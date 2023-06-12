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Верхівка ПВК "Вагнер" "зливала" позиції ЗС РФ ЗСУ, - підполковник армії РФ Веневітін

веневітін

Підполковник та колишній командир 72-ї бригади армії РФ Роман Веневітін, який начебто обстріляв автомобіль з "вагнерівцями" поблизу Бахмуту та віддавав накази про мінування тилів ПВК "Вагнер", заявляє, що верхівка ПВК "зливала позиції підрозділів Збройних сил РФ ворогу".

Про це Веневітін написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ. 

"Мало того, що Пригожин заробляє мільярди на нашій (російській. - Ред.) армії з 2006 року, постачаючи харчування за контрактами МО... верхівка Вагнера ще й зливала позиції наших збройних сил ворогові (ЗСУ. - Ред.)! Так, саме так. Це б багато чого пояснило", - пише він. 

Він також зазначив, що "хоча в інтересах Пригожина працюють цілі ботоферми", явно видно кадровий голод у ПВК. Веневітін додає, що "сцени "розмінування" можна кваліфікувати, як псування армійського майна". 

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своєму телеграм-каналі так прокоментував це: "Виявляється, російські військові - це люди другого сорту, якими вагнерівці розпоряджаються за власним бажанням. А фінансується Вагнер за рахунок прибутків Пригожина з... контрактів на харчування МО РФ. Так ось в чому причина конфлікта Пригожина та Шойгу - вони просто ділять гроші".

Верхівка ПВК Вагнер зливала позиції ЗС РФ ЗСУ, - підполковник армії РФ Веневітін 01
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Топ коментарі
+10
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12.06.2023 17:46
+10
Війна жаби та гадюки набирає обертів...
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12.06.2023 17:47
+9
Пусть это чмо вызовет петуха на дуэль.
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12.06.2023 17:57
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12.06.2023 17:46 Відповісти
Так ось в чому причина конфлікта Пригожина та Шойгу - вони просто ділять гроші"

давай подпол, отжигай еще !!!
режь матку правду !
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12.06.2023 17:50 Відповісти
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12.06.2023 17:51 Відповісти
Чем выше любофф, нем ниже поцелуи.
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13.06.2023 00:09 Відповісти
А верхушка армии позиции кадыровцев-веселая компания подобралась заклятых друзей.
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12.06.2023 17:46 Відповісти
а потім кадирівці чпокали бурятів і навпаки 69
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12.06.2023 17:52 Відповісти
ох:::ть порядочки у них. армію вагнера тр:::ть за їх же гроші.))
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12.06.2023 17:47 Відповісти
Правильно робив І не треба заздрити. І ти можеш "зливати" дані ЗСУ. Подякуємо тобі
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12.06.2023 17:47 Відповісти
Та давайте вже, більш активно жеріть один одного, досить шмарклі жувати.
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12.06.2023 17:47 Відповісти
Війна жаби та гадюки набирає обертів...
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12.06.2023 17:47 Відповісти
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12.06.2023 17:51 Відповісти
Пора бандформуванню "вагнер" забити "стрілку" недоармії рф. ЗСУ візьмуть попкорн 🍿
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12.06.2023 17:47 Відповісти
Щось таке враження що непогожий пригожин, ще й за Україну топити почне..
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12.06.2023 17:47 Відповісти
Венивитин, Пригожин, Кадыров, Щойгу - лица русской нации, символ единства и крепости русского мира!
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12.06.2023 17:48 Відповісти
Я не часто ем попкорн, но по этому случаю... пойду-ка вискаря штоль прикуплю.
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12.06.2023 17:49 Відповісти
Вискарь с попкорном??? А месье знает толк в извращениях
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12.06.2023 17:54 Відповісти
Ну, до действующих лиц разворачивающегося на наших глазах романа мне как до зведзы Эарендил.
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13.06.2023 00:07 Відповісти
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12.06.2023 17:51 Відповісти
Всё интереснее и интереснее дела на болотах
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12.06.2023 17:52 Відповісти
А папаковник то получается ОБИЖЕНЫЙ! Или опущенный? Да какая разница!
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12.06.2023 17:54 Відповісти
Як тільки срака у падпалковніка боліти перестала, він почав роздавати інтерв'ю і писати твіти.
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13.06.2023 00:45 Відповісти
Бреше. Не на разслобоні. Оце чисте іпсо
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12.06.2023 17:55 Відповісти
Прігожин блд, починай СВО проти Веневтіна
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12.06.2023 17:55 Відповісти
Шойху
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12.06.2023 18:17 Відповісти
Шойху кувалдою бахх
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12.06.2023 18:52 Відповісти
Пусть это чмо вызовет петуха на дуэль.
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12.06.2023 17:57 Відповісти
Дуэль - это не о них. Слишком благородно! Так, мелкие петушиные разборки
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12.06.2023 18:20 Відповісти
а я відразу зрозумів що лиса зал..па прігожен наш парєнь,після того як назвав всю війскову верхівку кацапів підарами а солдат росії пітухами..
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12.06.2023 17:57 Відповісти
***** приходит и уходит, а кушать хочется всегда .
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12.06.2023 17:58 Відповісти
То їб...нько йди та й пристріли зрадників.
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12.06.2023 18:02 Відповісти
путінніпрічьом?....
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12.06.2023 18:02 Відповісти
Хах, москалотська демократія в дії!

