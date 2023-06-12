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У Росії інспектори Міносвіти відвідують з перевірками лекції історії у деяких вишах, - росЗМІ

росія

В Росії державні інспектори відвідують лекції з історії у деяких вишах, щоб перевірити, чи не суперечить матеріал викладачів державній пропаганді.

Про це повідомляє російське видання The Moscow Times із посиланням на власні джерела, передає Цензор.НЕТ. 

Повідомляється, що такі інспектори з’явилися у вишах на півдні Росії.

Зокрема, викладач із Краснодарського краю розповів журналістам, що чиновники заборонили їм критикувати владу на лекціях у будь-якій формі, рекомендували подавати "суперечливі" історичні факти сухо та без критики.

Інший історик, який працює в одному із самарських університетів повідомив, що його колегу звільнили через історичну статтю.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що російська молодь потрапила під "шквал інформаційних атак" і їй потрібно дати опору у вигляді "достовірних знань".
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Топ коментарі
+4
Такого дебилизма я не помню даже при совке. Эти дебилы даже совковый маразм переплюнули.
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12.06.2023 22:17
+3
Наука Історія, це не про кацапів, у них всі суспільні науки замінені на пропоганду!
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12.06.2023 22:08
+3
Хіба це новина?

Ось новина:

На сьомому місяці після звільнення.
У Херсоні показують російські телеканали
https://glavcom.ua/authors/oleksandra_opanasenko.html Олександра Опанасенко

Сьогодні, 19:31 glavcom.ua
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12.06.2023 22:14
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Наука Історія, це не про кацапів, у них всі суспільні науки замінені на пропоганду!
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12.06.2023 22:08 Відповісти
історія рашки це чередування європейського провітрювання через кватирку та конопачення всіх щілин

ви не помітили ?

.
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12.06.2023 22:30 Відповісти
Егеж, щоб пацієнт ( скрепний народ) був у тоносі
Бидломасі потрібні тимчасові ін'єкцій західної культури, щоб вона хрюкала людською мовою.
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12.06.2023 22:36 Відповісти
Кацап нє должОн знать шо Кубань це Україна
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12.06.2023 22:08 Відповісти
История...Истерия.
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12.06.2023 22:09 Відповісти
Хіба це новина?

Ось новина:

На сьомому місяці після звільнення.
У Херсоні показують російські телеканали
https://glavcom.ua/authors/oleksandra_opanasenko.html Олександра Опанасенко

Сьогодні, 19:31 glavcom.ua
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12.06.2023 22:14 Відповісти
Нє, нучьо? Норм! Там дємократія, права чєлавєка, панімаєш лі!
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12.06.2023 22:18 Відповісти
"У Росії інспектори Міносвіти відвідують з перевірками лекції історії у деяких вишах" - їм не потрібна знаюча і чесна професура, їм потрібні Геббельси.
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12.06.2023 22:14 Відповісти
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12.06.2023 22:18 Відповісти
Такого дебилизма я не помню даже при совке. Эти дебилы даже совковый маразм переплюнули.
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12.06.2023 22:17 Відповісти
Йдуть у напрямку північної Кореї.
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12.06.2023 22:19 Відповісти
рашка перемогла у всіх чемпіонатах світу з футболу, починаючи із їх заснування?
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12.06.2023 22:28 Відповісти
А у них просто не має вибору. Бо якщо не блокувати правду, то є велика ймовірність що той козлятник вийде з-під контролю.
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12.06.2023 22:20 Відповісти
Ну, при совке умели блокировать информацию и покруче. И поумнее. Этим дебилам до них далеко, как до Луны.
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12.06.2023 22:25 Відповісти
Історію відмінити *****, ватнікі повинні вчити путінсторію, по мотивам і маразмам шизанутого кремльовського педофіла
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12.06.2023 22:20 Відповісти
инспектируют на предмет наличия в программе преподавания материала о первородности "московской руси".
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12.06.2023 22:24 Відповісти
Ну да. Нельзя открыться, что россию придумал не путин пять тысяч лет назад, а петр первый всего лишь триста ранее сегодняшнего дня.
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12.06.2023 22:25 Відповісти




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12.06.2023 22:34 Відповісти
 
 