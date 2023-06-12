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росія (63574) Кулеба Дмитро (3604) Каховська ГЕС (565)

Серед західних партнерів вибудовується консенсус щодо того, що саме Росія винна у підриві Каховської ГЕС, - Кулеба

гес,каховська

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що серед західних партнерів вибудовується консенсус щодо того, що саме Росія винна у підриві Каховської ГЕС

Про це він заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

За словами Кулеби, західні партнери не мають сумнівів у тому, що підрив Каховської ГЕС здійснила не Україна. 

"Чи планувався підрив саме такого масштабу, чи вони (росіяни. - Ред.) хотіли щось менше зробити, але щось пішло не за планом - це все ще не встановлено. Тут зберігаються різні думки. Але те, що це справа рук Росії, тут вибудовується консенсус" , - наголосив Кулеба.

Глава МЗС також уточнив, що західні ЗМІ припустилися помилки, коли почали "розподіляти відповідальність" за підрив Каховської ГЕС між Україною та Росією. Це завдало великої шкоди правді про цей теракт.

Раніше Міноборони заявляло, що метою підриву ГЕС був зрив контрнаступу ЗСУ.
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Топ коментарі
+5
Вони ще мають сумніви??????
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12.06.2023 20:14
+4
кулиба без згоди Дєрмака боїться нині пер..ути, відповідна і ціна його запізднілим заявам.
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12.06.2023 20:32
+3
Кулєба здивований!!!
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12.06.2023 20:23
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Вони ще мають сумніви??????
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12.06.2023 20:14 Відповісти
Прозріли?
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12.06.2023 20:18 Відповісти
Ні, дебіли, то марсіани.
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12.06.2023 20:20 Відповісти
Кулєба здивований!!!
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12.06.2023 20:23 Відповісти
Кацапня не дожала момент, нужно было еще устроить стрельбу и положить десятка два своих актеров, типа укродиверсанты, ворвались и взорвали, а мы вырабатывали мирную электроэнергию. Вот тогда бы эти орбаны и прочие ******* им бы поверили не сходя с места.
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12.06.2023 20:29 Відповісти
кулиба без згоди Дєрмака боїться нині пер..ути, відповідна і ціна його запізднілим заявам.
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12.06.2023 20:32 Відповісти
Vasily Kukuev OK, But Gemini doesn't fit into your harmonious theory, why did everything happen much faster that time?
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12.06.2023 21:25 Відповісти
Western politicians have to be cautious. When you make strong statements that are later found not to be true, you lose credibility, your opponents will use it against you and this hurts your chances to be elected. You come across like someone who does not care about the facts. Autocrats can easily afford it, while democratically elected officials cannot. There is no hard proof at this time as to what exactly happened there. The aggressor bears the ultimate responsibility, and they are saying that, but they are stopping short of blaming Russia for actually blowing up the dam. The same happened when the North Stream was attacked. They were hesitant to immediately accuse Russia, and it is still unclear who did it - and guess what, it is not being talked about much
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12.06.2023 20:33 Відповісти
Слышь, кукуй твою мать, а шо ты пишешь британской, выежываешься?
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12.06.2023 21:57 Відповісти
Вся ця вистава створена для затягування процесу визнання улусу країною-спонсором тероризму з усіма наслідками, включно з повною економічною блокадою.
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12.06.2023 20:37 Відповісти
Не спонсором, а террористическим государством.
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12.06.2023 21:58 Відповісти
Саме "державою-спонсором тероризму", буряте. Бо юридичні наслідки має лише вже прописана у законах термінологія. Все решта - просто гучний звук, який би полум'яний він не був.
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13.06.2023 01:24 Відповісти
Так пусть они об этом сами заявят , и не через 8 лет . А то , что за них высказываются украинские деятели , то это ничего не значит и ни к чему западных партнёров не обязывает . Запросто могут отпетлять при желании .
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12.06.2023 20:38 Відповісти
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12.06.2023 21:16 Відповісти
Консенсус простий. Бахнуть по Цимлянській ГЕС. Всіма натівськими засобами й літаками. Це і є покарання злочинця за Злочин проти ЛЮДСТВА. Злочинець - це весь кацапський народ, який дав право одному ЧМО з пєтрограда робити злочини на нашій планеті.
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12.06.2023 21:34 Відповісти
Друга за ймовірністю версія - рептилоїди з нубіру, але відстає від версії з москалями всього на піввідсотка.
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12.06.2023 21:38 Відповісти
 
 