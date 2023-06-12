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Шість воїнів 7-го окремого батальйону "АРЕЙ" загинули під час штурму позицій російських окупантів. ФОТО

7-й окремий батальйон "АРЕЙ" Української Добровольчої Армії втратив 6 бійців під час штурму позицій російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку підрозділу у фейсбуці.

"З великим сумом та глибоким жалем ми повідомляємо, що під час останнього штурму позицій ворога нашим підрозділом загинули бійці 7-го окремого батальйону "АРЕЙ" Української Добровольчої Армії:

- Потурай Сергій Володимирович, Друг "Пластирь" 27.05.1977 - 07.06.2023

Шість воїнів 7-го окремого батальйону АРЕЙ загинули під час штурму позицій російських окупантів 01

- Осіков Олександр Сергійович, Друг "Шаолінь" 14.05.1989 - 07.06.2023

Шість воїнів 7-го окремого батальйону АРЕЙ загинули під час штурму позицій російських окупантів 02

- Мітакі Валерій Валерійович, Друг "Фенікс" 13.02.1992 - 07.06.2023

Шість воїнів 7-го окремого батальйону АРЕЙ загинули під час штурму позицій російських окупантів 03

- Антипенко В'ячеслав Станіславович, Друг "Роха" 14.06.1992 - 08.06.2023

Шість воїнів 7-го окремого батальйону АРЕЙ загинули під час штурму позицій російських окупантів 04

- Гуркало Микола Васильович, Друг "Херсон" 20.09.1978-08.06.2023

Шість воїнів 7-го окремого батальйону АРЕЙ загинули під час штурму позицій російських окупантів 05

- Бруснік Володимир Федорович, Друг "Седой" 19.06.1970 - 10.06.2023

Шість воїнів 7-го окремого батальйону АРЕЙ загинули під час штурму позицій російських окупантів 06

Кожен із загиблих був справжнім героєм, готовим пожертвувати своїм життям заради свободи. Вони проявили неймовірну мужність, відданість та віру нашій справі", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі
+127
Нажаль, така ціна наступу. І це тільки початок. Це плата за дебілізм бидла, яке привело до влади зелених колаборантів
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12.06.2023 23:25
+123
Вічна пам'ять героям!!!
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12.06.2023 23:21
+65
Справедливість потребує того,щоби відповів по закону особисто Зеленський,який мав час(3 роки) та необмежену владу(як ніхто до нього),але не готував країну до війни з РФ.Тому і маємо стільки загиблих, покалічених людей,окуповані землі та страшні руйнування.
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13.06.2023 00:02
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Вічна пам'ять героям!!!
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12.06.2023 23:21 Відповісти
Нажаль, така ціна наступу. І це тільки початок. Це плата за дебілізм бидла, яке привело до влади зелених колаборантів
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12.06.2023 23:25 Відповісти
Справедливість потребує того,щоби відповів по закону особисто Зеленський,який мав час(3 роки) та необмежену владу(як ніхто до нього),але не готував країну до війни з РФ.Тому і маємо стільки загиблих, покалічених людей,окуповані землі та страшні руйнування.
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13.06.2023 00:02 Відповісти
дуже важливо щоб усе це шо вони накоїли зі країною, за всі крадіжки,схеми, відподіляли разом, Зеля і Прах у перед суспільством України
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13.06.2023 10:27 Відповісти
хиорхий хана да - бот фсб патрушева
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13.06.2023 16:56 Відповісти
Проросiський кагал, захопивший владу в України, несе смерть, злидні, горе, хаос i сльози всім громадянам. «Я проклинаю тебя и все кодло, которое вокруг тебя», сказав батько загиблого солдата Ярослава Журавля - Зеленському. https://www.youtube.com/watch?v=PECiBdBaOtI
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13.06.2023 16:28 Відповісти
Сходи в дурку полечись. Война началась когда о Зеленском еще никто не знал. Или у тебя кремлевские методички как расшатывать Украину изнутри
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13.06.2023 00:07 Відповісти
Представь себе что завтра Россия сосредоточит вокруг Киева кучу войск в Беларуси. А Украина не будет ничего делать и снимет всю авиацию и ПВО. Россия захватит Киев, а потом ты будешь рассказывать будешь, что вот война шла девять лет, кто же знал, что они захватят Киев. Вот такую логику используют касательно прошлогоднего захвата России.
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13.06.2023 00:12 Відповісти
Ну вот представь что это произойдет завтра. И вот твоя реакция выше.
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13.06.2023 00:41 Відповісти
Про "9 лет ничего не делала" вещай своим умственно отсталым товарищам. При Порошенко проводились реформы, строилась боеспособная армия и велись разработки вооружений. Тебе напомнить кто это все остановил?
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13.06.2023 06:15 Відповісти
Так , ти із тих , хто " пел и плясал"((((
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13.06.2023 07:04 Відповісти
Кто тебе сказал что ничего не делала? Или ты в коматозе проспал с 14-го по 19 год?
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13.06.2023 07:54 Відповісти
Війна почалася, коли Зеленський давав концерти в Горлівці ворогам України і "шатав" владу. Це не я придумав, це він робив і говорив. Коли Порошенко відроджував армвію, то Зеленсткий в цей час скрізь його критикував, лив на українців бруд- "порноактриса", "синйор голодомор", "термос"..., чотирижди косив від повісток...то Ви про того, якого ніхто не знав?
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13.06.2023 06:47 Відповісти
І відбувалось, це лайно, ось так - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ

