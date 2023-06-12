Верхівка ПВК "Вагнер" "зливала" позиції ЗС РФ ЗСУ, - підполковник армії РФ Веневітін
Підполковник та колишній командир 72-ї бригади армії РФ Роман Веневітін, який начебто обстріляв автомобіль з "вагнерівцями" поблизу Бахмуту та віддавав накази про мінування тилів ПВК "Вагнер", заявляє, що верхівка ПВК "зливала позиції підрозділів Збройних сил РФ ворогу".
Про це Веневітін написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Мало того, що Пригожин заробляє мільярди на нашій (російській. - Ред.) армії з 2006 року, постачаючи харчування за контрактами МО... верхівка Вагнера ще й зливала позиції наших збройних сил ворогові (ЗСУ. - Ред.)! Так, саме так. Це б багато чого пояснило", - пише він.
Він також зазначив, що "хоча в інтересах Пригожина працюють цілі ботоферми", явно видно кадровий голод у ПВК. Веневітін додає, що "сцени "розмінування" можна кваліфікувати, як псування армійського майна".
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своєму телеграм-каналі так прокоментував це: "Виявляється, російські військові - це люди другого сорту, якими вагнерівці розпоряджаються за власним бажанням. А фінансується Вагнер за рахунок прибутків Пригожина з... контрактів на харчування МО РФ. Так ось в чому причина конфлікта Пригожина та Шойгу - вони просто ділять гроші".
Будь ласка, зачекайте...
давай подпол, отжигай еще !!!
режь матку правду !
Так держати таваріщі!
Пускаем молву, что у нас все плохо.
Командование противника (вообще всё, а не только военное) верит этому и подбрадривает свою армию, или народ, что вот, у врага все плохо, скоро победим, ракет хватит на две-три недели.
Потом это оказывается не правдой, но осадочек остался, и народ перестает доверять обманувшему его командованию-власти. Именно как мы сейчас не любим Арестовича, и начинаем не любить Буданова.
Если высшее россиянское командование перестанет устраивать какой-то лошпарь типа Пригожина, Гиркина, Кадырова - ему просто вручат статуэтку, или угостят чаем.
Очень любопытно. Вот вам и причина для арестов непослушной верхушки зековской петушиной лавочки.
Пригожин.
Ты зря дернулся на Шойгу.
Беги. А то сделают ероем рашки посмертно.
Мабуть чакри відкрилися і секретну інфу з космосу отримує.
Не вірите? А Цензор - вірить.