный момент под его контролем на Времьевском выступе уверенно находятся населённые пункты… ( перелік ).

За прошедшие 12 часов на Новосёловском участке Времьевского выступа фронт ОЦЕНОЧНО изменился следующим образом:

• ближе к ночи под полный контроль противника перешёл н.п. Макаровка
противник подошёл к н.п. Урожайное и также силами смежных подразделений пытается атаковать его с фланга, чтобы выбить наши силы с меньшим сопротивлением, ситуация тяжёлая
• несмотря на увеличение «серой зоны» восточнее реки Мокрые Ялы, н.п. Новомайорское не перешло в «серую зону», но бои ведутся за его подступы
• противником публично заявлено, а нашей стороной публично не оспорено вчерашняя информация о взятии противником н.п. Новодаровка
• под взятым противником Лобковым увеличилась интенсивность боевых действий близ н.п. Жеребянки и Пятихатки
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12.06.2023 15:45 Відповісти
Це дімон , що не похмелився, таке нашкрябав .? Чи ти сам . ?
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12.06.2023 15:58 Відповісти
😂 👉 подоляка .. !!
Та ще й з посиланням на - чи не найбрехливішу кацапську тєлєгу яка існує - архангела спєцназа .
Вірю , а як же .
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12.06.2023 16:17 Відповісти
Продовжу "Афоня" цілувати цапів у дупу, можеш ще послатися на "достовірну інформацію" від осло...любів кадировських! https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=10n5IOLu0m7G1jSSKxLXgXPznoGjn7MMO&ll=47.74741018838022%2C36.873667699244166&z=12 Карта лінію фронту оновлюється щогодини
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12.06.2023 16:23 Відповісти
Я довіряю лише своїм блогерам , і військкорам .
На ту свинособаку ( GREY ZONE ) я дав посилання лише тому щоб ти потім не сказав що моє посилання не правдиве , бо мовляв - від українського джерела .
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12.06.2023 16:25 Відповісти
Дубль: Лажаєш "Афоня": https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=10n5IOLu0m7G1jSSKxLXgXPznoGjn7MMO&ll=47.74741018838022%2C36.873667699244166&z=12 Карта лінію фронту оновлюється щогодини
І як же подобається "Афоні", як і будь якому цапу, шукати саме те що ЙОМУ подобається, і категорично не сприймати усе що не співпадає. Ну прям стан маразму!
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12.06.2023 16:38 Відповісти
Лажаєш "Афоня": https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=10n5IOLu0m7G1jSSKxLXgXPznoGjn7MMO&ll=47.74741018838022%2C36.873667699244166&z=12 Карта лінію фронту оновлюється щогодини
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12.06.2023 16:20 Відповісти
Ссылаться на известного сепара, любителя стрелочек на половину Украины...По его прогнозам сейчас бои в районе Ужгорода должны идти.
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12.06.2023 17:33 Відповісти
Бачу, вам подобається вигляд знищеної західної техніки, наданої Україні. Давайте сюди більше таких фото з іншими танками.
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12.06.2023 15:21 Відповісти
Навіщо ви витрачаєте свій час на кацапського троля,його скоро приберуть з сайта.
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12.06.2023 15:27 Відповісти
У мене є свій резон.
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12.06.2023 15:30 Відповісти
Зрозумів.Я інколи коли є час,теж люблю їх попінати.
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12.06.2023 15:33 Відповісти
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12.06.2023 14:57 Відповісти
Берлусконі, до речі, "всьо". Перетворився в "хорошого" італійця.
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12.06.2023 14:58 Відповісти
Навіщо було пити в кримській Масандрі налите пуйлом багаторічне, колекційне вино? Добре, що міцний організм протягнув ще декілька років
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12.06.2023 15:48 Відповісти
А шо трактор за леопард не рахуєця?
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12.06.2023 14:59 Відповісти
Війна, бої, втрата танка, шо тут дивного та незвичайного? Війна це не парад та не навчання у якіх умовний супротивник був умовно переможен при цьому підраховують умовни втрати. Екіпаж цілий ось шо головне.
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12.06.2023 15:03 Відповісти
Кацапи палять танки з фанери, а звітують за лепарди. Орки....
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12.06.2023 15:03 Відповісти
вони не з криптоніту, тож знищуються так само як і инші танки. тільки важче бо танк моцний.

сім то москалі прибрехали.