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13.06.2023 09:11 Відповісти
Это не методички, это призвание души.
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13.06.2023 14:07 Відповісти
Зачем критиковать? Находясь не дома?
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13.06.2023 02:42 Відповісти
Хіба тільки ЗЕ? Знову повторилася історія з Наполеоном, якоко заради високих державних інтересів і за особистою вказівкою царя випустили під час битви на Березені. А потім поклали життя сотень тисяч солдат в битвах при Лейпцигу, Ватерлоо та інших місцях.
А ЗЕ підлив ще й масло в вогонь: пішов наступати на ноги Путіну своєю Кримською платформою, наче Порошенко, досягнення якого ЗЕ заперечував, усі битви з Путіним виграв. Не можна було почекати, поки Путіна вперед ногами винесуть.
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13.06.2023 11:15 Відповісти
А де ваша участь, зеленi пацюкi? Де Арестович?
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12.06.2023 23:28 Відповісти
він не може покинути своїх поки що мільйон сімсот тисяч майбутніх виборців.
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12.06.2023 23:34 Відповісти
таваріщ варєстовіч бєрьот учатіє в собраніях так називаємих хароших русскіх (це імперіалістичні ублюдки, імперіалістична ідеологія яких мало чим відрізняється від ідеології пуйла).
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12.06.2023 23:34 Відповісти
Воно падло ЗЕлене но язиком вміє воювати!
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12.06.2023 23:35 Відповісти
обдристович гріється в Ізраїлі,
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12.06.2023 23:37 Відповісти
...шукає гранатомета в шторах
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13.06.2023 00:00 Відповісти
арестович з "хорошими" руськими тре шкуру....
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13.06.2023 05:12 Відповісти
Як же ж боляче!

Дякую Вам за службу!

Спочивайте з миром!
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12.06.2023 23:30 Відповісти
Вічна слава героям України!
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12.06.2023 23:30 Відповісти
Невже не можна просто жаль висловити? Курка дурна є стратєгом? Люди загинули... За пару днів стільки... Тобі сором, а Українцям Шана і Слава!!!!
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12.06.2023 23:40 Відповісти
Це лише в одному підрозділі.

А буде ще більше!

І так - ці втрати великою мірою завдяки діям зрадників в Українському керівництві, а - відповідно - є наслідком результатів виборів 2019 року.

