Реформа "Укроборонпрому" з березня заблокована через видалення двох пунктів з постанови уряду, - StateWatch

Перетворення державного концерну "Укроборонпром" в акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість", яке мало відбутися на вимогу постанови уряду 441 від 21 березня 2023 року, наразі залишається заблокованим. З проєкту згаданої постанови перед її затвердженням на засіданні уряду зникли ключові пункти, які дозволяли провести реєстрацію нової оборонної компанії.

Про це повідомляє аналітичний центр StateWatch з посиланням на версію проєкту постанови до внесених урядом змін та інформацію з державного реєстру юридичних осіб, інформує Цензор.НЕТ.

В аналітичному центрі нагадують, що корпоративна реформа управління державними виробниками зброї покликана мінімізувати політичний вплив на оборонну промисловість та створити механізми їхньої підзвітності про досягнуті результати перед суспільством.

Станом на середину червня 2023 року в держреєстрі юридичних осіб відсутня інформація про утворення АТ "Українська оборонна промисловість".

Зокрема, у StateWatch наголошують, що процес реформи концерну не може розпочатися, тому що з фінальної версії постанови зникли два пункти, які регулювали процес реєстрації нової компанії "Українська оборонна промисловість".

Зокрема, з проєкту постанови зникли такі пункти:

пункт № 7. Покласти тимчасово, до обрання (призначення) в установленому порядку генерального директора, виконання обов’язків генерального директора Товариства на Гусєва Юрія Веніаміновича. Укласти з Гусєвим Ю.В. контракт та уповноважити державного секретаря Міністерства економіки України на його підписання.

пункт № 8. Виконувачу обов’язків генерального директора Товариства Гусєву Ю.В.:

здійснити в установленому порядку заходи, пов’язані з державною реєстрацію припинення Концерну та державною реєстрацією Товариства;

здійснити в установленому порядку заходи щодо реєстрації випуску акцій Товариства в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Експерти StateWatch наголошують, що загалом процес формування прозорої системи управління державної оборонної галузі затягнувся на один календарний рік. Адже вперше проєкт постанови був поданий до Кабміну в червні 2022 року. За даними джерел аналітичного центру в уряді, наразі на Грушевського шукають рішення, хто саме і на основі якого нормативно-правового акту має провести реєстрацію нової оборонної компанії.

Нагадаємо, 06 жовтня 2021 року набрав чинності закон "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності", який мав перетворити неефективну форму управління виробниками зброї, – "концерн", в акціонерне товариство, де 100% акцій належить державі.

Раніше представники країн "Великої сімки" G7 наголошували на необхідності вдосконалення корпоративного управління концерну "Укроборонпром" відповідно до керівних принципів Організації економічного співробітництва та розвитку – ОЕСР.