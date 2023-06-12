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забруднення (239) МОЗ (5362) вода (1168)

Підрив Каховської ГЕС: МОЗ закликало мешканців півдня не купатись та не використовувати воду з водойм

гес,каховська

МОЗ радить мешканцям п’яти областей, постраждалих від підриву Каховської ГЕС, не купатись у водоймах, не вживати звідти воду, не напувати нею тварин та не ловити рибу. Йдеться про Херсонську, Миколаївську, Запорізьку, Дніпропетровську та Одеську області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"Закликаємо утриматися від споживання та використання неочищеної води з акваторії Дніпра та інших водойм на постраждалих внаслідок теракту на Каховській ГЕС територіях", - ідеться у повідомленні.

Як повідомляють у МОЗ, через затоплення полів, каналізаційних споруд, кладовищ та домогосподарств вода має високий рівень забруднення. Спеціалісти вже зафіксували значне перевищення мікробіологічних показників у поверхневих водоймах. Через це таку воду в жодному випадку не можна використовувати, оскільки це може призвести до виникнення гострих кишкових інфекцій.

Людей просять уникати:

  • купання у водоймах;
  • забору води для споживання та господарських потреб;
  • напування тварин;
  • вилову риби.

"Від цього залежить здоров’я та життя ваші, а також ваших близьких! Нагадуємо, на постраждалих територіях посилено епідемічний нагляд. Використовувати можна лише бутильовану та привозну воду, а також також ту, що подається централізовано через систему водопостачання", - нагадали в МОЗ.

Також МОЗ нагадує, що використовувати можна лише бутильовану та привозну воду, а також також ту, що подається централізовано через систему водопостачання.

Нагадаємо, після підриву Каховської ГЕС росіянами Чорне море почало опріснюватись, солоність води поблизу Одеси нижче за норму майже утричі.

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А дивитись на воду можна? А то випари всяких хімікатів із можуть пошкодити зору.
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12.06.2023 18:04 Відповісти
Що, кацапе, пекельні борошна з українським правописом?
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12.06.2023 18:08 Відповісти
Не суди по собі.
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12.06.2023 18:09 Відповісти
Суджу з твоєї неадекватності. Це повідомлення - не тема для жартів.
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12.06.2023 18:26 Відповісти
Я і не жартую. Основний пункт не написали, що бажано взагалі уникати таких місць. Вже не кажу споживання, купання.....
Рекомендації МОЗ дало, але конкретно не уточнило звідки люди воду будуть брати.
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12.06.2023 18:34 Відповісти
Вже недовго шлюшку голодувати. Скоро буде обов'язкова вакцинація від холери, бо ще ж не всіх свідомих зомбонули ковідними х...йцинами. Так що нажереться.
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12.06.2023 18:12 Відповісти
Маски можна не носити?!

А бустерну дозу обов'язково потрібно?!
Чи почекаємо до завершення війни і знову повернемося до зелених сертифікатів?!
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12.06.2023 18:35 Відповісти
пропоную моз скупатися в дніпровський воді +13С
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12.06.2023 20:01 Відповісти
 
 