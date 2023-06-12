ООН стурбована тим, що Росія може вийти із зернової угоди, - генсек Гутерріш
ООН "напружено працює" над збереженням зернової угоди.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
Гутерріш висловив занепокоєння тим, що Росія вже 17 липня може припинити свою участь у "зерновій угоді", яка дозволяє експортувати українські сільгосптовари Чорним морем.
"ООН працює не покладаючи рук, щоб домогтися можливості зберегти Чорноморську зернову ініціативу", - запевнив Гутерріш.
5 червня повідомлялося, що Росія частково заблокувала роботу "зернового коридору",
Топ коментарі
+32 Сергей Хитушко 950d6b48
показати весь коментар12.06.2023 19:34
+25 Gozzalik salonu
показати весь коментар12.06.2023 19:28
+25 Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
показати весь коментар12.06.2023 19:29
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
чи зерно важливіше???
уїбани кончені..
....
Про те що ті хлібороби тонуть від підірваної ГЄС вони не стурбовані
....
а про африканців " турбуються" на папері..
...
Ім Укріїна і українці до одного місця...
...
Вони і з мертвого сорочку знімуть..
...
Скільки лохів він розводить працюючи на путєна і видаючи себе за дурня...
хтось з руzмразот рипнется- топим/збіваемо
Хотите жрать, ищите решение
Боїтеся, що вони почнуть полювання на кораблі як сомалійські пірати? Так зробіть з ними те саме, що зробили з тими піратами! Чи Туреччина тільки хизується своїм військовим флотом, як і рашисти?
Боїтеся ескалації? Ну бійтеся! Так і до підриву "Кримського титану" чи (не доведи Боже) ЗАЕС добоїтесь...
Давай до побачення чудак на букву М
помніть що у Вас за спиною стоїть сильна армія
тому прогинаться під зернову угоду не треба
а виставить росії ультиматум
або вони розблоковують чорне море
або ми блокуємо рух всіх кораблів московії надводними беспілотниками-камікадзе
і подивимось чия візьме
Кракаділи, бєгємоти, абізяни, кашалоти... І зільоний папугай!". )))
Після втрати такої кількості орних земель треба за своє населеня подбати!
А то, что плотину взорвали их не бесспокоит?
Фонд ООН купує у нас сільгосппродукцію, у нас переробляє і везе куди хоче.
"ООН стурбована тим, що Росія може вийти з ООН"