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ООН стурбована тим, що Росія може вийти із зернової угоди, - генсек Гутерріш

зерно

ООН "напружено працює" над збереженням зернової угоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Гутерріш висловив занепокоєння тим, що Росія вже 17 липня може припинити свою участь у "зерновій угоді", яка дозволяє експортувати українські сільгосптовари Чорним морем.

"ООН працює не покладаючи рук, щоб домогтися можливості зберегти Чорноморську зернову ініціативу", - запевнив Гутерріш.

5 червня повідомлялося, що Росія частково заблокувала роботу "зернового коридору", 
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Топ коментарі
+32
Хочете українське зерно - введіть до Чорного моря миротворчий флот. Бажано американський.
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12.06.2023 19:34
+25
Стурбована? Ну норм
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12.06.2023 19:28
+25
Гуттереш - придурок
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12.06.2023 19:29
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Стурбована? Ну норм
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12.06.2023 19:28 Відповісти
а я щось не чув щоб оон була стурбована підривом дамби
чи зерно важливіше???
уїбани кончені..
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12.06.2023 20:19 Відповісти
Потрібно бути стурбованим що росія досі існує як терористична держава!
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12.06.2023 20:33 Відповісти
.... хай їдять замість хліба

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12.06.2023 21:57 Відповісти
отака муйня, малята це африканське переміріє
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12.06.2023 21:58 Відповісти
оон на даний час то помийна яма..Бояться Путлера "принизити"
....
Про те що ті хлібороби тонуть від підірваної ГЄС вони не стурбовані
....
а про африканців " турбуються" на папері..
...

Ім Укріїна і українці до одного місця...
...
Вони і з мертвого сорочку знімуть..
...
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12.06.2023 22:09 Відповісти
Гуттереш - придурок
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12.06.2023 19:29 Відповісти
Який же він придурок?
Скільки лохів він розводить працюючи на путєна і видаючи себе за дурня...
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12.06.2023 19:43 Відповісти
Матюків вже не хватае на того Гуттереша
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12.06.2023 23:20 Відповісти
Долп...
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12.06.2023 19:59 Відповісти
Поскаржся в спортлото, або лігу сексменшин!
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12.06.2023 19:30 Відповісти
почуяли что бабло из рук уплывает...?
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12.06.2023 19:30 Відповісти
скільки того зерна ще треба вивозити?
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12.06.2023 19:31 Відповісти
***** -- це по курсу мацьковськага військового човника "мацькава" !
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12.06.2023 19:31 Відповісти
Що, мавпи, жерти хочеться?
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12.06.2023 19:31 Відповісти
Какая нахрен зерновая угода. 20% территории под окупацией. Херсонская, Запорожская и николаевская области на которые была надежда на урожай затоплены. Как бы нам самим не пришлось зерно и другие продукты импортировать
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12.06.2023 19:34 Відповісти
У нас народу зараз менше 30 мілліонів. Самим хавки вистачить. А світу слід потурбуватись.
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12.06.2023 19:36 Відповісти
Кормити армію, цих ''кончених'' пенсів, виробляти тут продукти зі соривини, це ніт. Перепродати стратегічну сировини, ваше всьо. У кого війни немає до цих пір?
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12.06.2023 19:42 Відповісти
Оце проблемка
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12.06.2023 19:34 Відповісти
Хочете українське зерно - введіть до Чорного моря миротворчий флот. Бажано американський.
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12.06.2023 19:34 Відповісти
конвой ООН та продовжуємо зернову угоду

