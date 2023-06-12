Підрив Росією Каховської ГЕС завдав шкоди довкіллю на понад 1,5 мільярди євро, - Прокудін

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін взяв участь у виїзному засіданні Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування. За даними комітету орієнтовна сума збитків довкіллю через підрив росією Каховської ГЕС вже становить понад 1,5 млрд євро

Про це Прокудін написав у своєму телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Орієнтовна сума збитків довкіллю через підрив росією Каховської ГЕС вже становить понад 1,5 млрд євро. Затоплено близько 55 тисяч гектарів лісу. Води, що стала непридатною до використання через цей теракт, вистачило б, аби поїти весь світ протягом двох днів", - написав він.

Сказано також, що на засіданні Комітету розглянули низку важливих питань, що стосуються поліпшення екологічної ситуації в регіоні.



"Це і постійний моніторинг за станом довкілля та епідеміологічною ситуацією, невідкладне буріння нових свердловин, забезпечення населення питною водою, евакуацію та шляхи відновлення регіону. Також одне з питань – це державний контроль за ціноутворенням на питну воду в Херсонщині. Тут позиція чітка – ніхто не має права наживатися на чужому горі", - зазначив Прокудін.