Як би це комусь не подобалось!
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13.06.2023 00:04 Відповісти
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12.06.2023 23:36 Відповісти
Сум ,гірко від цих новин . Дякую Вам , що ви віддали своє життя, щоб жила Україна, мої 5 онуків. Господь знайде Вам місце у Раю , спочивайте з миром , рідненькі .
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12.06.2023 23:38 Відповісти
Слава Героям !!!
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12.06.2023 23:39 Відповісти
Вічна пам'ять ГЕРОЯМ.
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12.06.2023 23:41 Відповісти
Героям Слава ...
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12.06.2023 23:51 Відповісти
Слава Героям! смерть ворогам!!
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13.06.2023 00:01 Відповісти
Серце розривається від болю! Вічна пам'ять Героям, які віддали своє життя за вільну Україну!
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13.06.2023 00:05 Відповісти
Упокой, Господи, души героїв в покоях Твоїх
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13.06.2023 00:05 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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13.06.2023 00:09 Відповісти
Зате в банді коломойського і в його шапіто-95 втрат немає
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13.06.2023 00:10 Відповісти
Дуже боляче ... Аж серце зайшлося.

Світла пам'ять Воїнам.
Глибокі співчуття рідним.
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13.06.2023 00:28 Відповісти
Jebanyj Kermit
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13.06.2023 00:50 Відповісти
Запеклі, вогню небояться!!
Низкий уклін Захисникам України та їх Сім'ям !!
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13.06.2023 01:00 Відповісти
Герої не тікали від військомату!!
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13.06.2023 01:02 Відповісти
і не відсижувались по АВСТРІЯХ...
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13.06.2023 09:41 Відповісти
Горе , нестерпний біль та сльози за нашими Героями 😪😪😪
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13.06.2023 01:11 Відповісти
Вічна слава Героям! Простіть нас...
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13.06.2023 01:30 Відповісти
Нескучне буде завжди їм живою Пам'яттю, вільне село у вільний Україні. Вічна Пам'ять Героям
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13.06.2023 02:59 Відповісти
Поки їх будуть пам'ятати вони будуть жити Пам'ятаймо наших захисників які віддали свої життя за те щоб ми жили і була Україна Вічна пам'ять героям Низький уклін Щирі співчуття близьким Пам'ятаймо
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13.06.2023 04:58 Відповісти
Дякую Герої! Вічна Память і Шана Вам!
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13.06.2023 05:14 Відповісти
Вечная слава Героям Украины , низкий поклон Вам.......
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13.06.2023 06:12 Відповісти
С.У.М.

Сонечки наші, дякуємо вам за життя!
Вічна Слава Синам України!
Повага і Шана Родинам Героїв!
💙💛🇺🇦🐞🐞🐞
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13.06.2023 06:19 Відповісти
Слава героям!
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13.06.2023 08:04 Відповісти
Geroyam Slava ! Geroyam Vi4na Pam'yat' !🙏🇺🇦
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13.06.2023 08:58 Відповісти
сумно
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13.06.2023 09:15 Відповісти
всі молоді хлопці(((((. Господи, як шкода українських воїнів. Рідні наші.. Дуже болячє. Слава справжнім Воїнам, і Царства Божого навіки.
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13.06.2023 10:20 Відповісти
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13.06.2023 10:27 Відповісти
Светлая память козакам!
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13.06.2023 11:31 Відповісти
Іменами Загиблих Воїнів треба називати вулиці і площі уже зараз! Вічна Пам'ять Героям!
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13.06.2023 11:53 Відповісти
Вечная память героям! А в это время господин Резников почему-то не хочет закупать продукты для армии через "Прозоро", наверное потому что через "Прозоро" яйца дороже 17 грн./штука выходят
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13.06.2023 13:29 Відповісти
Склоняємо голову перед Героями!Пам'ятаємо! Високу ціну платимо !
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13.06.2023 16:33 Відповісти
 
 