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Міноборони (7010) Prozorro (1897) закупівлі (3212)

Виведення харчування армії на Prozorro зривають. Міноборони просить повернути прямі договори. ДОКУМЕНТ

міноборони

Міністерство оборони просить Кабмін повернути можливість укладати прямі договори на харчування.

Журалістка Цензор.НЕТ отримала від джерел листа від Міноборони на Кабмін з пропозицією продовжити вже не на 90 днів, а на 2023 рік виконання зобов’язань з харчування армії за державним контрактом.

Лист прийшов на Кабмін 9 червня.

Виведення харчування армії на Prozorro зривають. Міноборони просить повернути прямі договори 01

6 червня вперше з початку повномасштабного вторгнення закупівлю харчування для армії було проведено на системі Prozorro. В результаті торгів за 22 лотами вдалось зекономити більше 6 мільярдів бюджетних коштів, що становить більше 25% суми торгів.

Якщо загальна вартість лотів була 24 671 395 000 гривень, то за результатами торгів вона знизилась 18 298 870 368 гривень.

Після цього колегіальний орган Міноборони мав би розглянути результати торгів і підписати протоколи. Але суто технічна в принципі своєму процедура раптом розтягнулась у часі. 

За словами членкині колегіального органу Дани Ярової, розгляд документів постачальників затягується, що може призвести до зриву самої процедури.

При цьому вже з середи по ринку почали циркулювати чутки, що Міноборони відхилить переможців в інтересах окремих компаній, які нібито за це вже комусь дали хабар. А якщо це не вдасться, то міністерство повернеться до прямих договорів.

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Топ коментарі
+70
Ну це вже відкрита заява-«нам треба заробляти на війні»!
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12.06.2023 17:13
+62
Святой Йорген, совсем товарисчи зеленого совесть потеряли! Дебилы из числа избирателей моносброда СН и лично поца, пардон, *********** Зе, скажите, это торговля и наживание на крови или еще нет?
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12.06.2023 17:15
+56
зелені пдри не хочуть кістку з пащі випускати
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12.06.2023 17:15
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Може, щоб припинити цей зелений безлад, треба скинути в тєлегу координати МО та ОПЗЄ... 😁

Походу це єдиний спосіб змінити владу під час війни - поховати її з почестями.
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12.06.2023 20:33 Відповісти
На лафеті гаубиці 152 мм або навіть 155 мм.
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12.06.2023 20:59 Відповісти
Або тихо розвіяти зелений попіл над смітєзвалищем
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13.06.2023 11:24 Відповісти
Ще треба резиденції ригів і слуг на Кончі Заспі скинути, бо вона якась "заговорєная" від ракетних ударів
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13.06.2023 11:25 Відповісти
Ви помиляєтесь, москалота туди бити ніколи не буде, бо "лідор" та його ватна шобла мародерів москалям потрібні тут, на своїх постах, цілими та неушкодженими, бо, судячи з усього оманський
транш ще не до кінця відпрацювали ...
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13.06.2023 11:42 Відповісти
Шо резникав побоюється втратити прибуток в 17гр за яйцо?
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12.06.2023 20:44 Відповісти
Ці зеушльопки вже прямо кажуть - хочемо ще красти такими заявами
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12.06.2023 22:02 Відповісти
Точна модель нинішньої України під президенством Зеленського - це коли Тетяні Чорновол, жінці, яка зі зброєю в руках захищає Україну, місцевий чинуша виписує штраф в тисячу гривен за нескошену траву біля паркану її будинку !
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12.06.2023 22:23 Відповісти
А що вже всі яйця попиляли? Хочеться добавки?
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12.06.2023 22:32 Відповісти
Мистер яйцо заскулил, деньги в карман перестали капать. Курва, чтоб ты здох мразь!
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12.06.2023 22:42 Відповісти
Ясна справа, вони там понапозичали грошей, ( в МО) понакупляли посад. Тепер гроші віддавати треба, а гешету нема. Коли в дебітора нема грошей то стає проблемою кредитора і в того гешефт зникає. І що тепер цим бідним хлопчикам робити?
Треба повертатись до традиційних схем.
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12.06.2023 23:56 Відповісти
золота ера 170
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13.06.2023 00:20 Відповісти
mrazi.....
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13.06.2023 01:08 Відповісти
Зеленский и Ермак у которого в ручном режиме ДБР, Прокуратура и СБУ в доле, по этому ничего ему не будет, это называется узурпация власти изнутри, если не получилось с извне, подрыв доверия к нам западных партнеров, так же само ни кто не сел за гуманитарку в Запорожье, а фирма девочки с фамилией Хланта и дальше получает миллиардные контракты на обслуживание дорог, также и дальше выделяются миллионы на дороги в прифронтовых рн., а Героя Червинского уперли за решетку за то что участвовал в ликвидации террористов...
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13.06.2023 03:07 Відповісти


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13.06.2023 06:50 Відповісти
І це "ліцо" він бачить кожного ранку у дзеркалі.
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13.06.2023 07:56 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Хроника одного президента

‎13.‎06.‎2023

Іде ДРУГИЙ рік війни, в міністерство оборони до сих пір не налагодило виробництво елементарних мінометних ***********. Це при дикому їх дефіциті.

...

