У Раду подано законопроєкт про доступ громадян до приватизованих укриттів під час тривоги

Депутат Верховної Ради від "Слуги народу" Мар’ян Заблоцький подав законопроект, яким дозволяється доступ громадян до приватизованих укриттів під час дії повітряної тривоги.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Давайте уявимо ситуацію. Ви йдете центром вашого міста. Нехай це буде Київ, умовно, Велика Васильківська. Починає лунати сигнал повітряної тривоги. Ви біжите до найближчого підвального приміщення, а там...ресторан/бар/салон краси/стриптиз-клуб/зоомагазин тощо. Власність приватна, там або зачинено, або банально не пускають", - зазначає він.

"Які подальші дії? Коли летить балістика і рахунок йде на хвилини? Згадувати "Отче наш", залишившись під відкритим небом?", - порушує питання нардеп.

Далі він переходить до конкретики. Масовані ракетні та обстріли міст, селищ і сіл України росією та використання дронів-камікадзе проти мирного населення, які відбулися в травні цього року, виявили серйозні проблеми із забезпеченням населення укриттям цивільного захисту, які призвели до загибелі людей.

На жаль, в центральних районах міст існуючі "бомбосховища" десятиліттями розглядались як частина комерційної нерухомості, яку можна перепрофілювати, вивести із складу фонду захисних споруд і надати право на їх приватизацію.

Таким чином, жителі міст-мільйонників опинились в ситуації, коли території у три-чотири квартали (площею до кількох квадратних кілометрів) позбавлені укриттів як таких. Це в першу чергу стосується центральних вулиць, де розташовані будинки, побудовані у 1950-х – 1960-х роках, які при проектуванні та зведенні були обладнанні підземними сховищами, здатними захистити людей навіть від впливу застосування зброї масового знищення.

Спроби жителів самостійно вирішувати питання доступу до захисних споруд, які де-факто існують в будинках, де вони проживають (які, хоча і були перепрофільовані, зберегли здатність виконувати функції укриттів), не мали позитивного результату. Ті сховища, які перебувають у приватній власності, не було включено до фонду захисних споруд.

"Саме тому прийняв рішення терміново зареєструвати законодавчу ініціативу, яка виправить цю патову ситуацію. Якщо зараз не на часі, то що має ЩЕ статися, аби ми з колегами такий закон нарешті ухвалили?", - резюмує депутат.