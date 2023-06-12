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НАТО (6207) саміт (723) допомога і підтримка (1117) Блінкен (1147)

"Потужний пакет як політичної, так і практичної підтримки для України", - Блінкен про плани на саміті НАТО у Вільнюсі

блінкен

Україна отримає потужний пакет політичної та економічної підтримки на липневому саміті НАТО у Вільнюсі. Це має стати сигналом для Путіна.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. 

"Я думаю, ви можете очікувати на саміті НАТО потужний пакет як політичної, так і практичної підтримки для України в майбутньому",- зазначив він.

Блінкен також висловив переконання, що це також надішле сигнал Путіну, який, вочевидь, хоче дочекатися, коли міжнародна спільнота припинить свою допомогу. Однак, зазначив він, союзники України сповнені рішучості.

Блінкен наголосив, що цивілізований світ, як і Україна, хоче досягти миру, який буде справедливим і міцним.

"Якщо та коли Росія буде готова долучитися до цих умов, ми всі будемо готові це зробити. Але те, що ми бачимо сьогодні - що вона не готова до цього",- зауважив державний секретар США.
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Топ коментарі
+2
на ображених воду возят

має їхати і всміхатись на всі 32 зуба.
приблизно ось так

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12.06.2023 22:36
+2
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12.06.2023 23:12
+1
Земля до Вільнюса не поїде, бо воно ображене
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12.06.2023 22:30
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Земля до Вільнюса не поїде, бо воно ображене
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12.06.2023 22:30 Відповісти
Писав "Зеля"
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12.06.2023 22:31 Відповісти
на ображених воду возят

має їхати і всміхатись на всі 32 зуба.
приблизно ось так

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12.06.2023 22:36 Відповісти
путін уже весь в цих сигналах, як Сірко в реп'яхах, і вони не заважають йому жерти н чужому подвір'ї. Дайте вже не дубця, а добрячу ломаку.
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12.06.2023 22:37 Відповісти
Застрелити псякрев!!!
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12.06.2023 22:44 Відповісти
ви вже забули "Киев за три дня"?
або ЗЄ-ліне "Ми готові відмовитись від НАТО" на переговорах рік тому?

треба бути реалістами
жорна історії Незалежності будь-якого народу залиті потом та кровью
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12.06.2023 22:44 Відповісти
звісно це теж були сігнали, але "сігнал" 19-го року, яктий подав український виборець, по цих пір переважає будь-які інші сигнали. Тому на чаші вагів ще недостатньо нашого поту та крові.
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12.06.2023 22:58 Відповісти
на жаль є таке

я не криючись крию ЗЄлю на вулиці.
і Ви думаєте хтось підтримує?
навпаки кажуть що ЗЕля - герой "бо не втік"
це реально !!!!

це просто розпач - стільки смертей і горя принесло воно в Україну, але його вважають героєм
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12.06.2023 23:08 Відповісти
тому треба бути готовим до того, що через декілька років, коли можливо буде провести вибори, та ж сама більшість виборців знову його обере. А це може привести до конфлікту у суспільстві, бо не всі, кому пощастить повернутись з фронтів, будуть згодні з любителями "пінних вечірок".
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12.06.2023 23:23 Відповісти
То не реп'яхи. То медалі за взяття жучки)))
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12.06.2023 22:50 Відповісти
Поки війна ні в ЄС ні в НАТО
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12.06.2023 22:46 Відповісти
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12.06.2023 23:12 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100041109794387&comment_id=Y29tbWVudDo2NDYzMTc4NjQxOTcwNjFfMzM3MjgxNjM3NjMwMDM3MA%3D%3D&__cft__[0]=AZXXbv4w8WNMG1R1WqUwj7PhG9noc8NpNW3UG3MCwIKCpMPCXtodIbh6OX7F8cc01wpy0-Fkj6vxIThRMntXKJp5AWQfVhY1gpqxRgjnqlLxYL4C86t3wLDwlnLg-1JWoI_l2-wPlNSyOJSV_Cv9-d57ukRiVorYexfjgGaDa4QEwkmrW2-fFwBsF72Tk3oo2KQ&__tn__=R*F Леся Калайда

Це так влучно сказали пані Оксана, дякуємо Вам, бо як люди вмирають на своїй землі тільки тому, що руцькій кат вирішив потопити навіть цивільних, мирних, стареньких людей та дітей, які на своїй землі хотіли врятуватися від біди, яку створив рашист! Цього світ не бачить???
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12.06.2023 23:13 Відповісти
О, х**ло так боявся вашої "потужності", що пішов на повномасштабну агресію, хоча ви так вистрибували перед ним, годили, старалися.

І вже півтора роки такої "потужної" допомоги і ще "потужніших" санкцій навіть не думає змінювати політику ні згортати свою спІцІальную апірацію.
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13.06.2023 00:45 Відповісти
Невже поставите далекобійні ракети і дозволити ними знищувати військові цілі на території підерасії?
Оце би був сильний сигнал для куйла.
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13.06.2023 06:17 Відповісти
 
 