Так держати таваріщі!
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12.06.2023 18:02 Відповісти
не довго буде жити цей кацап
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12.06.2023 18:08 Відповісти
Наша ''верхівка'' теж не на Україну працює!
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12.06.2023 18:10 Відповісти
Это очередной пропагандонско-психологический эффект, риторы его знают, а вот наш народ похоже нет.

Пускаем молву, что у нас все плохо.

Командование противника (вообще всё, а не только военное) верит этому и подбрадривает свою армию, или народ, что вот, у врага все плохо, скоро победим, ракет хватит на две-три недели.

Потом это оказывается не правдой, но осадочек остался, и народ перестает доверять обманувшему его командованию-власти. Именно как мы сейчас не любим Арестовича, и начинаем не любить Буданова.

Если высшее россиянское командование перестанет устраивать какой-то лошпарь типа Пригожина, Гиркина, Кадырова - ему просто вручат статуэтку, или угостят чаем.
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12.06.2023 19:31 Відповісти
да да ,сливала ,перестреляйте друг друга
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12.06.2023 18:16 Відповісти
Я уже вижу, как летит в его голову оружие возмездия ввиде кувалды
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12.06.2023 18:18 Відповісти
Этот подпол - кувалдоустойчивый?
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12.06.2023 18:23 Відповісти
Мізки в черепусі на ресорах 😂
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13.06.2023 00:56 Відповісти
Пааанеслось... и как вовремя то.
Очень любопытно. Вот вам и причина для арестов непослушной верхушки зековской петушиной лавочки.
Пригожин.
Ты зря дернулся на Шойгу.
Беги. А то сделают ероем рашки посмертно.
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12.06.2023 18:34 Відповісти
Прігожин переможе.зеки більш пристосовані для життя в мордорі.
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12.06.2023 19:00 Відповісти
Повар уверен в поддержке х-ла иначе бы он так не подпрыгивал.
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12.06.2023 19:06 Відповісти
Цьому Вініпуху,чого тільки не напишуть,що б воно озвучило,потім десь згине,а вагнер буде крайнім,і т.д.і т.п.
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12.06.2023 19:57 Відповісти
На біса нам ці кацапські бздури?
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12.06.2023 19:59 Відповісти
Яким обізнаним виявився цей вояка, коли йому п@зди дали.
Мабуть чакри відкрилися і секретну інфу з космосу отримує.
Не вірите? А Цензор - вірить.
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13.06.2023 01:06 Відповісти
Почему не отбили подполковнику бошку кувалдой. Недоработка.
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13.06.2023 09:46 Відповісти
 
 