Німеччина, Нідерланди та ще 5 країн ЄС виступають за відмову від принципу одностайності у зовнішній політиці

Очільники МЗС Німеччини, Бельгії, Люксембургу, Нідерландів, Румунії, Словенії та Іспанії виступили за скасування принципу одностайності під час голосувань в ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Міністри вважають, що така зміна посилить здатність ЄС реагувати на кризові ситуації. Це стосується ухвалення рішень у зовнішній політиці та обороні.

"Переважна більшість рішень у зовнішній політиці ЄС потребує одностайності, що в деяких випадках може сповільнювати наші дії. Саме всупереч, а не завдяки цим правилам, ми змогли узгодити 10 пакетів санкцій проти Росії у відповідь на її агресивну війну проти суверенної держави", - пояснили міністри свою позицію

Вони запропонували запровадити "конструктивне утримання", яке передбачає ухвалення рішення навіть у ситуації, коли одна з держав виступає проти.

"Ми побачили, наскільки ефективною може бути "конструктивне утримання", у жовтні минулого року, коли Рада ЄС із закордонних справ голосувала за нову місію ЄС з тренування українських військових. Ми хочемо розвинути цю тенденцію і зобов'язуємося систематично переглядати свою позицію з метою переходу від голосування "проти" до "конструктивного утримання", - нагадують міністри.

Нагадаємо, що ЄС може ухвалювати важливі зовнішньополітичні рішення лише за умови, якщо усі члени голосують "за".