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Китай (4353) росія (63574)

МЗС КНР заперечує поставки бронетехніки в РФ: Докладаємо зусиль для мирного діалогу, а не постачаємо зброю

китай

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь заперечив поставки китайської бронетехніці Росії, зокрема чеченському підрозділу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Ми докладаємо зусиль заради мирного діалогу, а не постачаємо зброю і не розпалюємо ворожнечу", - заявив Веньбінь на брифінгу.

За його словами, ця позиція має бути "очевидною для світової спільноти".

Раніше ЗМІ повідомили, що до Росії поставили китайські бронетранспортери.

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Топ коментарі
+24
Брешуть як дихають. Комуняцi повірити - себе наїбати.
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12.06.2023 17:51
+13
Китайці були та залишаються брехливими лицемірними мерзенними покидьками...
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12.06.2023 17:52
+9
Японці переважно не по тім працювали. Подивиться, будь ласка, на Тайвань чи Сінгапур. Там теж живуть переважно китайці, але є нюанс.
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12.06.2023 17:54
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А ви думали усе Феньшуй.. усе накуй ..
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12.06.2023 17:51 Відповісти
Цікаво що скаже КНР якщо піхотна зброя випадково почне з'являться у мешканців Тібету та китайських мусульман?
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12.06.2023 18:04 Відповісти
Брешуть як дихають. Комуняцi повірити - себе наїбати.
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12.06.2023 17:51 Відповісти
Цинічні китайські морди. Недопрацювали японці в свій час.
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12.06.2023 17:52 Відповісти
Японці переважно не по тім працювали. Подивиться, будь ласка, на Тайвань чи Сінгапур. Там теж живуть переважно китайці, але є нюанс.
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12.06.2023 17:54 Відповісти
Нюанс в тому,що я мав на увазі Маньчжурію.
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12.06.2023 18:00 Відповісти
комуністи не лише у Маньчжурії були.
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12.06.2023 20:06 Відповісти
Давно правда в Сингапуре бывал, но индусов просто много и филиппинцев, малайцев.
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13.06.2023 08:10 Відповісти
Китайці були та залишаються брехливими лицемірними мерзенними покидьками...
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12.06.2023 17:52 Відповісти
бреше китайська Вань-ка !
вещьдок налицо !
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12.06.2023 17:54 Відповісти
Відоси казахи викладали в ТікТок, як ешелони з військовою технікою зі сторони Китаю в рашку їдуть, ще й з коментами, що цей рух продовжується кілька діб.
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12.06.2023 22:22 Відповісти
Китайцы хоть понимают что им тоже никто не верит?
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12.06.2023 17:56 Відповісти
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12.06.2023 17:56 Відповісти
Будемо розслідувати. Все як завжди
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12.06.2023 17:57 Відповісти
хватить нести пургу вузькоглазе чмо
до москви ти не поставляв
а в казахстан чи киргистан с правом свободного розпоряджання майном
треба за ковід здерти с китайозів 5-6 трильйонів доларів
всьому світу які постраждали від вузькоглазих
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12.06.2023 17:58 Відповісти
Китайська мова ідеально створена для брехні, але тільки всередині країни. Тому китаєць палиться у момент відкривання рота, як і кацап.
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12.06.2023 18:05 Відповісти
Нась тям нєт, аднака.
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12.06.2023 18:12 Відповісти
Что ни фамилия, сплошной мат. Все к ***..ю, что говорят эти последователи диктатора мао дзедуна
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12.06.2023 18:15 Відповісти
Мирні ініціативи це наказати кремлю вивести московські окупаційні війська з території України. Всі інші заяви Китаю це включати дурня і жувати власні шмарклі, слухаючі всілякі бздури від Небензі і кремля.
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12.06.2023 18:25 Відповісти
косорылые *******! будьте вы прокляты террористические желтомордые обезьяны. вы всегда врали, как и **********.
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12.06.2023 18:28 Відповісти
Китай це ворог України
Тримай Пекін -
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12.06.2023 18:29 Відповісти
китайці *******
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12.06.2023 18:31 Відповісти
А овцеёбы купили БМ-ы в казахском военторге?
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12.06.2023 19:12 Відповісти
...чечня також росіяни. Веньбінь ти віслюк...
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12.06.2023 19:23 Відповісти
 
 