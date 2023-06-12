У Росії інспектори Міносвіти відвідують з перевірками лекції історії у деяких вишах, - росЗМІ

В Росії державні інспектори відвідують лекції з історії у деяких вишах, щоб перевірити, чи не суперечить матеріал викладачів державній пропаганді.

Про це повідомляє російське видання The Moscow Times із посиланням на власні джерела, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що такі інспектори з’явилися у вишах на півдні Росії.

Зокрема, викладач із Краснодарського краю розповів журналістам, що чиновники заборонили їм критикувати владу на лекціях у будь-якій формі, рекомендували подавати "суперечливі" історичні факти сухо та без критики.

Інший історик, який працює в одному із самарських університетів повідомив, що його колегу звільнили через історичну статтю.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що російська молодь потрапила під "шквал інформаційних атак" і їй потрібно дати опору у вигляді "достовірних знань".