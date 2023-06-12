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Антикорупційний суд (1878) Трубіцин (56)

9,8 млн грн застави з депутата Київради Трубіцина стягнули в дохід держави

трубіцин

Колегія суддів ВАКС підтримала пропозицію прокурора САП та стягнула в дохід держави 9,886 млн грн застави з депутата Київської міської ради Владислава Трубіцина, обвинуваченого в одержанні 1,39 млн грн хабаря.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба САП.

"Суд погодився з доводами прокурора про порушення умов запобіжного заходу обвинуваченим та задовольнив клопотання у повному обсязі. Крім того, колегія суддів ВАКС змінила запобіжний захід указаній особі на тримання під вартою.

Після затримання особи буде вирішено питання про застосування цього запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

Також у судовому засіданні суд задовольнив ще одне клопотання прокурора САП та ухвалив здійснювати спеціальне судове провадження (in absentia) стосовно вказаного обвинуваченого.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, спійманий на хабарі Трубіцин не прийшов до суду, тому що вже втік з України, попри "електронний браслет"

9 лютого 2022 року детективи Національного антикорупційного бюро викрили депутата Київради Трубіцина на його спільників на отриманні на 1,26 млн грн неправомірної вигоди.

За даними НАБУ, Трубіцин у змові з групою осіб, серед яких були керівники столичних комунальних підприємств, отримували хабарі забезпечення перемоги в електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі заздалегідь визначених компаній, а також подальшого безперешкодного використання точок.

Справу надіслали в суд у жовтні 2022 року. Підготовче провадження тривало майже пів року, і от на початку квітня її призначили до розгляду по суті. Наступне засідання призначили на 30 травня.

Трубіцин призупинив членство у партії "Слуга народу", але лишився депутатом Київради. До нього не застосували імперативний мандат. В матеріалах слідства по Трубіцину фігурує заступник голови ОП Олег Тататров, якому він начебто щотижня звітував про "касу". Також Трубіцина називають наближеним до Андрія Єрмака.

Також раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомляв, що "слугу народу" Трубіцина раніше судили за підробку документів.

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Топ коментарі
+8
Еее, а не планується розшук і примусове приведення втікача? І чи будуть якісь санкції стосовно тих осіб які допомогли втікачу?
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12.06.2023 15:11
+6
Якесь неадекватне рішення. Він же на секретному спецзавданні, йому вже напевно орден приготували, нагородну зброю, та нагородний гуманітарний позашляховик в подарунок. А тут 9,8 мільйонів забрали, доведеться тепер щі і премію видати - мільйонів так 60-80.
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12.06.2023 15:07
+6
мафія зеленського-бєні-дермака-татарова просто переклала гроші з однієї своєї кишені до іншої, вони ще й "комісійні" з бюджету якось отримають за "транзакцію"
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12.06.2023 15:16
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Якесь неадекватне рішення. Він же на секретному спецзавданні, йому вже напевно орден приготували, нагородну зброю, та нагородний гуманітарний позашляховик в подарунок. А тут 9,8 мільйонів забрали, доведеться тепер щі і премію видати - мільйонів так 60-80.
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12.06.2023 15:07 Відповісти
Вибачте але ці застави це якась срака. Візьміть гроші за те що я крав гроші. Дибілізм хай лвл
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12.06.2023 15:08 Відповісти
Нє падайтє духом, говнючік Трубіцин!
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12.06.2023 15:10 Відповісти
Еее, а не планується розшук і примусове приведення втікача? І чи будуть якісь санкції стосовно тих осіб які допомогли втікачу?
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12.06.2023 15:11 Відповісти
колишній главсуддя поканючив і гроші віддали.. так і цьому покидьку відадуть
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12.06.2023 15:12 Відповісти
Ха-ха три рази
Такій наволочі ті 200к баксів з копійками на раз відпочити
Воно ******** значно значно більше
І так завжди(
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12.06.2023 15:13 Відповісти
мафія зеленського-бєні-дермака-татарова просто переклала гроші з однієї своєї кишені до іншої, вони ще й "комісійні" з бюджету якось отримають за "транзакцію"
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12.06.2023 15:16 Відповісти
Проблеми з розшуком?))
Воно ж не на парашу виїхало.
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12.06.2023 15:17 Відповісти
Спонсор трубадура лохонувся Хоча.... Вони вкрали набагато більше...
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12.06.2023 15:22 Відповісти
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12.06.2023 15:47 Відповісти
Так подавайте в международний розшук, в Інтерпол, цеж не кінець історії?!
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12.06.2023 15:53 Відповісти
Продаём негодяям свободу. Оптом и в розницу. На Государственном уровне... На куй такие Законы:?
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12.06.2023 16:05 Відповісти
Непогана скажу вам партія "НЕслуги народу".Вже четвертий рік нас радують і тішать
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12.06.2023 16:05 Відповісти
Відкупився, скоро повернеться і вже реабілітований.
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12.06.2023 16:14 Відповісти
Мабуть воно до того й шло. 250 тисяч баксів - ціна свободи. Накрав більше...
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12.06.2023 16:17 Відповісти
Та иому вже по барабану -- иого вже прииняв батальион Монако .
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12.06.2023 16:31 Відповісти
 
 