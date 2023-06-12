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Зеленський (22416) полонені (2192)

З початку повномасштабного вторгнення Україна повернула з полону 2526 українців та українок, - Зеленський

полонені,обмін

Разом з тими захисниками, яких Україна обміняла вчора, за весь час повномасштабної війни вдалося повернути 2526 українців та українок.

Про це повідомив на своєму телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ. 

"Вчора ми повернули з полону ще 95 наших хлопців, наших воїнів. Загалом за час після 24 лютого минулого року вже повернуто 2526 українців та українок. Дякую всій нашій команді, яка займається обмінами! Дякую кожному воїну, який забезпечує для України наявність обмінного фонду для звільнення наших людей", - написав він. 

Зеленський зазначив також, що щоразу, коли вдається повернути українців з російського полону, варто пам'ятати про фундаментальну мету: нікого свого, нічого українського ворогу не залишити.

Нагадаємо, вчора 95 українських захисників повернулися з російського полону в результаті обміну. 
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Топ коментарі
+5
А зараз 2500 ''Азовців'' здати в полон це як називається???
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12.06.2023 17:35
+4
чтобы освободить много, нужно с начала много сдать?!
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12.06.2023 17:17
+4
Ааа.., от воно як «чудом удержали». Коли вже вам розвидниться?…
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12.06.2023 17:19
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ужас, это же какой хаос был в начале войны, если тысячи попадали в плен? А вы говорите, почему юг сдали? Чудом, вообще удержали остальное.
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12.06.2023 17:15 Відповісти
Ааа.., от воно як «чудом удержали». Коли вже вам розвидниться?…
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12.06.2023 17:19 Відповісти
2526 це більше чи менше, аніж здали в полон на азовсталі?
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12.06.2023 21:44 Відповісти
Хто розміщував Чонгар? Хто особисто призначав на керівні посади СБУ зрадників, що втекти до Московії? Чому не підірвали мости? Там же наші люди?
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12.06.2023 17:49 Відповісти
Скільки загинуло?
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12.06.2023 17:16 Відповісти
чтобы освободить много, нужно с начала много сдать?!
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12.06.2023 17:17 Відповісти
у всій рашці нема стільки україномовних кацапів, як на цензорі
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12.06.2023 17:25 Відповісти
А мені подобаються зелебоби
У них такі класні з'їзди-був би Порох,був би Мінськ 3 і здали би схід і південь
Експерти рівень Бог,десь заплакав
Уставший от войни Арестович
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12.06.2023 17:28 Відповісти
А зараз 2500 ''Азовців'' здати в полон це як називається???
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12.06.2023 17:35 Відповісти
В полоні залишається ще приблизно стільки ж.
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12.06.2023 18:03 Відповісти
В полоні набагато більше
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12.06.2023 19:04 Відповісти
щоб ти шашликом вдавився
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12.06.2023 19:49 Відповісти
Возврат пленных - это очень хорошо!
Правда под русней ещё минимум 3 млн украинцев((((( а сколько детей повывозили, выродки!
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12.06.2023 20:42 Відповісти
 
 