Після скандалу, що влаштував Єрмак з Зеленським міністерству оборони, результати торгів на закупівлю продуктів харчування при яких загальна ціна знижена з 24 671 395 000 гривень до 18 298 870 368 гривень заблокована. МО відмовляється підписувати протоколи торгів. Вище керівництво країни вимагає від МО позаконкурсної передачі замовлень конкретним фірмам, відміни аукціонної закупівлі і поверненню прямої форми укладення угод. Приблизна сума збитків від цього до кінця року може сягнути 3-4 млрд. гривен.
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13.06.2023 13:23 Відповісти
Міністерство оборони хоче і надалі красти міліарди гривень, тому що вони тільки так знають працювати
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13.06.2023 07:55 Відповісти
Из партийной характеристики члена квартала с 2019 года фон Резникова, штандартенфюрера (VI отдел РСХА): Истинный "ариец". Характер "нордический", вздорный. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения (делится откатами). Безукоризненно выполняет служебный долг перед кварталом. Беспощаден к врагам кварталa. Отличный спортсмен: чемпион Украины по продаже яиц. B связях, порочащих его, замечен многократно . Отмечен наградами фюрера и благодарностями рейхсфюрера eрмакa".
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13.06.2023 08:09 Відповісти
Как явка с повинной гражданина Резникова...
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13.06.2023 08:22 Відповісти
Чому лише рєзнікова? Рєзніков - шістка. Все вирішує верховний регент єрмак, в офісі якого зеленський працює зіц-президентом.
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13.06.2023 11:22 Відповісти
Проблема,кстати,проще,чем кажется. Заказчиком должно быть не министерство обороны,а тот,который это будет "есть". Киев упорно уже 30 лет не выпускает из рук централизованые закупки во всех сферах и на этом разбогател.Дайте комбригу,к примеру,фонды и можете его потом антикорупцией контролировать - он столько не украдёт!
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13.06.2023 09:21 Відповісти
Он украдет пропорционально. Кобмриг это не завхоз, там уже группа лиц будет воровать с распределением ролей
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17.06.2023 21:20 Відповісти
Открою страшную военную тайну - в том числе и завхоз. Централизованые закупки - абсолютное зло и источник коррупции. Группа лиц никуда не денется - она немногочислена,служит в той же бригаде и ее художества увидят тысячи глаз. И еще - схему "все деньги в Киев" мы уже видели. Надо пробовать -"не все деньги в Киев".
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17.06.2023 22:03 Відповісти
Резніков знову яйця чеше! Не нажерся ще...
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13.06.2023 10:01 Відповісти
G7 дає чарівного пендаля: ОПУ бідкаються, що лафа закінчилася
https://www.youtube.com/watch?v=g47O-py6q5U&list=UULF6DYb1p0eYsoY3PFVs35Dgw https://www.youtube.com/watch?v=g47O-py6q5U&list=UULF6DYb1p0eYsoY3PFVs35Dgw
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13.06.2023 10:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Wsmpv5CpBgE
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13.06.2023 10:21 Відповісти
Ray

@Ray_net_ua

·

https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1668431442181861377 5 ч

Если окружение Зеленского в наглую ворует прямо у Министерства Обороны и армии, куда устремлены взгляды всего народа, из-за войны. И куча инспекторов США наблюдает. То представьте масштаб воровства в тех министерствах откуда сейчас внимание отвлечено. Там все подчистую грабят..
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13.06.2023 10:31 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Хроника одного президента
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html ‎13.‎06.‎2023

Після скандалу, що влаштував Єрмак з Зеленським міністерству оборони, результати торгів на закупівлю продуктів харчування при яких загальна ціна знижена з 24 671 395 000 гривень до 18 298 870 368 гривень заблокована. МО відмовляється підписувати протоколи торгів. Вище керівництво країни вимагає від МО позаконкурсної передачі замовлень конкретним фірмам, відміни аукціонної закупівлі і поверненню прямої форми укладення угод. Приблизна сума збитків від цього до кінця року може сягнути 3-4 млрд. гривен.
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13.06.2023 10:58 Відповісти
+ Іде ДРУГИЙ рік війни, в міністерство оборони до сих пір не налагодило виробництво елементарних мінометних ***********. Це при дикому їх дефіциті.
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13.06.2023 11:00 Відповісти
Ви помиляєтеся, йде вже 9 рік війни. Просто "попередники" зробили все можливе, щоб з 2014 по 2019 не дати цій війні вилітися в широкомасштабну агресію. Тоді при владі були мудрі люди, які навіть тоді, коли навіть армії в Україні боєздатної не було, примудрилися і стримати окупантів і відродити армію і оборонку з економікою запустити і реформи розпочати. Але майже все це було "обнулєно" з травня 2019 по 24.02.2022.
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13.06.2023 11:51 Відповісти
+100500. Так, я це знаю
Але текст -- це цитати з сайту за посиланням (https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html блакитненьким ). То не я писав.
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13.06.2023 12:37 Відповісти
НЕ знаю как сейчас, а старые добрые времена НИ КОПЕЙКИ БЮДЖЕТНЫХ ДЕНЕГ не попадало в министерстве науки в случайные руки. И министр, и замы, и начальники департаментов, и начальники отделов, простые специалисты - ВСЕ имели каких-то знакомых учёных и в меру компетентности способствовали тому, чтобы в конкурсах и грантах победил свой человечек.
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13.06.2023 11:06 Відповісти
Вали в РоZию, там все так і залишилось.
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13.06.2023 11:38 Відповісти
ой як невдобно вийшло,

6 мільярдів будуть вкрадені полюбе, а журналісти повинні сісти в тюрму за спробу зірвати крадіжку.
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13.06.2023 12:15 Відповісти
Какая "неожиданность"!
Кто-то реально думал, что с этим т.н. "Верховным главнокомандующим" в МО что-то изменится?
Скажете Резников? Резников - обычный назначенец-жополиз "чегоизволите". Он там ничего не решает, никого не назначает и никого не может уволить.
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13.06.2023 12:24 Відповісти
це бл..цтво саме по собі не закінчеться ніколи
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13.06.2023 12:43 Відповісти
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