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Новини
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законопроєкт (3548) Заблоцький (25) укриття (272)

У Раду подано законопроєкт про доступ громадян до приватизованих укриттів під час тривоги

укриття

Депутат Верховної Ради від "Слуги народу" Мар’ян Заблоцький подав законопроект, яким дозволяється доступ громадян до приватизованих укриттів під час дії повітряної тривоги.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Давайте уявимо ситуацію. Ви йдете центром вашого міста. Нехай це буде Київ, умовно, Велика Васильківська. Починає лунати сигнал повітряної тривоги. Ви біжите до найближчого підвального приміщення, а там...ресторан/бар/салон краси/стриптиз-клуб/зоомагазин тощо. Власність приватна, там або зачинено, або банально не пускають", - зазначає він.

"Які подальші дії? Коли летить балістика і рахунок йде на хвилини? Згадувати "Отче наш", залишившись під відкритим небом?", - порушує питання нардеп. 

Далі він переходить до конкретики. Масовані ракетні та обстріли міст, селищ і сіл України росією та використання дронів-камікадзе проти мирного населення, які відбулися в травні цього року, виявили серйозні проблеми із забезпеченням населення укриттям цивільного захисту, які призвели до загибелі людей.

На жаль, в центральних районах міст існуючі "бомбосховища" десятиліттями розглядались як частина комерційної нерухомості, яку можна перепрофілювати, вивести із складу фонду захисних споруд і надати право на їх приватизацію.

Таким чином, жителі міст-мільйонників опинились в ситуації, коли території у три-чотири квартали (площею до кількох квадратних кілометрів) позбавлені укриттів як таких. Це в першу чергу стосується центральних вулиць, де розташовані будинки, побудовані у 1950-х – 1960-х роках, які при проектуванні та зведенні були обладнанні підземними сховищами, здатними захистити людей навіть від впливу застосування зброї масового знищення.

Спроби жителів самостійно вирішувати питання доступу до захисних споруд, які де-факто існують в будинках, де вони проживають (які, хоча і були перепрофільовані, зберегли здатність виконувати функції укриттів), не мали позитивного результату. Ті сховища, які перебувають у приватній власності, не було включено до фонду захисних споруд.

"Саме тому прийняв рішення терміново зареєструвати законодавчу ініціативу, яка виправить цю патову ситуацію. Якщо зараз не на часі, то що має ЩЕ статися, аби ми з колегами такий закон нарешті ухвалили?", - резюмує депутат. 

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Топ коментарі
+4
А де кримінальні справи проти тих, хто дозволив приватизувати укриття??
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12.06.2023 15:13
+4
Олег Леусенко
@leusenko1
Депутати ініціюють відставку Стефанчука з посади голови ВРУ після скандальних фото із Ківаловим, - Олексій Гончаренко.
"Після звільнення, Стефанчук зможе піти до Ківалова і проводити там всі потрібні конференції".
Не звільнять.
Режим Зеленського - це реванш регіоналів януковича.
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12.06.2023 15:26
+3
Що таке приватизоване укриття?? Це якийсь дурний прикол??
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12.06.2023 15:13
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А де кримінальні справи проти тих, хто дозволив приватизувати укриття??
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12.06.2023 15:13 Відповісти
Що таке приватизоване укриття?? Це якийсь дурний прикол??
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12.06.2023 15:13 Відповісти
Приватизували приміщення, що є підвалом, і воно може використовуватися як укриття. Підвали заборонено приватизовувати?
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12.06.2023 16:18 Відповісти
как укрытие против какого вида угрозы?
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12.06.2023 18:53 Відповісти
9-й рік війни і посадові особи знали, чи мали знати, що кацапи будуть бити по містах ракетами і палець об палець. Я дуже добре пам'ятаю сіль від 70 і більше гривень за кілограм у минулому році, а мали б бути державні запаси на стратегічну продукцію. Але це має бути у дорослих дядьків, а не в дитячій кіностудії Голобородько. Вони прийшли вирвати, змародерити і нажитися на горі.
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12.06.2023 15:18 Відповісти
Якій законопроект??????? Це власність України!!!!! Треба негайно повернути всі сховища Україні!!!! А тих хто то роздавав у власність покарати, незалежно коли це відбулося!!!! ВР ви нормальні???? Глупе питання коли там сидять тупі " слуги зєлєпукіна"!!!!
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12.06.2023 15:19 Відповісти
Буде вхід за гроші, як до платного туалету
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12.06.2023 15:19 Відповісти
Або охорону посадять за рекет.
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12.06.2023 16:17 Відповісти
Зе депутат явний кретин🤔🧐😁 Тормоз не здогадався навіть прочитати Закон України "Про Цивільну Оборону", - лєнь-матушка вона така... але, скоріш за все, звичайна природня тупість, а це не лікується, як і інші 73% з мудронарідової популяції 😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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12.06.2023 15:22 Відповісти
А що? Перечекати тревогу в мякому кріслі, з бокалом вина у руці и гарной стріптізершей на колінах... це вапще джекпот! Все, я за Безуглу.
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12.06.2023 15:23 Відповісти
Олег Леусенко
@leusenko1
Депутати ініціюють відставку Стефанчука з посади голови ВРУ після скандальних фото із Ківаловим, - Олексій Гончаренко.
"Після звільнення, Стефанчук зможе піти до Ківалова і проводити там всі потрібні конференції".
Не звільнять.
Режим Зеленського - це реванш регіоналів януковича.
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12.06.2023 15:26 Відповісти
Так воно і є, тільки "риги" робили все і показували, що вони проросійська сила, а "слуги" проросійська сила, яка одягнулася в патріотів,а під фантиком тіж самі "риги" тільки менш досвідчені політики, але більше освідчені в шахрайстві і брехні.
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12.06.2023 18:39 Відповісти
Ай какой хитрожопый: под шумок приравнять просто подвал (подвальное помещение) к убежищу и отжать? А в подвале в частном особняке у него то же можно будет простому человеку с улицы спрятаться?
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12.06.2023 15:27 Відповісти
Тепер у стриптиз клубах під час тривоги буде багато відвідувачів)))
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12.06.2023 16:16 Відповісти
 
 