знищили два, ще два було нашими покинуто на полі бою.
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12.06.2023 15:05 Відповісти
це леопарди, вони всі на відео, москалі не могли знищити леопард поза відео бо це штучний товар.
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12.06.2023 15:16 Відповісти
Дубль: Щойно зайшов на сайт Oryx де за їх останньою інформацію вказано ОДИН "Леорд" як знищений, та ОДИН "Леопард" як АБО, знищений, АБО пошкоджений, АБО покинутий. Ось посилання: https://www.*************.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-ukrainian.html Oryx
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12.06.2023 16:14 Відповісти
Ну так нехай їх поставлять під скло і приставлять охоронців. Головне задання техніки, зберігти життя людей що нею керують. Ізнаільтяни все своє танкобудівництво, довкола єкипажа робили, аби тільки екіпаж живий був, а жаліза можна наробити.
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12.06.2023 15:18 Відповісти
нам хтось розказує скільки вітчизняних танків було втрачено з початку війни??? думаю за тисячу-другу перевалить. Але то війна і в тому нічого неймовірного немає. Знищений то коли боєкомплект детонує та башта відлітає. А пошкодження ходової чи двигуна коли екіпаж вимушено покидає танк то не знищення, цю техніку можна транспортувати потім та ремонтувати. Так же було в свій час на Харківщині транспортовано та відремонтовано чимало кацапських полишених танків.
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12.06.2023 15:23 Відповісти
Та все може бути, бо це війна і впевнений, що кацапи до цього готувалися і з такою великою кількістю зрадників і навіть у військах, знали де будуть застомовані "Леопардм" і чекати на їх появу навіть з американськими "Джавелінами", які у них точно є після захоплення у наших.
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12.06.2023 15:24 Відповісти
На скільки я розумію ВСЕ що рашисти змогли захопити вони продемонстрували і єдине що було при цьому боєздатним, принаймні зовні, це були парочка шведських РПГ Карл Густав, а від Javelin та NLAW отримали лише пусті використані футляри, і якщо навіть були й невикористані їх було замало навіть для навчання що з ними робити, не кажучи про використання у бойових умовах. Ну а те що танки або БМП західного виробництва можуть підірватися на протитанковій міні, або попасти під обстріл з танків, або артилерії ні для кого не секрет і вони не є невразливими на 100%, інакше й одного було б достатньо щоб розгромити навіть армію, а так не буває. Зрозуміло що втрат запобігти не можливо, та й розвідка працює з обох боків, але стару аксіому, що врешті решт перемагає армія яка базується на більш спроможній економіці ніхто не відміняв. Тож враховуючи економічну міць та технічний розвиток країн які допомагають Україні, а колись були союзниками СРСР у боротьбі з гітлерівською Німеччиною, сподіватись на перемогу Московії (т.з. "роССії") може лише той, хто вірить у казки про Ємелю з "щучім велінням"!
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12.06.2023 15:55 Відповісти
Смотрел Крупнокалиберный переполох, он там спокойно с НЕСКОЛЬКИХ NLAW стрелял по танку, смотрел эфект. Так что не надо сказок, у рашистов хватает захваченного...
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12.06.2023 18:25 Відповісти
Не владеет... Бардак Шольц развел!
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12.06.2023 15:27 Відповісти
У кого-небудь друзі в Естонії є? Попрохайте, щоб хтось з Кайстелійту оприходува кацапську мерзоту оглоблею по *********** черепу!
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12.06.2023 15:27 Відповісти
ты уверен свиноцабака что розлютив...?
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12.06.2023 16:16 Відповісти
Всі розуміють що без втрат на війні не буває. Також є нормою те що про власні втрати якщо і сповіщається то приблизно і без конкретних цифр а втрати супротивника можуть завищуватись виходячи з психології людини задля підтримки військового духу. Але особисто для себе я виходжу з наступного, що якщо маючи з березня минулого року на руках повістку з відкритою датою й вимогою прибути за дзвінком на мобілізацію при наявності військової спеціальності я досі не призваний, то справи у армії достатньо добрі щоб не звертатися до послуг людини якій є ще пару років до максимального призовного віку. Тож запас міцності в України достатній і шанси на перемогу більш ніж великі, чого нам усім і бажаю!
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12.06.2023 15:37 Відповісти
Красиво все только у диванных экспертов а тут несколько линий обороны надо прорвать.
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12.06.2023 15:49 Відповісти
Прорвуть "не красиво", не за хвилини, а тижні чи місяці, а може доведеться і не раз, але і прорвуть, і виженуть з України, хоча б з огляду на різність економічних потенціалів Московії (т.з. "роССії") та України із союзниками! І байдужість до України проявити собі Захід не дозволить, тому що програш України буде означати і їх програш. Ба навіть при потребі таки будуть вже безпосередніми учасниками цієї війни. І це не фігура мови, бо вибору рашисти для світу не залишили піднявши підривом Каховської греблі (що дорівнює використанню ядерної зброї лише без радіації) ставки до максимуму!!! Москва, як Карфаген колись, повинна бути розгромлена! Хай не буквально, але вщент як країна яка перейшла кордони припустимого і повинна бути позбавлена можливості подібне робити у майбутньому!!!
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12.06.2023 16:03 Відповісти

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12.06.2023 17:17 Відповісти
Кацап не сп*здів - день пройшов дарма
На раше це національний вид спорту 🤣


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12.06.2023 17:33 Відповісти
 
 