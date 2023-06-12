9,8 млн грн застави з депутата Київради Трубіцина стягнули в дохід держави

Колегія суддів ВАКС підтримала пропозицію прокурора САП та стягнула в дохід держави 9,886 млн грн застави з депутата Київської міської ради Владислава Трубіцина, обвинуваченого в одержанні 1,39 млн грн хабаря.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба САП.

"Суд погодився з доводами прокурора про порушення умов запобіжного заходу обвинуваченим та задовольнив клопотання у повному обсязі. Крім того, колегія суддів ВАКС змінила запобіжний захід указаній особі на тримання під вартою.



Після затримання особи буде вирішено питання про застосування цього запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

Також у судовому засіданні суд задовольнив ще одне клопотання прокурора САП та ухвалив здійснювати спеціальне судове провадження (in absentia) стосовно вказаного обвинуваченого.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, спійманий на хабарі Трубіцин не прийшов до суду, тому що вже втік з України, попри "електронний браслет"

9 лютого 2022 року детективи Національного антикорупційного бюро викрили депутата Київради Трубіцина на його спільників на отриманні на 1,26 млн грн неправомірної вигоди.

За даними НАБУ, Трубіцин у змові з групою осіб, серед яких були керівники столичних комунальних підприємств, отримували хабарі забезпечення перемоги в електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі заздалегідь визначених компаній, а також подальшого безперешкодного використання точок.

Справу надіслали в суд у жовтні 2022 року. Підготовче провадження тривало майже пів року, і от на початку квітня її призначили до розгляду по суті. Наступне засідання призначили на 30 травня.

Трубіцин призупинив членство у партії "Слуга народу", але лишився депутатом Київради. До нього не застосували імперативний мандат. В матеріалах слідства по Трубіцину фігурує заступник голови ОП Олег Тататров, якому він начебто щотижня звітував про "касу". Також Трубіцина називають наближеним до Андрія Єрмака.

Також раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомляв, що "слугу народу" Трубіцина раніше судили за підробку документів.