хтось з руzмразот рипнется- топим/збіваемо
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12.06.2023 20:00 Відповісти
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12.06.2023 23:22 Відповісти
Все правильно, а то хотят за наш счёт решить свои проблемы.
Хотите жрать, ищите решение
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12.06.2023 21:18 Відповісти
Тільки мене Гутерріш дістав?
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12.06.2023 19:35 Відповісти
не тільки Вас, акула б його з'їла !
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12.06.2023 22:01 Відповісти
так стурбована, шо даже кушать не може? )
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12.06.2023 19:37 Відповісти
Каховкою не стурбовані?
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12.06.2023 19:38 Відповісти
куй тіереш-- ну коли ж тебе хтось колуном прямо в башку втарабанить... і в дирку ввійде трохи розуму??
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12.06.2023 19:38 Відповісти
Нехай поцілують нас в ср.... зі своєю стурбованністю. У русні незаконне право вето, бо РФ не була співзасновником ООН, а був СРСР, якесь Небендзя бреше, аж піниться, в Україні йде повномасштабна війна, Росія плює на всі норми міжнародного права, а Гутерріш з оонівськими дармоїдами-імпотентами лише стурбованй.
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12.06.2023 19:38 Відповісти
Значить будемо надіятись на ЗСУ які виб'ють кацапів з півдня і продовжать зернову угоду вже без кацапстану
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12.06.2023 19:39 Відповісти
Ну вийшли московити з угоди і шо? Кораблі перестали триматися на воді? Босфор обмілів? Чорне море висохло? ЩО???
Боїтеся, що вони почнуть полювання на кораблі як сомалійські пірати? Так зробіть з ними те саме, що зробили з тими піратами! Чи Туреччина тільки хизується своїм військовим флотом, як і рашисти?
Боїтеся ескалації? Ну бійтеся! Так і до підриву "Кримського титану" чи (не доведи Боже) ЗАЕС добоїтесь...
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12.06.2023 19:40 Відповісти
З цієй угоди терміново требі виходить Україне. Бо вже на прікінці цього року відчуемо значний діфіціт зерна у себе. Агрохолдінгам пох, а ЗЕ с кублом мініну гризти будуть за наш рахуну.
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12.06.2023 19:41 Відповісти
Ось хто дійсно стурбований так це Зяма. Не буде відкатів.
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12.06.2023 19:43 Відповісти
зернова угода - хуцпа
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12.06.2023 19:44 Відповісти
а що росія організувала екологічну катастрофу підривом дамби в Н. Каховці, до речі , там і зернові райони страждають,нічого.
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12.06.2023 19:46 Відповісти
Этадругоэ!
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12.06.2023 20:08 Відповісти
Може макаки в Африкі тормознуться з розмноженням якшо жрать не буде чого...
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12.06.2023 19:51 Відповісти
В Иране будут голодать? Выражаю глубокую обеспокоенность 2-й степени.
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12.06.2023 19:51 Відповісти
ООН вже давно треба прийти до тями та постановити що перешкода цивільному судноплавству є піратством і якщо треба буде повернуто воєнним шляхом зі знищенням піратів силами морских держав
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12.06.2023 19:52 Відповісти
Ти ба як! Комусь їстоньки хочеться, а комусь просто жити. Тільки за життя чомусь у нього стурбованності кат ма. (((
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12.06.2023 19:54 Відповісти
Ну нафіга такі новини на ніч? То "арматою" залякали, тепер за ООН переживай. Треба в суд подавати за "психологичний зрив" подавати.
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12.06.2023 19:55 Відповісти
Треба до 17 липня розформувати цю нікчемну контору.
Давай до побачення чудак на букву М
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12.06.2023 19:57 Відповісти
пане президенте Зеленський
помніть що у Вас за спиною стоїть сильна армія
тому прогинаться під зернову угоду не треба
а виставить росії ультиматум
або вони розблоковують чорне море
або ми блокуємо рух всіх кораблів московії надводними беспілотниками-камікадзе
і подивимось чия візьме
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12.06.2023 20:01 Відповісти
Украинцев каждую минуту убивают, ООН плевать. треть Украины затопили, ООН плевать. А тут перевозбудились - африканцы кушать хотят.
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12.06.2023 20:02 Відповісти
"А-а, - в Афрікє рєкі вот такой шіріни...
Кракаділи, бєгємоти, абізяни, кашалоти... І зільоний папугай!". )))

