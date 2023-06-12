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Зеленський підписав закон про встановлення 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом і вихідним

закон,подпись

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про встановлення 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років.

Про це йдеться в картці законодавчого акта на сайті Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

"12.06.2023 повернуто з підписом від Президента України", - ідеться у повідомленні про стан проходження документа.

Закон "Про День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років" (№9278) передбачає, що День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років щороку відзначатиметься в Україні 8 травня. Вихідний день відтепер також буде 8 травня.

Закон набирає чинності з наступного дня за днем його опублікування в офіційній парламентській газеті "Голос України".

Нагадаємо, Верховна Рада 29 травня ухвалила закон "Про День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років" (№9278). Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав документ та передав його на підпис Президенту 5 червня.

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Топ коментарі
+7
людина, прізвище якої тут не згадують (мабуть волдеморт ) давно вже могла цю хрінь зробити яке у европі - 8 числа а дев'яте на смітник, нехай його тільки москалі б святкували.

не зробила.

наступна людина так само, теж не зробила.

і от нарешті, сьогодні зробила.

краще пізно ніж ніколи.
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12.06.2023 15:13
+6
Зеленський підписав закон про встановлення 8 травня Днем пам'яті та перемоги над нацизмом і вихідним

Тобто, вихідний теж було переможено?
Коли навчимося грамотно викладати думки?
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12.06.2023 15:14
+4
Звісно.
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12.06.2023 15:13
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але 9 травня, сподіваюся, скасовується вихідний?
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12.06.2023 15:10 Відповісти
Звісно.
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12.06.2023 15:13 Відповісти
купіть йому календар.. і повісьте на шию
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12.06.2023 15:10 Відповісти
А чого не над фашизмом..?? Мы всі частково нацисти.. нашо нас перемогати, якщо ми самі всіх перемогаємо..
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12.06.2023 15:12 Відповісти
Це ви там у раїсі нацисти, ми тут - націоналісти.
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12.06.2023 18:49 Відповісти
Ви тут пєтЯшисти, а Ми - націонал-патріоти..
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12.06.2023 18:52 Відповісти
петЯшистів не знаю. Націонал-патріоти = націоналісти. Нацисти = кацапи.
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12.06.2023 18:58 Відповісти
людина, прізвище якої тут не згадують (мабуть волдеморт ) давно вже могла цю хрінь зробити яке у европі - 8 числа а дев'яте на смітник, нехай його тільки москалі б святкували.

не зробила.

наступна людина так само, теж не зробила.

і от нарешті, сьогодні зробила.

краще пізно ніж ніколи.
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12.06.2023 15:13 Відповісти
Днем пам'яті та перемоги над національним соціалізмом.
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12.06.2023 15:14 Відповісти
Зеленський підписав закон про встановлення 8 травня Днем пам'яті та перемоги над нацизмом і вихідним

Тобто, вихідний теж було переможено?
Коли навчимося грамотно викладати думки?
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12.06.2023 15:14 Відповісти
Не пам"ятаю... а хіба до нього цього не було встановлено? Пам"ятаю, що ще до цього поца, в цей день, українці носили символи пам"яті та перемоги над нацизмом - квітів червоного маку.
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12.06.2023 15:32 Відповісти
Надалі воно підпише закон про святкування дня Тетяни 25 січня.
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12.06.2023 15:32 Відповісти
а хто просік, а указ про нагородження Шевченківською премією підписав, нарешті? Чи ні?
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12.06.2023 16:04 Відповісти
В марте 2015 года президент Петр Порошенко своим указом определил 8 мая в Украине как День памяти и примирения
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12.06.2023 16:39 Відповісти
Отож , зеля дубдює закони . Тобто гарні закони , які були раніше , як своє досягнення .
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12.06.2023 19:56 Відповісти
 
 