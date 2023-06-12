За минулий тиждень ЗСУ взяли під контроль 16 км² на Бахмутському напрямку, - Міноборони

За минулий тиждень на Бахмутському напрямку Збройні Сили України взяли під контроль 16 км.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулий тиждень на Бахмутському напрямку: просування військ - лівий фланг - 1,5 км, правий фланг - 3,5 км. Площа території взятої під контроль - 16 кв.км", - написала Маляр у телеграм-каналі.