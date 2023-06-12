З початку повномасштабного вторгнення Україна повернула з полону 2526 українців та українок, - Зеленський

Разом з тими захисниками, яких Україна обміняла вчора, за весь час повномасштабної війни вдалося повернути 2526 українців та українок.

Про це повідомив на своєму телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора ми повернули з полону ще 95 наших хлопців, наших воїнів. Загалом за час після 24 лютого минулого року вже повернуто 2526 українців та українок. Дякую всій нашій команді, яка займається обмінами! Дякую кожному воїну, який забезпечує для України наявність обмінного фонду для звільнення наших людей", - написав він.

Зеленський зазначив також, що щоразу, коли вдається повернути українців з російського полону, варто пам'ятати про фундаментальну мету: нікого свого, нічого українського ворогу не залишити.

Нагадаємо, вчора 95 українських захисників повернулися з російського полону в результаті обміну.