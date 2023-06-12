Глава МАГАТЕ Гроссі їде до України: Обговорить із Зеленським допомогу після підриву Каховської ГЕС
Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі повідомив, що їде з візитом до України.
Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"В дорозі до України на зустріч із президентом Зеленським та з метою представити програму допомоги у ліквідації наслідків катастрофічного затоплення греблі у Новій Каховці", - йдеться в повідомленні.
Також Гроссі планує оцінити ситуацію на Запорізькій АЕС та провести ротацію місії МАГАТЕ посиленим складом.
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