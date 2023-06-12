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За минулий тиждень ЗСУ взяли під контроль 16 км² на Бахмутському напрямку, - Міноборони

війна,зсу

За минулий тиждень на Бахмутському напрямку Збройні Сили України взяли під контроль 16 км.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулий тиждень на Бахмутському напрямку: просування військ - лівий фланг - 1,5 км, правий фланг - 3,5 км. Площа території взятої під контроль - 16 кв.км", - написала Маляр у телеграм-каналі.

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Топ коментарі
+12
давно енералов не мочили а вот таки замочили очередного
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13.06.2023 00:29
+6
ну и крсивое балет буль буль
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13.06.2023 00:31
+5
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13.06.2023 00:31
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І ні слова про яйця по 17 грн...
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13.06.2023 00:24 Відповісти
давно енералов не мочили а вот таки замочили очередного
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13.06.2023 00:29 Відповісти
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13.06.2023 00:31 Відповісти
ну и крсивое балет буль буль
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13.06.2023 00:31 Відповісти
ресторан "У старого лиса".
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13.06.2023 00:44 Відповісти
какие то антерсные жмуры калаши 100 й серии ну те которые типо 112 как угробить калаш до уровня эфиопского
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13.06.2023 00:47 Відповісти
подозреваю, они их теперь в Ижевске делают по упрощенной технологии для чмобов, и по нормативам затворная рама должна выдержать десять тысяч выстрелов. Больше нет смысла, иначе оружием потом может воспользоваться противник.
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13.06.2023 00:56 Відповісти
там такое гавно с этим 112 м там даже взаимозаменяемость деталей без молотка не работает
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13.06.2023 00:58 Відповісти
взаимозаменяемость там ни к чему. Всё равно время жизни одного кацапского юнита на поле боя до его угандошивания или попадания в плен в среднем теперь не превышает двух недель.
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13.06.2023 01:03 Відповісти
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13.06.2023 00:49 Відповісти
Нашим Захисникам здоров'я міцного, зброї доброї щоб гнати ворога Бережіть себе, живіть і перемагайте Слава ЗСУ
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13.06.2023 08:51 Відповісти
 
 