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Нідерланди (1503) навчання (561) F16 F-16 (638)

Навчання українських пілотів на F-16 має розпочатися цього літа, - міноборони Нідерландів

f-16

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен вважає, що українські пілоти можуть розпочати підготовку до польотів на винищувачах F-16 вже цього літа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters та Європейську правду.

Два джерела на умовах анонімності повідомили Reuters, що навчання розпочнеться з двох груп по 12 українських пілотів, які вже мають досвід польотів на радянських винищувачах МіГ.

Міністерка додала, що "коаліція винищувачів" прагне розгорнути програму навчання льотчиків з України на F-16 протягом наступних шести місяців. Імовірним місцем навчання буде Данія, яка має необхідні авіаційні симулятори.

За словами Оллонгрен, до програми навчання льотчиків долучаться Бельгія і Люксембург, а Франція і Велика Британія запропонували свою допомогу.

Однак вона додала, що Нідерланди поки не ухвалили остаточного рішення щодо запиту Києва на надання літаків F-16.

"Коли війна закінчиться, Україна повинна бути здатною захистити себе, щоб стримати Росію від нових спроб. І я думаю... що українці також це розуміють. Це дуже потужна система озброєнь. Це дуже потужний потенціал. Але вона не буде доступна найближчим часом, і президент Зеленський, звичайно, знає про це", – зазначила Оллонгрен.

Зазвичай, щоб стати льотчиком винищувача в Нідерландах, потрібно приблизно 2,5 року. Та американський посадовець, який говорив із Reuters на умовах анонімності, сказав, що навчання базовим навичкам керування F-16 досвідченого українського льотчика може зайняти всього чотири місяці.

Нагадаємо, польський генерал Скшипчак заявляв, що Україна матиме літаки F-16 за 3-4 місяці. 
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Топ коментарі
+4
Значить у серпні вже закінчать
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12.06.2023 18:59
+2
головне ,оці з ютюбу "жданови-світанови" вже як пів-року навчають пілотів на Ф-16..
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12.06.2023 18:53
+1
До кінця цього літа з 32 серпня
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12.06.2023 18:50
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"Навчання Українських пілотів на F-16 має розпочатися цього літа"

Шо, ***?!!! Вони що там з глузду з'їхали? Скільки можна чекати?
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12.06.2023 18:49 Відповісти
головне ,оці з ютюбу "жданови-світанови" вже як пів-року навчають пілотів на Ф-16..
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12.06.2023 18:53 Відповісти
Шо, купився?))) Побачиш, не пізніше вересня вже будуть в нашому небі.
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12.06.2023 19:16 Відповісти
Я теж купився. Не памятаю, коли партнери грали в іхтамнєтів за весь час війни. Міністр публічно заявляє, що навчання буде півроку

Напевно, кацапи можуть спокійно планувати операції на наступні півроку, знаючи, що літаків в цей час не буде. Війна онлайн
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12.06.2023 20:07 Відповісти
тобто на літаках навчаються швидше, ніж на танках?
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12.06.2023 21:36 Відповісти
вам тільки зелений гундос зі своєю шоблою нічого не винен
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12.06.2023 19:25 Відповісти
До кінця цього літа з 32 серпня
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12.06.2023 18:50 Відповісти
Значить у серпні вже закінчать
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12.06.2023 18:59 Відповісти
Не треба паніки!!!! Ботам взагалі ліпше мовчати!!!! Все іде як треба!!!!!
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12.06.2023 19:12 Відповісти
Время ср*ть, а мы еще не ели. Билять, уже заканчивать пора, а они не начинали.
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12.06.2023 19:25 Відповісти
Сподіваюсь, що насправді навчання пілотів почалося ще минулого літа
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12.06.2023 19:26 Відповісти
Можливо, вже закінчують навчання, просто принагідно москальню перед забоєм заспокоюють.
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12.06.2023 20:26 Відповісти
Європейський гуманізм.
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12.06.2023 20:28 Відповісти
 
 