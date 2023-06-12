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Новини
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МАГАТЕ (674) Рафаель Гроссі (270)

Глава МАГАТЕ Гроссі їде до України: Обговорить із Зеленським допомогу після підриву Каховської ГЕС

гроссі

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі повідомив, що їде з візитом до України.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"В дорозі до України на зустріч із президентом Зеленським та з метою представити програму допомоги у ліквідації наслідків катастрофічного затоплення греблі у Новій Каховці", - йдеться в повідомленні.

Також Гроссі планує оцінити ситуацію на Запорізькій АЕС та провести ротацію місії МАГАТЕ посиленим складом.

Автор: 
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Топ коментарі
+1
Обговоре з Зе? Що? З ким? З цим лайном? Шашлики?
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12.06.2023 16:47
+1
може одразу обговорити, що його ***..на контора буде робити, коли террористи на ЗАЄС щось підірвуть
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12.06.2023 16:56
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Заград отряды хрюских нацистов расстреливают убегающих от ВСУ чмобиков - https://www.youtube.com/watch?v=zpKy_S1tYsQ&pp=ygUZ0LfQsNCz0YDQsNC0INC-0YLRgNGP0LTRiw%3D%3D
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12.06.2023 16:41 Відповісти
подивіться уважно , декілька раз , зрозумієте , що це постанова
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12.06.2023 16:54 Відповісти
вівсьоврьоті
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12.06.2023 16:55 Відповісти
Гроссі їде до України..аш страшно стало від заголовку.. а можна так--Гроссі їде прямо на атомну станцію,бо небоїться окувантів
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12.06.2023 16:43 Відповісти
Не мона
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12.06.2023 16:49 Відповісти
Обговоре з Зе? Що? З ким? З цим лайном? Шашлики?
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12.06.2023 16:47 Відповісти
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12.06.2023 16:49 Відповісти
може одразу обговорити, що його ***..на контора буде робити, коли террористи на ЗАЄС щось підірвуть
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12.06.2023 16:56 Відповісти
Вы меня простите, но что могут два некомпетентных руководителя решить? Зеленский, вообще мало что может, потому как политика это не его. 700к человек сейчас без воды практически, подвоза катастрофически не хватает. Почему, когда первый раз кацапы взорвали плотину, не начали строить водовод? Нет, только когда случилась катастрофа, эти товарищи начали о чем-то думать. И этот водовод построят очень и очень нескоро. Зато он постит каждый день свои тошнотворные видосики, от которых уже тошно. Как же это мерзко все.
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12.06.2023 16:56 Відповісти
один кремлевский крот поедет к другому, такому же, обговаривать, как им вывести из строя ЗАЭС
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12.06.2023 17:45 Відповісти
Що, послання від хла везе?
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12.06.2023 18:19 Відповісти
 
 