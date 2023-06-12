Підрив Каховської ГЕС завдав збитків меліоративним системам на більш ніж 150 мільярдів гривень, - Мінагрополітики
Збитки державного майна меліоративних систем і каналів унаслідок підриву Каховської ГЕС сягнули 150-160 млрд грн, однак точну суму можна буде назвати лише після деокупації всіх територій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства агрополітики та продовольства.
У повідомленні припускається, що меліоративні системи після підриву Каховської ГЕС будуть зруйновані або демонтовані окупантами.
"Без відновлення джерела водопостачання говорити про зрошуване землеробство на півдні України найближчим часом неможливо", - зазначено в повідомленні.
У Мінагрополітики нагадали, що Каховське водосховище було джерелом зрошення для 94% систем у Херсонській, 74% - у Запорізькій і 30% - у Дніпропетровській областях. Каховське водосховище було джерелом живлення для 584 тис. га земель, на які подавали воду для зрошення. Зокрема Каховський магістральний канал обслуговував 326 тис. га, Північно-Кримський - 39,7 тис. га сільськогосподарських земель.
Окрім того, низка систем у Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській областях здійснювала окремий водозабір із Каховського водосховища на загальну площу зрошення 218,3 тис. га.
Будь ласка, зачекайте...
хто розмінував чонгар?...він собі знає....ну, і, як вам таке?
Чи це «запрошення»?
«У повідомленні припускається, що меліоративні системи після підриву Каховської ГЕС будуть зруйновані або демонтовані окупантами» Джерело:
а з овочами похуже канєшно...помідори, цибуля..
вся надія на закарпаття, заліщики і попруття