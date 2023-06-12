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Клименко Ігор (472) укриття (272)

Близько 63 тис. укриттів перевірили в Україні, 24% - непридатні для використання, - МВС

укриття

Поліцейські і рятувальники спільно з місцевими органами самоврядування наразі перевірили вже близько 63 тис. укриттів по Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив глава МВС Ігор Клименко.

"Ми самостійно перевірили вже близько 63 тисяч укриттів та бомбосховищ. Працювали поліцейські і працівники ДСНС, звичайно, спільно з органами місцевого самоврядування. По Україні близько 24% (укриттів. - Ред.) непридатні для подальшого використання", - сказав міністр.

Клименко поінформував, що під час цих перевірок понад 9% укриттів були закриті, довелося розшукувати у телефонному режимі власників підприємств і суб'єктів господарювання, які перебувають за кордоном, щоб ці сховища можна було відкрити і перевірити, у якому вони стані.

Глава МВС запевнив, що працівники міністерства будуть продовжувати цю роботу.

"Я хотів би тут порекомендувати і керівникам суб'єктів господарювання, і місцевій владі на постійній основі контролювати працездатність цих укриттів, бо це - життя людей. І хочу нагадати, що ми будемо достатньо ретельно перевіряти ці укриття і бомбосховища", - сказав міністр.

Він поінформував, що місцевій владі будуть надані рекомендації і вказівки для обладнання відповідних укриттів для наших громадян.

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Життя людям гарантує ППО, а не укриття.
Хіба що метро може дійсно врятувати. Решта таке собі спасіння.
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12.06.2023 17:02 Відповісти
Ukrainian paradox - the war is raging and the people are dying. Yet, the private owners of the public shelters are vacationing overseas. Moreover, they need to be contacted for their permission to open the shelter. What a fucking shame.
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12.06.2023 17:04 Відповісти
Ой п@іздьож🤔🧐😁 Там коби не всі 95% з перевірених ЗС(захисних споруд) є непридатними до використання, а не таких собі скромних 24% Щодо бомбосховищ, то такі практично відсутні, за виключенням, станцій мережі метрополітену, там де він є та й не всіх станцій. А підвальні приміщення під будинками спорудженими у 60 - 90 р.р. минулого століття можна вважати, хіба що, потенційними братськими могилами і ніяк інакше. Зуб даю...міністра МВС І.Клименка
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12.06.2023 17:05 Відповісти
але з посади має піти лише Кличко?... хто б ще визнав, що це - прихисток фактично лише від шрапнелі уламків... у важких випадках - братська могила...
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12.06.2023 17:09 Відповісти
Укрытия разворовывали еще с конца 90-х а у нас был большой склад ГО так его просто распродали с молотка.
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12.06.2023 17:12 Відповісти
Після закінчення перевірки бомбосховищ, коли будуть повертатися додому, хай по дорозі назад, перевірять мангали.
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12.06.2023 19:07 Відповісти
 
 