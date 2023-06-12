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Видача посвідчень та призначення грошової допомоги: нові послуги в ЦНАПах для ветеранів і членів їхніх родин

цнап

Кабмін розширив перелік обов’язкових адміністративних послуг у ЦНАПах для учасників бойових дій, членів їхніх сімей, людей з інвалідністю внаслідок війни, а також родичів загиблих військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про нові послуги в ЦНАПах повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.

"Відтепер учасники бойових дій, члени їхніх сімей, люди з інвалідністю внаслідок війни, а також родичі загиблих захисників і захисниць зможуть звернутися до ЦНАПу у своєму населеному пункті та отримати ще більше необхідних адмінпослуг", - ідеться в повідомленні.

 Зокрема:

  • офіційно встановити свій статус;
  • отримати чи замінити посвідчення;
  • продовжити дію документів;
  • одержати витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни;
  • отримати грошову допомогу чи компенсацію.

Як зазначається, нині один із пріоритетів роботи Мінцифри - максимально спростити процес одержання ветеранських сервісів. Для цього міністерство співпрацює з Мінветеранів.

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12.06.2023 21:07 Відповісти
----
що відомо ? Танічого крім того що це не мажори
...
ні відкупитись ні відкрутитись не вдасця...
.....
Походження не те....Батьки не дпутати та не прокурори
...

Чули проо вірш Т.Г.Шевченка " Сова "
...
" А у вдови один син і той якраз під аршин
......
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12.06.2023 22:02 Відповісти
 
 