Головна перешкода для України в НАТО - відсутність розуміння, як воююча країна може приєднатись до Альянсу, - обраний президент Латвії Рінкевичс
Головною перешкодою на шляху України до НАТО є внутрішня дискусія в Альянсі, а не сама Україна чи негласне "вето" Росії.
Про це заявив міністр закордонних справ та обраний президент Латвії Едгарс Рінкевичс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
"Причина – у тому, що зараз у багатьох столицях держав-членів НАТО немає достатньо чіткого розуміння, що робити з ситуацією, коли воююча держава приєднується до Альянсу, і що це означає в контексті Статті 5. Скажу прямо: ось це головне питання. І саме на це питання багато держав-членів не можуть дати відповідь. І доки вони не матимуть цієї відповіді самі для себе – то не зможуть відповісти і за одним столом і іншими членами НАТО", – зазначив Рінкевичс.
На його думку, якби ця позиція сформувалася, то перешкодою не має бути навіть думка Угорщини.
"Я вважаю, що коли дійде до фінального процесу ухвалення рішення, то я вірю – усі без винятку союзники погодяться. Але наразі перепоною є ось це ключове питання. Є країна у війні. Є "п’ята стаття" НАТО. І зараз не одна-дві держави, а дуже багато держав намагаються зрозуміти, що це означає для Альянсу. У багатьох столицях досі не з’явилося доброї відповіді на це запитання, і ми маємо це зрозуміти", – додав він.
Рінкевичс зазначив, що Латвія бачить майбутнє України у НАТО і зі свого боку робитиме усе можливе для того, щоби це сталося.
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June 11th, 2023
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4038900.html Хто розмінував Чонгар і кому довіряти у ЗСУ. Оновлена інформація. Григорій Омельченко
На черговий саміт НАТО, вже після виборів, прибув представник України для отримання ПДЧ але Зе звільнив! його дистанційно і поїхав до *****.
НАТО це не калюжа (або купка чогось) і бикування Зе, на кшталт "Байден чого ми не у наті" робить протилежне.
ПС. І до чого тут зміни в Конституцію? В якій країні, що вступила чи збирається вступити в НАТО, таке ще було? В Фінляндії? Чи в Швеції?
На момент вступу, Угорщина ще не була про-кремлівським лайном і сьогодні її б не прийняли.
До Болгарії жодних питань.
Як і до Албанії, де корупція значно менше, ніж в Туреччині, не кажучи вже про зеленські хащі.
Авторитарну Туреччину поспіх взяли без ПДЧ і зараз це є проблема НАТО. Більше не хочуть.
Згадані вами "стандарти" це перш за все захист демократії.
Зе є той самий кремлівський диктатор *****, тільки гундосий і дурніший, бо без Їрмака або Бєні взагалі нікчемний.
До обрання Зе всі!!! країни НАТО надали згоду на прийом України з виконанням ПДЧ. І всім було ніяково на згоду *****. І представник України вже приїхав за ПДЧ.
А Зе того звільнив. Бо Зе хотів до ***** у сауну дивитись тому в 'очі' та 'зійтись посередині'.
Зе є сиксотом з часів КВК.
До Оману чого б він їздив?
1. Коли НАТО була названа точна дата вступу України? І на яку дату КОНКРЕТНО планувався вступ? При якому президентові?
2. Коли Україна подала заявку на вступ до НАТО?
3. Чому Україну не прийняли до НАТО в 2017 -18 роках? Армія вже була відроджена, все реформоване. Президент правильний, проєвропейський реформатор. Що ще не вистачало тому НАТО?
Таке не бува, так?
Вся країна має бути реформована і ті ж судді мають бути незалежні від Портнова і не корумповані, так?
Отже, НАТО це військово-політичний союз де країни мають спільні цінності: відсутність системної корупції, вільні вибори та незалежна преса/ЗМІ, суд... Тоб то, НАТО проти кримінальних коломойсько-єрмаківських диктатур.
Заявка це що, гарантія швидкого вступу?
Ссср у 54му подав заявку на вступ у НАТО і коли вступив? "Конкретно)"?))
У 2015-2016 за членство в НАТО було десь 43% громадян України, у 2017-2018 навіть менше - 41%, бо вже надивились зеленого Голобородька з його "МВФ ідітє в ж0пу" і вони вже 'усталі от вАйны'.
Суспільство має розумнішати - хоча б більшість. І не бикувати проти НАТО. І обирати реформи воно має, а не кремлівських клоунів-бандитів-наркоманів і "пореготати". Швидко більшість може тільки злякатись, як у 2014му, та хоч так обрати рух в Європу, а не в москво-дупу.
І взагалі, весь час кремь не припиняв тиск і вплив. Та ж Тимошенко прямо протидіяла, бо кремлівська (є інтерв'ю дерипаски). Необхідні 300 голосів за НАТО у Конституцію зібрали лише у лютому 2019го. А далі вспливло 'міролюбівоє' Зе.
Всі інші питання ЗЄ вже називали і представники НАТО, і представники Госдепу, і представники ЄС.
Вони готові підтримувати демократію, а не підробку демократії.
Як це не дивно, но щодо підтримки фейкових демократій скоріше на Роісю та в Китай.
якщо нереального вступу в НАТО під час війни - то одне.
мені б хотілося щоб Україна заявила що хоче проголошення дати вступу в НАТО - наступного дня як росія підпише з Україною мир.
а ще дуже вкурвлює що за десятки років ми з 31 натовського члена змогли перетягти на свій бік лише 20. це вкрай нікчемний результат.
Після "багатовекторності", вихиляння сракою та кидання від національного патріотизму до "какая разніца" та "мову на хлєб нє намажеш".
Як мати справу з країною, яка хз, що уткне через 5 років?
Ці еліти Україну розпродали і мільярдерами стали , а зараз все їм спокою не дае гетьманська булава і в боротьби за булаву вони Україну готові пересорити
ВІДПОВІДЬ на це головне питання дуже проста:
1. НАТО може прийняти Україну до свого складу в межах її міжнародно визнаних кордонів у будь-яку мить часу, в тому числі, прямо зараз.
2. Той факт, що Україна ФАКТИЧНО перебуває у стані війни РФ проти України, а точніше, Україна захищає себе у цій війні, дуже просто і легко узгоджується зі Статтею 5 НАТО, а саме:
2.1. Стаття 5 не була задіяна РАНІШЕ, оскільки РАНІШЕ - до прийняття України в НАТО - Україна не була членом НАТО.
2.2. Оскільки Україна НЕ НАПАДАЛА на РФ, а навпаки - РФ НАПАЛА на Україну,
і оскільки Україна ЗАРАЗ ПЕРЕБУВАЄ У СТАНІ НАПАДУ НА НЕЇ з боку РФ, тобто ця ситуація, цей ФАКТИЧНИЙ стан ТРИВАЄ ЗАРАЗ, ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ЗАРАЗ - вже ПІСЛЯ факту ПРИЙНЯТТЯ України до НАТО,
то, очевидно, що Стаття 5 НАТО може і повинна бути задіяна Україною (для захисту від нападу, якщо стан нападу на Україну до того часу ще не зникне) ОДРАЗУ ПІСЛЯ ПРИЙНЯТТЯ України до НАТО.