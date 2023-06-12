УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11848 відвідувачів онлайн
Новини
1 128 17
ООН (3272) Херсонщина (5366) евакуація (2242) Кулеба Дмитро (3604)

Росія не надала гарантії безпеки місії ООН для евакуації людей із лівобережжя Херсонщини, - Кулеба

олешки

Росія все ще не надала гарантії безпеки ООН для відправлення місії з евакуації людей із лівобережжя Херсонської області у зв’язку з підривом окупантами Каховської ГЕС.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Відповідно до нашої домовленості, якої ми досягли з ООН минулого четверга, координаторка ООН в Україні Деніз Браун пообіцяла мені подвоїти зусилля з надання допомоги, вони справді зробили це. І вони пообіцяли підготувати місії, готові вирушити на лівий берег Дніпра, щоб допомогти полегшити гуманітарні наслідки катастрофи. Місію сформовано. ООН скерувала запит на гарантії безпеки Україні та РФ - як окупанту", - сказав міністр.

Очільник МЗС наголосив, що Україна миттєво надала такі гарантії безпеки. "Ми зробили все, щоб ООН могла дістатися на лівий берег до наших громадян і допомогти їм. РФ станом на цей момент відповіді не надала", - сказав Кулеба.

Зі свого боку від Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) такого запиту на отримання гарантій не було, повідомив міністр. "Ми бачимо, що вони почали працювати на правому березі, але що стосується лівого берега - тільки ООН звернулася", - додав він.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
Будь які гарантії від кацапів не варті дірки від бублика
показати весь коментар
12.06.2023 20:12
+5
ось найкраща гарантія
показати весь коментар
12.06.2023 20:18
+2
Приймають сонячні ванни на югАх, адже у них в Бурятії такого немає
показати весь коментар
12.06.2023 20:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Будь які гарантії від кацапів не варті дірки від бублика
показати весь коментар
12.06.2023 20:12 Відповісти
Потрібно задіяти авіацію НАТО, щоб ввести безполітну зону для російських літаків над Україною і для того щоб подавити всю артилерію російських терористів навколо затоплених районів, щоб евакуювати мирне населення.
показати весь коментар
12.06.2023 20:30 Відповісти
браво ИгорёшаL...\ты как всегда...!\
показати весь коментар
12.06.2023 20:42 Відповісти
Сальдо казав,що там все в порядку,даже деякі магазини працюють. Ви бачили таке падло!
показати весь коментар
12.06.2023 20:16 Відповісти
ось найкраща гарантія
показати весь коментар
12.06.2023 20:18 Відповісти
Приймають сонячні ванни на югАх, адже у них в Бурятії такого немає
показати весь коментар
12.06.2023 20:23 Відповісти
Щось вони як не живі
показати весь коментар
12.06.2023 20:24 Відповісти
ООН їм "день уцкого ізика", а вони посилають ООН у відомому напрямку!
Можу ООН думає що в Перу? Там є містечко з навою *****.
показати весь коментар
12.06.2023 20:22 Відповісти
В ООНі лошари.
показати весь коментар
12.06.2023 20:24 Відповісти
Ні, в ООН дебелі та паскудні коти які ссуть всім у тапці отримуючи дуже велику за це платню.
показати весь коментар
12.06.2023 20:31 Відповісти
...в ООНе облегчённо вздохнули....
показати весь коментар
12.06.2023 20:25 Відповісти
о, кулиба проснувся, холуй дєрмаковський, ще з минулого четверга домовився тепер в наступний четверг наступного місяця прийде поміч від якоїсь ООН, якщо ***** дасть добро звісно.
зекоманда суцільні непотріби, холуї і зрадники.
показати весь коментар
12.06.2023 20:27 Відповісти
оон ползает перед рашкой в стремлении раздвинуть ноги
показати весь коментар
12.06.2023 20:57 Відповісти
Трясця, гарантії їм треба ! Волонтери, монашки в Африку, Китай їхали рятувати людей від холери, чуми та інш. епідемій з якими Гарантіями? Їхали й вмирали, їх вбивали, але вони продовжували рятувати людей. Трясця, генсек ООН особисто має приїхати у затоплені райони. Його гарантія - мандат ООН. Якщо вб'ють, то московія пішла війною на ООН. Це і є світова війна. і не треба СКРОМНИЧАТЬ.
показати весь коментар
12.06.2023 21:23 Відповісти
Ага щаз.
Цапія надала гарантії в конверті - з рук в руки. І воно там в ООН почало співати невсьотакочевидно. А коли співати вже ніяк неможливо, бо виглядає посміховиськом навіть у своїх клерків, то почало співати про гарантії.

Кулеба про це розповідав брехомарафону, але цензор с радістю посилається на цапськи новини.
показати весь коментар
13.06.2023 00:58 Відповісти
https://youtu.be/0Xn87meTrG8?t=909 як влада готувалася до підриву Каховськоі ГЕС, і як готується до підриву кримського "Титану"

показати весь коментар
12.06.2023 22:00 Відповісти
Кати просто підписали явку з повинною.
показати весь коментар
13.06.2023 04:49 Відповісти
 
 