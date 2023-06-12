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Новини НАТО
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НАТО (6207) саміт (723) членство в НАТО (1643) Дуда (732)

"Сподіваюся, що саміт НАТО у Вільнюсі принесе Києву звістку про те, що членство України в НАТО є на горизонті", - Дуда

дуда

Президент Польщі Анджей Дуда висловив сподівання, що липневий саміт НАТО у Вільнюсі наблизить Україну до членства в Альянсі.

Про це він заявив під час пресконференції у понеділок в Парижі в межах зустрічі лідерів Веймарського трикутника, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. 

"Питання гарантій безпеки для України зараз дискутується на найвищому рівні. Я маю сподівання, що найближчий саміт НАТО у Вільнюсі принесе Києву добру звістку про те, що членство України в НАТО є на горизонті; що світло в кінці тунелю, як часто кажуть в Україні, стосовно членства в НАТО, і яке хочуть побачити українці, з'явиться завдяки нашим рішенням, які буде прийнято у Вільнюсі", - наголосив Дуда.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що саміт НАТО буде успішним лише якщо він наблизить Україну до членства.
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Дуже хочеться повірити в щирі висловлювання Президента Польщі
Дуди про те , що членство України в НАТО є на горизонті !!

А поки що стало відомо , що преЗедент не бажає бути присутнім
в Вільнюсі на саміті НАТО ! 😠
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12.06.2023 22:23 Відповісти
Папа, а що таке горизонт? Це така лінія, синок, що чим ближще ти до неі наближаєшся, то вона від тебе віддаляється.
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12.06.2023 23:00 Відповісти
не тільки. https://youtu.be/zb64Fvfauz0?t=285 Ще не бажає, що би у нас було будь-яке представництво в ПАРЄ.
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12.06.2023 23:45 Відповісти
Хрущев высказался ,, мы ногами стоим на социализме, руками держимся за коммунизм ,, . Мені здається що Дуда сказав дуже схоже .
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12.06.2023 22:23 Відповісти
а в свій бінокль Дуда бачить на тому горизонті єрмаків, татарових, смірнових та інший зеопарк? Це питання більш нагальне, ніж інші фата моргани, які він бачить.
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12.06.2023 22:32 Відповісти
Толку от етого саммита. Пока мы не освободим всю Украину никто нас в НАТО не возьмет. Разве что могут поставить условие и взять нас в НАТО если мы отдадим рашистам пол Украины. В таком случае тем более какой смысл вообще в том НАТО
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12.06.2023 22:37 Відповісти
Фишка горизонта - в том, что он отходит ровно настолько, насколько к нему приближаешься.
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12.06.2023 22:49 Відповісти
Двері в НАТО для України і її народу заховалися за горизонтом,та так,що їх з тунелю хер побачиш...Чергове На ,,,палово світових аферистів для України і її народу...
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13.06.2023 00:13 Відповісти
Опоньки, наші гопники вже налаштувались обікрасти НАТО!!
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13.06.2023 08:02 Відповісти
 
 