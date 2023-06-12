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Реформа "Укроборонпрому" з березня заблокована через видалення двох пунктів з постанови уряду, - StateWatch

укроборонпром

Перетворення державного концерну "Укроборонпром" в акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість", яке мало відбутися на вимогу постанови уряду 441 від 21 березня 2023 року, наразі залишається заблокованим. З проєкту згаданої постанови перед її затвердженням на засіданні уряду зникли ключові пункти, які дозволяли провести реєстрацію нової оборонної компанії.

Про це повідомляє аналітичний центр StateWatch з посиланням на версію проєкту постанови до внесених урядом змін та інформацію з державного реєстру юридичних осіб, інформує Цензор.НЕТ.

В аналітичному центрі нагадують, що корпоративна реформа управління державними виробниками зброї покликана мінімізувати політичний вплив на оборонну промисловість та створити механізми їхньої підзвітності про досягнуті результати перед суспільством.

Станом на середину червня 2023 року в держреєстрі юридичних осіб відсутня інформація про утворення АТ "Українська оборонна промисловість".

Зокрема, у StateWatch наголошують, що процес реформи концерну не може розпочатися, тому що з фінальної версії постанови зникли два пункти, які регулювали процес реєстрації нової компанії "Українська оборонна промисловість".

Зокрема, з проєкту постанови зникли такі пункти:

пункт № 7. Покласти тимчасово, до обрання (призначення) в установленому порядку генерального директора, виконання обов’язків генерального директора Товариства на Гусєва Юрія Веніаміновича. Укласти з Гусєвим Ю.В. контракт та уповноважити державного секретаря Міністерства економіки України на його підписання.

пункт № 8. Виконувачу обов’язків генерального директора Товариства Гусєву Ю.В.:

  • здійснити в установленому порядку заходи, пов’язані з державною реєстрацію припинення Концерну та державною реєстрацією Товариства;
  • здійснити в установленому порядку заходи щодо реєстрації випуску акцій Товариства в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Експерти StateWatch наголошують, що загалом процес формування прозорої системи управління державної оборонної галузі затягнувся на один календарний рік. Адже вперше проєкт постанови був поданий до Кабміну в червні 2022 року. За даними джерел аналітичного центру в уряді, наразі на Грушевського шукають рішення, хто саме і на основі якого нормативно-правового акту має провести реєстрацію нової оборонної компанії.

Нагадаємо, 06 жовтня 2021 року набрав чинності закон "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності", який мав перетворити неефективну форму управління виробниками зброї, – "концерн", в акціонерне товариство, де 100% акцій належить державі.

Раніше представники країн "Великої сімки" G7 наголошували на необхідності вдосконалення корпоративного управління концерну "Укроборонпром" відповідно до керівних принципів Організації економічного співробітництва та розвитку – ОЕСР.

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Топ коментарі
+19
Тобто як це так - "Зникли"? Тобто вечером залишили бумаги, де все було, а на ранок прийшли, і там вже двох пунктів нема?

У кожного такого "Зникальщика" є призвище, і 99 до 1 що в нього призвище закінчується на -ов!
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12.06.2023 20:33
+14
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12.06.2023 21:14
+12
Поки у нас влада грається з Укроборонпромом то кацаби тим часом будують великий завод по виробництву дронів...куди дивляться Зеленський та Рєзніков..?! Чекають коли сотні шахедів летітимуть в Україну...?!!
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12.06.2023 20:52
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Кто то удивлен Щмигалю давно вже пора дать копняка щоб летів далеко
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12.06.2023 20:28 Відповісти
---
моя думка про владу : міністрів а огобливо голів районних та областних
..
адміністрацій разом з їхнім кумовським- сватівським оточенням
...
До нашого берега завжи припливе як не гівно то тріска...

...
принаймні так кажуть у нас в селі
....
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12.06.2023 21:58 Відповісти
радянська культівація лайна пройщла успішно все лайно всплило нагору в нас в країні цей культ і досі тому і маємо що маємо народ повинен стати асенізатор і це лайно спустити на дно або це лано усе затяне і ми помрео від нестачі кисню
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12.06.2023 22:03 Відповісти
===
кто біл никем - тот станет всем..
..
от вони і стали
...
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12.06.2023 22:47 Відповісти
Укроборонпром не можна робити ніякими акціонерними товариствами, його потрібно розформувати і на базі нього створити кілька державних заводів, якими буде керувати міністерство оборонної промисловості.
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12.06.2023 22:57 Відповісти
Тобто як це так - "Зникли"? Тобто вечером залишили бумаги, де все було, а на ранок прийшли, і там вже двох пунктів нема?

У кожного такого "Зникальщика" є призвище, і 99 до 1 що в нього призвище закінчується на -ов!
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12.06.2023 20:33 Відповісти
Або -ський?)
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12.06.2023 21:02 Відповісти
Тут без сильного єрмакОВА не обійшлось!!!! гУсєв, це хто ???? Шостка єрмакОВА, ну і зЄлєпукін, тому що без цього упирка теж ні чого не відбувається!!!!
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12.06.2023 21:37 Відповісти
"З проєкту згаданої постанови перед її затвердженням на засіданні уряду зникли ключові пункти..." Джерело:

Може Зінка? (с)

Зашквар із закупівлями для ЗСУ - МО імені золотих яєць
Укроборонпром - ті самі

Але є різниця: Рєзніков - супер міністр і ЗЕ! тут ні до чого (ну призначив, ну не звільняє... І шо? Зате ж яка бубочка!), а барига і крадій - Порошенко.
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12.06.2023 20:33 Відповісти
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12.06.2023 21:14 Відповісти
Савпадєніє-да савпадєніє...
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12.06.2023 20:36 Відповісти
вони знущаються)
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12.06.2023 20:38 Відповісти
Фондового ринку України не існує.Якщо не вдаватися до мови дипломатії, то, насправді, основними видами діяльності на вітчизняному фондовому ринку до недавнього часу були "обнал" і "схемотоз".