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12.06.2023 20:16 Відповісти
Відчуваю занепокоєність у зв'язку зі стурбованістю ООН.
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12.06.2023 20:03 Відповісти
Нам би "турботи" ООН.
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12.06.2023 20:04 Відповісти
І що? Після підриву дамби, наступного врожая на тих територіях не буде. Не хоче Гуттеріш про це поговорити? Просто *******. В нуль розйобано СХ на третині України, а воно про останній нормальний врожай торгується.
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12.06.2023 20:10 Відповісти
А навіщо Україні,ообливо населеню та угода?!
Після втрати такої кількості орних земель треба за своє населеня подбати!
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12.06.2023 20:13 Відповісти
Прийдеться Гутіерещю годувати негрів своїми грудьми, щоб з голоду не подохли !
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12.06.2023 20:13 Відповісти
А Україна не хоче вийти з зернової угоди ?
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12.06.2023 20:20 Відповісти
Зеля проти. Він боіться що Путлер зовсім стане не рукостисканий.
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12.06.2023 20:53 Відповісти
"ООН працює", та ви шо. Вся їхня праця - це витрачання державних внесків собі на великі зарплати.
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12.06.2023 20:23 Відповісти
Якісь дурниці. Просто чи особисто Гутерешу, чи ще комусь потрібна участь росії в угоді. Так її можна якось легімітизувати та гуманізувати в очах міжнародного суспільства. Росія не може топити торгівельні судна у міжнародних водах під прапорами країн які не мають відношення до України. Є проблема тільки в 12 мильні зоні України та повітряних ударах по портам. Але це закривається ППО. І кацапи не потрібні в угоді від слова на ку й.
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12.06.2023 20:33 Відповісти
Два кацапських підводних човна топити немає чим. Можуть створити проблему.
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13.06.2023 00:37 Відповісти
ООН тільки це турбує? Підараси гнилі.
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12.06.2023 20:36 Відповісти
Огранізація стурбованних націй
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12.06.2023 20:46 Відповісти
Тиждень тому, Зеля пішов на зустріч Путлеру і почали прокачку аміака. Але Московія сама підірвала аміакопровід на кордоні з Харківскою областю. Там була хмара газу. Так що як зараз буде не знаю.
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12.06.2023 20:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=TakIYKTXc7o
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12.06.2023 20:51 Відповісти
А українці стурбовані тим, що ООН перетворилася в посібника кривавих злочинів московитів. Настав час розігнати ООН, як колись Лігу Націй і також через московитів. Терористів там і духу не має бути, а тут він ще і керує цілою світовою організацією.
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12.06.2023 21:06 Відповісти
ООН не стурбована, коли треба спасати людей на окупованому лівому березі від потоплення, а там, де пахне грошима - Гутерриш перший. І буде битися за бабки до кінця.
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12.06.2023 21:19 Відповісти
Та вже всім відомо що ООН більше ні що не здатна крім стурбованості!
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12.06.2023 21:36 Відповісти
Гутеерошкін, тебе турбує тільки харч, а щодо підриву ГЕС ти сумніваєшся, і взагалі це Україна розпочала війну, так???? ********!!!!!
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12.06.2023 21:41 Відповісти
ООН идёт вслед за русским кораблём со своей стурбованнiстю.
А то, что плотину взорвали их не бесспокоит?
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12.06.2023 21:46 Відповісти
Что там импоненты из ООН еще сделали чтобы предотвратить бойню в центре Европы?
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12.06.2023 21:47 Відповісти
Походу ООН цікаво лиш африканці
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12.06.2023 22:02 Відповісти
Якщо ООН так піклується про голодних у світі, нехай створить спеціальний фонд з будівництва млинів, переробних підприємств в Україні. Собівартість готової продукції дозволить перевозити по світу будь-яким транспортом, а якщо за рахунок оон, то взагалі безкоштовно.
Фонд ООН купує у нас сільгосппродукцію, у нас переробляє і везе куди хоче.
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12.06.2023 22:21 Відповісти
Ми теж стурбовані! Нехай глину їдять
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12.06.2023 22:39 Відповісти
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12.06.2023 23:33 Відповісти
Подивитесь на його очі- воно конкретно ТУПЕ .
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12.06.2023 23:34 Відповісти
наспiх прочиталося як:

"ООН стурбована тим, що Росія може вийти з ООН"
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13.06.2023 02:49 Відповісти
 
 