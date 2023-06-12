Від 13 червня до херсонського мікрорайону Корабел тимчасово заборонять в’їзд, - МВА

Від завтра, 13 червня, до затопленого внаслідок підриву Каховської ГЕС мікрорайону Корабел Херсона заборонили в’їзд. Тут діятиме комендантська година з 15 години до 12 години наступної доби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив начальник МВА Роман Мрочко.

"Від завтра вводиться заборона на вʼїзд до мікрорайону Корабел. Комендантська година саме в цьому мікрорайоні діятиме:

- з 15 год. 00 хв. 13 червня 2023 року до 12 год. 00 хв. наступної доби. Комендантська година в такому режимі триватиме до 19 червня 2023 року включно", - сказав Мрочко.

Зазначається, що проводитиметься розмінування, слідчі дії та роботи комунальних служб.

У МВА розповіли, що евакуація населення триває. Вона здійснюватиметься представниками ДСНС та міської військової адміністрації.

Також після спаду води буде визначено локації видачі гуманітарної допомоги і лікарських засобів, які можна буде отримати з 12:00 по 15:00 щодня.