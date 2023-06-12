Міноборони Німеччини не володіє інформацією про нібито знищені росіянами Leopard
Німецький уряд не має власної інформації про танки Leopard, які могли бути знищені в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявив представник Міністерства оборони ФРН.
Він не зміг сказати, чи будуть знищені танки замінені іншою поставкою техніки.
Росія заявила, що її військові знищили щонайменше сім танків Leopard, поставлених Заходом, під час бойових дій в Україні. Росія часто робить заяви про знищення української техніки, не підкріплені доказами.
Раніше заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник попросив ФРН надати більше танків німецького виробництва.
Топ коментарі
+14 YU ST
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+12 Грицько Добрий
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+7 Харьков Сумской
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Тут 4 одиниці техніки включно з Леопардом , без слідів вогню , а значить в них пошкоджена ходова , можливо двигун ,, а це ремонтується .
Барабанная дробь .....
Спасился ты , пи@ар Ахмат.
https://t.me/grey_zone GREY ZONE
По уточнённым данным ко второй половине дня можно ОЦЕНОЧНО ориентироваться на то, что противник сумел продвинуться за последние дни на дистанцию до 6-7 километров. На данный момент под его контролем на Времьевском выступе уверенно находятся населённые пункты… ( перелік ).
За прошедшие 12 часов на Новосёловском участке Времьевского выступа фронт ОЦЕНОЧНО изменился следующим образом:
• ближе к ночи под полный контроль противника перешёл н.п. Макаровка
• противник подошёл к н.п. Урожайное и также силами смежных подразделений пытается атаковать его с фланга, чтобы выбить наши силы с меньшим сопротивлением, ситуация тяжёлая
• несмотря на увеличение «серой зоны» восточнее реки Мокрые Ялы, н.п. Новомайорское не перешло в «серую зону», но бои ведутся за его подступы
• противником публично заявлено, а нашей стороной публично не оспорено вчерашняя информация о взятии противником н.п. Новодаровка
• под взятым противником Лобковым увеличилась интенсивность боевых действий близ н.п. Жеребянки и Пятихатки
Та ще й з посиланням на - чи не найбрехливішу кацапську тєлєгу яка існує - архангела спєцназа .
Вірю , а як же .
На ту свинособаку ( GREY ZONE ) я дав посилання лише тому щоб ти потім не сказав що моє посилання не правдиве , бо мовляв - від українського джерела .
І як же подобається "Афоні", як і будь якому цапу, шукати саме те що ЙОМУ подобається, і категорично не сприймати усе що не співпадає. Ну прям стан маразму!
сім то москалі прибрехали.
знищили два, ще два було нашими покинуто на полі бою.
На раше це національний вид спорту 🤣