"Потужний пакет як політичної, так і практичної підтримки для України", - Блінкен про плани на саміті НАТО у Вільнюсі
Україна отримає потужний пакет політичної та економічної підтримки на липневому саміті НАТО у Вільнюсі. Це має стати сигналом для Путіна.
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я думаю, ви можете очікувати на саміті НАТО потужний пакет як політичної, так і практичної підтримки для України в майбутньому",- зазначив він.
Блінкен також висловив переконання, що це також надішле сигнал Путіну, який, вочевидь, хоче дочекатися, коли міжнародна спільнота припинить свою допомогу. Однак, зазначив він, союзники України сповнені рішучості.
Блінкен наголосив, що цивілізований світ, як і Україна, хоче досягти миру, який буде справедливим і міцним.
"Якщо та коли Росія буде готова долучитися до цих умов, ми всі будемо готові це зробити. Але те, що ми бачимо сьогодні - що вона не готова до цього",- зауважив державний секретар США.
Будь ласка, зачекайте...
має їхати і всміхатись на всі 32 зуба.
приблизно ось так
або ЗЄ-ліне "Ми готові відмовитись від НАТО" на переговорах рік тому?
треба бути реалістами
жорна історії Незалежності будь-якого народу залиті потом та кровью
я не криючись крию ЗЄлю на вулиці.
і Ви думаєте хтось підтримує?
навпаки кажуть що ЗЕля - герой "бо не втік"
це реально !!!!
це просто розпач - стільки смертей і горя принесло воно в Україну, але його вважають героєм
Це так влучно сказали пані Оксана, дякуємо Вам, бо як люди вмирають на своїй землі тільки тому, що руцькій кат вирішив потопити навіть цивільних, мирних, стареньких людей та дітей, які на своїй землі хотіли врятуватися від біди, яку створив рашист! Цього світ не бачить???
І вже півтора роки такої "потужної" допомоги і ще "потужніших" санкцій навіть не думає змінювати політику ні згортати свою спІцІальную апірацію.
Оце би був сильний сигнал для куйла.