Виведення харчування армії на Prozorro зривають. Міноборони просить повернути прямі договори. ДОКУМЕНТ
Міністерство оборони просить Кабмін повернути можливість укладати прямі договори на харчування.
Журалістка Цензор.НЕТ отримала від джерел листа від Міноборони на Кабмін з пропозицією продовжити вже не на 90 днів, а на 2023 рік виконання зобов’язань з харчування армії за державним контрактом.
Лист прийшов на Кабмін 9 червня.
6 червня вперше з початку повномасштабного вторгнення закупівлю харчування для армії було проведено на системі Prozorro. В результаті торгів за 22 лотами вдалось зекономити більше 6 мільярдів бюджетних коштів, що становить більше 25% суми торгів.
Якщо загальна вартість лотів була 24 671 395 000 гривень, то за результатами торгів вона знизилась 18 298 870 368 гривень.
Після цього колегіальний орган Міноборони мав би розглянути результати торгів і підписати протоколи. Але суто технічна в принципі своєму процедура раптом розтягнулась у часі.
За словами членкині колегіального органу Дани Ярової, розгляд документів постачальників затягується, що може призвести до зриву самої процедури.
При цьому вже з середи по ринку почали циркулювати чутки, що Міноборони відхилить переможців в інтересах окремих компаній, які нібито за це вже комусь дали хабар. А якщо це не вдасться, то міністерство повернеться до прямих договорів.
Будь ласка, зачекайте...
Походу це єдиний спосіб змінити владу під час війни - поховати її з почестями.
транш ще не до кінця відпрацювали ...
Треба повертатись до традиційних схем.
13.06.2023
Іде ДРУГИЙ рік війни, в міністерство оборони до сих пір не налагодило виробництво елементарних мінометних ***********. Це при дикому їх дефіциті.
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Після скандалу, що влаштував Єрмак з Зеленським міністерству оборони, результати торгів на закупівлю продуктів харчування при яких загальна ціна знижена з 24 671 395 000 гривень до 18 298 870 368 гривень заблокована. МО відмовляється підписувати протоколи торгів. Вище керівництво країни вимагає від МО позаконкурсної передачі замовлень конкретним фірмам, відміни аукціонної закупівлі і поверненню прямої форми укладення угод. Приблизна сума збитків від цього до кінця року може сягнути 3-4 млрд. гривен.
https://www.youtube.com/watch?v=g47O-py6q5U&list=UULF6DYb1p0eYsoY3PFVs35Dgw https://www.youtube.com/watch?v=g47O-py6q5U&list=UULF6DYb1p0eYsoY3PFVs35Dgw
@Ray_net_ua
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https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1668431442181861377 5 ч
Если окружение Зеленского в наглую ворует прямо у Министерства Обороны и армии, куда устремлены взгляды всего народа, из-за войны. И куча инспекторов США наблюдает. То представьте масштаб воровства в тех министерствах откуда сейчас внимание отвлечено. Там все подчистую грабят..
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 13.06.2023
Після скандалу, що влаштував Єрмак з Зеленським міністерству оборони, результати торгів на закупівлю продуктів харчування при яких загальна ціна знижена з 24 671 395 000 гривень до 18 298 870 368 гривень заблокована. МО відмовляється підписувати протоколи торгів. Вище керівництво країни вимагає від МО позаконкурсної передачі замовлень конкретним фірмам, відміни аукціонної закупівлі і поверненню прямої форми укладення угод. Приблизна сума збитків від цього до кінця року може сягнути 3-4 млрд. гривен.
Але текст -- це цитати з сайту за посиланням (https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html блакитненьким ). То не я писав.
6 мільярдів будуть вкрадені полюбе, а журналісти повинні сісти в тюрму за спробу зірвати крадіжку.
Кто-то реально думал, что с этим т.н. "Верховным главнокомандующим" в МО что-то изменится?
Скажете Резников? Резников - обычный назначенец-жополиз "чегоизволите". Он там ничего не решает, никого не назначает и никого не может уволить.