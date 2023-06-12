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Німеччина, Нідерланди та ще 5 країн ЄС виступають за відмову від принципу одностайності у зовнішній політиці

єс,євросоюз

Очільники МЗС Німеччини, Бельгії, Люксембургу, Нідерландів, Румунії, Словенії та Іспанії виступили за скасування принципу одностайності під час голосувань в ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Міністри вважають, що така зміна посилить здатність ЄС реагувати на кризові ситуації. Це стосується ухвалення рішень у зовнішній політиці та обороні.

"Переважна більшість рішень у зовнішній політиці ЄС потребує одностайності, що в деяких випадках може сповільнювати наші дії. Саме всупереч, а не завдяки цим правилам, ми змогли узгодити 10 пакетів санкцій проти Росії у відповідь на її агресивну війну проти суверенної держави", - пояснили міністри свою позицію

Вони запропонували запровадити "конструктивне утримання", яке передбачає ухвалення рішення навіть у ситуації, коли одна з держав виступає проти.

"Ми побачили, наскільки ефективною може бути "конструктивне утримання", у жовтні минулого року, коли Рада ЄС із закордонних справ голосувала за нову місію ЄС з тренування українських військових. Ми хочемо розвинути цю тенденцію і зобов'язуємося систематично переглядати свою позицію з метою переходу від голосування "проти" до "конструктивного утримання", - нагадують міністри.

Нагадаємо, що ЄС може ухвалювати важливі зовнішньополітичні рішення лише за умови, якщо усі члени голосують "за".
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Топ коментарі
+15
Норм -- шоб Угорщина не бикувала .
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12.06.2023 16:49
+12
правильно, і піде собі орбан на...
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12.06.2023 16:49
+9
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12.06.2023 16:45
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12.06.2023 16:45 Відповісти
нахєр союз--кожен за себе
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12.06.2023 16:48 Відповісти
правильно, і піде собі орбан на...
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12.06.2023 16:49 Відповісти
Орбан можете з великої літери писати,бо йому роздовбав його"О" *****)
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12.06.2023 17:57 Відповісти
Хунгарі відкрито просять.... ну за кораблем.
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12.06.2023 16:49 Відповісти
Норм -- шоб Угорщина не бикувала .
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12.06.2023 16:49 Відповісти
а хто хотів скасувати? угорці?
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12.06.2023 16:49 Відповісти
******** натяк.
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12.06.2023 16:51 Відповісти
Вимушені заходи проти тих, хто трохи "оборзєл".
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12.06.2023 16:51 Відповісти
Давно пора, маючи у спискові Угорщину з Орбаном.
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12.06.2023 16:54 Відповісти
Кажись таки до когось щось починає, хоч із запізненням, але доходити 🤔🧐😁
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12.06.2023 16:56 Відповісти
A що макрон? нервово додзвонюється путіну ****&?
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12.06.2023 16:59 Відповісти
Орбан виє як **** у мороз, тепер кремлівська воша грошей не буде давати за блокування рішень ЄС. Пєчалька у уйоббіків.
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12.06.2023 17:00 Відповісти
Да, но чтобы принять этот режим, нужны все голоса еврочленов. Угадайте, кто будет против? Подсказка, конченная маленькая страна на букву В. Удел евросоюза и дальше жевать сопли и делать вид, что они что-то решают в мировой политике. Вон Иран плевать хотел на евросоюз, потому как понимает, что они слабы и разобщены. И это печально для Украины в первую очередь.
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12.06.2023 17:01 Відповісти
Не несите херню.
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12.06.2023 17:03 Відповісти
Обоснуй или опровергни мои слова. А то я также могу вам сказать "не несите херню"
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12.06.2023 17:13 Відповісти
Ініціатива йде від країн Бенелюкс, дойчі паровозом потягнулися.
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12.06.2023 17:02 Відповісти
Такі санкції, курям на сміх, для звичайних кацапів що до 22 02 2022, що зараз багато чого не змінилось, тільки картками не можна розраховуватись, і Макдональдса більше немає. Для кацапа це то що не критично, для нього це не зрозуміло - багато шуму з нічого. Коли кацапи по смітникам почнуть лазити і черги в маркетах будуть за хлібом по карткам, от тоді можно сказати що санкції працюють, а коли Кацапія купує у Китая БТРи і далі будує ракети для обстрілу України, то це називається кідалово, а не санкції.
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12.06.2023 17:06 Відповісти
Оце орбан їх дістав, як же він тепер "харчеваться будет". 101% дію, що наступне буде писк сиряйто - що то не є конструктивно.
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12.06.2023 17:11 Відповісти
цікаво а який дебіл придумав цю одностайність!?
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12.06.2023 17:36 Відповісти
Німці не хочуть права вета. Якраз зараз є нагода не чекати узгоди всіх країн європейських щодо якогось питання. Хочуть зробити щось на кшталт більшості. Зараз буде зручніше.
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12.06.2023 20:13 Відповісти
Правильно! Посадить мадьярию на йух, где им самое место. Не давать дотация, пусть попробуют эти ПРОСТИТУТКИ на своей порноиндустрии заработать. йорблан пойдет в гейпорно с сиярту сниматься уже официально! Тьфу!
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12.06.2023 18:38 Відповісти
ДАВНО ПОРА!
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12.06.2023 20:52 Відповісти
 
 