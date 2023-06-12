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Угорщина (2150) Польща (8255) літак (2853) Словаччина (1020) Чехія (1561)

Польща, Угорщина й Чехія захищатимуть небо Словаччини, яка передала всі літаки Україні

міг-29

Міністри оборони країн Польщі, Угорщини та Чехії в понеділок підписали спільну декларацію, в якій зобов’язались захищати повітряний простір Словаччини після того, як вона списала всі винищувачі й передала їх Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" з посиланням на RTVS.

Польща й Чехія ще до літа 2022 року, коли Словаччина продовжила експлуатацію останніх радянських винищувачів МіГ-29, зобов’язались захищати повітряний простір країни. Тепер до цієї домовленості приєдналась і Угорщина.

"Досі ми мали таку домовленість з Польщею та Чехією, ці партнери вже кілька місяців охороняють наш простір. Я радий, що ми також знайшли таку домовленість з Угорщиною про те, як залучити її до цієї ініціативи", – прокоментував очільник Міноборони Словаччини Мартін Скленар.

Він додав, що Словаччина може розраховувати на використання потужностей протиповітряної оборони й літаків трьох країн до 31 грудня 2024 року. До цього часу Братислава має отримати перші літаки F-16.

За словами Скленара, співпраця в охороні повітряного простору над Словаччиною буде ґрунтуватися на поточних можливостях країн-партнерів. Він пояснив, що вона значною мірою інтегрована на основі процесів НАТО і відповідно до національних інтересів Словаччини.

"Словаччина завжди має вирішальне слово у повітряному просторі", – запевнив він.

Нагадаємо, Словаччина припинила експлуатацію радянських винищувачів улітку 2022 року, а в березні словацький уряд на позачерговому онлайн-засіданні ухвалив рішення передати Україні 13 винищувачів МіГ-29.

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Топ коментарі
+13
Ага, Угорщина, котра має територіальні претензії до Словаччини, буде її захищати...
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12.06.2023 19:23
+12
А "орбанята" точно будуть захищати, а не вести розвідку з прицілом "повернення ісконно угорських земель" у майбутньому? 🤔
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12.06.2023 19:29
+9
"І ісчо інтєрєсна знать", а Турція буде захищати Грецію?
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12.06.2023 19:37
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Ага, Угорщина, котра має територіальні претензії до Словаччини, буде її захищати...
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12.06.2023 19:23 Відповісти
І невже даже від кацапів за яких так топить?
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12.06.2023 19:28 Відповісти
Буде захищати від НАТО
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13.06.2023 01:36 Відповісти
А "орбанята" точно будуть захищати, а не вести розвідку з прицілом "повернення ісконно угорських земель" у майбутньому? 🤔
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12.06.2023 19:29 Відповісти
Брати словаки, після перемоги ви стаєте номером 4, яких Ми захистимо. Але після англо- американських і польських друзів..
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12.06.2023 19:32 Відповісти
Ми і так захищаємо їх усіх від рашизму.
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12.06.2023 21:23 Відповісти
З братами я б не поспішав. Словаки з великою ймовірністю приведуть до влади проросійські сили, які нам іржавого цвяха не дали б, але владі вдалося відтягнути дострокові вибори і передати нам літаки.
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13.06.2023 01:14 Відповісти
Тобто, захищати будуть 3 сусідні країни, а не НАТО? Про угорців вже написали - дійсно, якщо навіть дотичний захист України (пропуск вантажів військового призначення) на думку Обрана створює загрозу для Угорщини, то що вже казати про реальні бойові дії, навіть для захисту партнера по військово-політичному блоку?
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12.06.2023 19:33 Відповісти
Ну, там уже пацани розберуться, хто підар, а хто нетрадиційної орієнтації. А словакам - низький уклін за допомогу.
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12.06.2023 19:35 Відповісти
"І ісчо інтєрєсна знать", а Турція буде захищати Грецію?
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12.06.2023 19:37 Відповісти
А коти - мишей. А миші - все остальне.
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12.06.2023 23:48 Відповісти
і германія і франція прибалтику????
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12.06.2023 19:41 Відповісти
Ого як в коментах НАТУ розпорошили!!!
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12.06.2023 19:47 Відповісти
Місія угорців по захисту Словаччини, готувати в їдальні ґуляш для польських та чеських пілотів !
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12.06.2023 20:06 Відповісти
Мадярські літаки не можна у своє небо пускати - це навідники пуйла.
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12.06.2023 20:09 Відповісти
Плюс - так само - Україну!
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12.06.2023 20:40 Відповісти
Словаччина - одна з двох країн Європи, в якій українську мову розуміють краще, ніж кацапську!
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12.06.2023 21:17 Відповісти
Яка Угорщина, побійтеся Бога, ви взагалі не треба давати можливість брати участь в натовських операціях!!!!!
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12.06.2023 21:43 Відповісти
 
 