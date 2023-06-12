Шість воїнів 7-го окремого батальйону "АРЕЙ" загинули під час штурму позицій російських окупантів. ФОТО
7-й окремий батальйон "АРЕЙ" Української Добровольчої Армії втратив 6 бійців під час штурму позицій російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку підрозділу у фейсбуці.
"З великим сумом та глибоким жалем ми повідомляємо, що під час останнього штурму позицій ворога нашим підрозділом загинули бійці 7-го окремого батальйону "АРЕЙ" Української Добровольчої Армії:
- Потурай Сергій Володимирович, Друг "Пластирь" 27.05.1977 - 07.06.2023
- Осіков Олександр Сергійович, Друг "Шаолінь" 14.05.1989 - 07.06.2023
- Мітакі Валерій Валерійович, Друг "Фенікс" 13.02.1992 - 07.06.2023
- Антипенко В'ячеслав Станіславович, Друг "Роха" 14.06.1992 - 08.06.2023
- Гуркало Микола Васильович, Друг "Херсон" 20.09.1978-08.06.2023
- Бруснік Володимир Федорович, Друг "Седой" 19.06.1970 - 10.06.2023
Кожен із загиблих був справжнім героєм, готовим пожертвувати своїм життям заради свободи. Вони проявили неймовірну мужність, відданість та віру нашій справі", - йдеться у повідомленні.
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А ЗЕ підлив ще й масло в вогонь: пішов наступати на ноги Путіну своєю Кримською платформою, наче Порошенко, досягнення якого ЗЕ заперечував, усі битви з Путіним виграв. Не можна було почекати, поки Путіна вперед ногами винесуть.
Дякую Вам за службу!
Спочивайте з миром!
А буде ще більше!
І так - ці втрати великою мірою завдяки діям зрадників в Українському керівництві, а - відповідно - є наслідком результатів виборів 2019 року.
Як би це комусь не подобалось!
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Світла пам'ять Воїнам.
Глибокі співчуття рідним.
Низкий уклін Захисникам України та їх Сім'ям !!
Сонечки наші, дякуємо вам за життя!
Вічна Слава Синам України!
Повага і Шана Родинам Героїв!
💙💛🇺🇦🐞🐞🐞