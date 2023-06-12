УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11626 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
497 8
екологія (1328) Прокудін Олександр (176) Каховська ГЕС (565)

Підрив Росією Каховської ГЕС завдав шкоди довкіллю на понад 1,5 мільярди євро, - Прокудін

гес,каховська

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін взяв участь у виїзному засіданні Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування. За даними комітету орієнтовна сума збитків довкіллю через підрив росією Каховської ГЕС вже становить понад 1,5 млрд євро

Про це Прокудін написав у своєму телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ. 

"Орієнтовна сума збитків довкіллю через підрив росією Каховської ГЕС вже становить понад 1,5 млрд євро. Затоплено близько 55 тисяч гектарів лісу. Води, що стала непридатною до використання через цей теракт, вистачило б, аби поїти весь світ протягом двох днів", - написав він. 

Сказано також, що на засіданні Комітету розглянули низку важливих питань, що стосуються поліпшення екологічної ситуації в регіоні.

"Це і постійний моніторинг за станом довкілля та епідеміологічною ситуацією, невідкладне буріння нових свердловин, забезпечення населення питною водою, евакуацію та шляхи відновлення регіону. Також одне з питань – це державний контроль за ціноутворенням на питну воду в Херсонщині. Тут позиція чітка – ніхто не має права наживатися на чужому горі", - зазначив Прокудін. 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
12.06.2023 17:01 Відповісти
Комітет Верховної Ради мало нарахував. Але себе, напевно, не обділив.
Хто оцінював? Які спеціалісти були залучені? Чи зі стелі?
показати весь коментар
12.06.2023 17:11 Відповісти
Яких там півтора мільярда доларів ?ця трагедія на десятиріччя і порівняти її можна хіба що чорнобильською аварією :це знищеня металургії в Кривому розі і Нікополі ,це перетворення мільйони гектарів землі непридатної для землеробства чере відсутність зрошення ,це знищена еко система загибель тварин ,птахів ,риби ,рослин ,це загибель десятків а можливо сотні людей ,я вже не кажу завдану шкоду населенню цих регіонів.
показати весь коментар
12.06.2023 17:18 Відповісти
За умови що не вдасться деокупувати лівий берег і швидко звести перемичку на початковому етапі.
Але ж ми сподіваємося на інше?
показати весь коментар
12.06.2023 17:31 Відповісти
"Дайте йому ще 100 дамб, він навчиться..."
показати весь коментар
12.06.2023 17:32 Відповісти
ох і ********** у злодіїв чужі гроші через свої липкі кінцівки перепустити!
показати весь коментар
12.06.2023 18:38 Відповісти
Ніхто не має права наживатися на чужому горі окрім чиновника Все в грошах рахують Скільки коштує життя їхніх дітей? На наші життя склали ціну а на свою складуть прайс?
показати весь коментар
12.06.2023 19:11 Відповісти
https://youtu.be/0Xn87meTrG8?t=909 як влада готувалася до підриву Каховськоі ГЕС, і як готується до підриву кримського "Титану"
показати весь коментар
12.06.2023 21:58 Відповісти
 
 