Правда, як відзначають фінансисти, за останні кілька років відбулося очищення ринку від сумнівних учасників. Однак в результаті цієї "чистки" на ринку майже нічого і нікого не залишилося.
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12.06.2023 20:38 Відповісти
выпускайте пуштуна с сереней с жд
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12.06.2023 20:38 Відповісти
Ну, і який підарас це зробив?!
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12.06.2023 20:40 Відповісти
А чому б не заборонити років на 20 діяльність усіх політичних партій?
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12.06.2023 20:42 Відповісти
Окрім слуги народу?
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12.06.2023 21:20 Відповісти
Маю на увазі питання доцільності заборони діяльності УСІХ політичних партій БЕЗ ВИКЛЮЧЕНЬ....
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12.06.2023 21:41 Відповісти
Маєте намір позбавити місцевий олігархат впливу на формування органів державної влади?
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13.06.2023 02:52 Відповісти
Поки у нас влада грається з Укроборонпромом то кацаби тим часом будують великий завод по виробництву дронів...куди дивляться Зеленський та Рєзніков..?! Чекають коли сотні шахедів летітимуть в Україну...?!!
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12.06.2023 20:52 Відповісти
Спочатку сотні в день, потім - тисячі в день, мільйони в день… Почекаємо
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12.06.2023 21:18 Відповісти
Почекаємо?

(символ окліку кудись дівся з попередньої записи)
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12.06.2023 21:21 Відповісти
Куди і дивились, скіко там їм років, молодші за мене сильно. Гімно в голові від віку не залежить
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12.06.2023 21:06 Відповісти
Нове лого Сук Народу: С#
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12.06.2023 21:18 Відповісти
Та ви про що. Ключовий пункт призначення Гусева ? Абсурд. Саме товариство не створили. Статут не затвердили. Власність не окреслили. І ховаються за спини один одного. Ну а Гусев ще той чел. Це він разом з племінником зампрокурора ерефії натравив ДБР на Стугни (справа Тетяни Черновол) Та й взагалі Дерьмак вже зробив єдину заготконтору по зброї і поставив корифана Шарапова керовать.
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12.06.2023 21:22 Відповісти
Народ, тут немає чому дивуватися. Бо виключно так "працює" влада імітаторів-шоуменів з 2019. Спочатку суспільству та нашим західним партнерам квітчасто та помпезно, на камери, шапітолій розповідає про якусь "реформу" чи "вдосконалення", при цьому на словах все правильно та так, як має бути. Народ та західні партнери задоволені, аплодисменти, лайки "найвеличнішому лідору" та всьому шапітолію... Потім, вже під час реалізації обіцянок, по тихому, непомітно, без розголосу, офісні маніпулятори-фокусники "льогкім двіженієм рукі" геть змінюють зміст "закону", "реформи", про який йшлося. Так було й прийняттям закону про позбавлення депутатської недоторканності і з законом про "імпічмент" президенту (який тепер, на практиці, унеможливлює імпічмент як такий), так було з законом про "деолігархізацію", який розкритикувала Венеційська комісія і тепер те саме з реформою Укроборонпрому. Так працює шапітолій - спочатку правильні обіцянки, на тлі яких самопіар та аплодисменти, потім (за спиною суспільства, втиху) зміна змісту при збереженні форми.
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12.06.2023 21:27 Відповісти
---
моя думка про владу : міністрів а огобливо голів районних та областних
..
адміністрацій разом з їхнім кумовським? сватівським оточенням
...
До нашого берега завжи припливе як не гівно то тріска...

...
принаймні так кажуть у нас в селі
....
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12.06.2023 21:57 Відповісти
Hanna

@HannaGun

Враження, що у нашій владі рашисти: Волонтери з донатів зобов'язані віддати 20% скотам на лексуси! Резніков відмовляється робити закупівлі д/армії через Prozorro… І народ знов терпить. Американці ніколи такого не терпіли б! Тому вони так і дивляться на ВСІХ нас…,як на ідіотів.
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12.06.2023 21:57 Відповісти
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12.06.2023 22:04 Відповісти
G7 дає чарівного пендаля: ОПУ бідкаються, що лафа закінчилася
https://www.youtube.com/watch?v=g47O-py6q5U
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12.06.2023 22:02 Відповісти
Смердюче слуги урода саботують реформи, їм вигідна війна і злидні в Україні.
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12.06.2023 22:43 Відповісти
Випадково Ермаки, Гусеви, Лебедеви на усіх відповідальних постах. Російське шапіто гарно працює на агресора.
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12.06.2023 22:58 Відповісти
У нас набагато більше там з прізвищами на ...ський, які працюють виключно на свій карман.
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13.06.2023 01:14 Відповісти
Зазвичай в Україні корпоратизацію державних підприємств проводили перед масштабною прихватизацією.
При збереженні лише державної форми власності на ВПК, інша організаційно-правова форма господарської діяльності особливо нічого не змінює.
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13.06.2023 02:58 Відповісти
Що важливіше - це провести ліквідацію концерну, створеного за бандюковича для спрощення пограбунку державних коштів, монополізації організаційних процесів, та розділення на окремі спеціалізовані підприємства для більш ефективного менеджменту їхньої діяльності
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13.06.2023 03:05 Відповісти
 
 