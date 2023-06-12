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Мінагрополітики (1513) вода (1168) Каховська ГЕС (565)

Підрив Каховської ГЕС завдав збитків меліоративним системам на більш ніж 150 мільярдів гривень, - Мінагрополітики

гес,каховська

Збитки державного майна меліоративних систем і каналів унаслідок підриву Каховської ГЕС сягнули 150-160 млрд грн, однак точну суму можна буде назвати лише після деокупації всіх територій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства агрополітики та продовольства.

У повідомленні припускається, що меліоративні системи після підриву Каховської ГЕС будуть зруйновані або демонтовані окупантами.

"Без відновлення джерела водопостачання говорити про зрошуване землеробство на півдні України найближчим часом неможливо", - зазначено в повідомленні.

У Мінагрополітики нагадали, що Каховське водосховище було джерелом зрошення для 94% систем у Херсонській, 74% - у Запорізькій і 30% - у Дніпропетровській областях. Каховське водосховище було джерелом живлення для 584 тис. га земель, на які подавали воду для зрошення. Зокрема Каховський магістральний канал обслуговував 326 тис. га, Північно-Кримський - 39,7 тис. га сільськогосподарських земель.

Окрім того, низка систем у Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській областях здійснювала окремий водозабір із Каховського водосховища на загальну площу зрошення 218,3 тис. га.
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Топ коментарі
+6
подякуймо тому, хто не втік
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12.06.2023 19:39
+5
А кто посчитает потери от опустынивания юга? Регион кормил кучу людей фруктами, ягодами и бахчевыми. И про экспортные высококлассные сою, зерновые и семечку теперь надолго можно забыть.
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12.06.2023 19:44
+3
знову збитки не в км каналів, годин роботи.. а мля в долларах... щоб вкрасти.. щоб ви здохли
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12.06.2023 19:39
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подякуймо тому, хто не втік
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12.06.2023 19:39 Відповісти
а забавовнили б своєчасно мости поміж тими іригаційними системами і ворог настільки не просунувся б і загальні втрати були б менші...
хто розмінував чонгар?...він собі знає....ну, і, як вам таке?
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12.06.2023 21:37 Відповісти
знову збитки не в км каналів, годин роботи.. а мля в долларах... щоб вкрасти.. щоб ви здохли
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12.06.2023 19:39 Відповісти
А ти якусь нову систему обрахунку вигадав?? Добре що не в "стекляшках" вимірюєш..
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12.06.2023 20:01 Відповісти
Яйця в кілограмах мабуть також твоя нездорова фантазія.
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12.06.2023 20:04 Відповісти
ти коля в удавах рахуй -більше на карман вийде.. бо в макаках мало буде
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12.06.2023 20:45 Відповісти
А кто посчитает потери от опустынивания юга? Регион кормил кучу людей фруктами, ягодами и бахчевыми. И про экспортные высококлассные сою, зерновые и семечку теперь надолго можно забыть.
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12.06.2023 19:44 Відповісти
Вони дибіли…..🤬🤬🤬🤬, рахують збитки, яких ще немає.
Чи це «запрошення»?
«У повідомленні припускається, що меліоративні системи після підриву Каховської ГЕС будуть зруйновані або демонтовані окупантами» Джерело:
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12.06.2023 20:37 Відповісти
зерновим це не надто велика перешкода...і в хужих умовах дають врожаї...
а з овочами похуже канєшно...помідори, цибуля..
вся надія на закарпаття, заліщики і попруття
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12.06.2023 21:34 Відповісти
Зерновые зерновым рознь. Для высокого класса нужна вода и подкормка.
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12.06.2023 22:10 Відповісти
агроном, не пались...
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13.06.2023 07:17 Відповісти
мосєйчук на зєлємараоні розповість зєлекторату про индекс борщу з поправкою на ціни на буряк, цибулю і помідори, і цього буде достатньо. Для більш складних оцінок ризиків та бачення причинно-наслідкових зв'язків треба мати мозок, який не контужений зєлємарафоном.
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12.06.2023 22:19 Відповісти
И хто ж це к шашликам готувався ?
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12.06.2023 20:00 Відповісти
Вже Титан муссують,чекають наказу на підрив!
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12.06.2023 20:24 Відповісти
Точно таку суму зарили бюджетних грошей в асфальт. А скільки знищено міст і простих людей? Звичайно тут вина на кацапах, але і той, хто не готувався має нести відповідальність, бо відсутність озброєння, особливо ракет та інше привело до таких наслідків.
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12.06.2023 21:02 Відповісти
А от якби лох-оманський не розмінував Чонгар перед війною, то хер би кацапи знищили дамбу.
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12.06.2023 21:18 Відповісти
https://youtu.be/0Xn87meTrG8?t=909 як влада готувалася до підриву Каховськоі ГЕС, і як готується до підриву кримського "Титану"

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12.06.2023 22:01 Відповісти
 
 