Головна перешкода для України в НАТО - відсутність розуміння, як воююча країна може приєднатись до Альянсу, - обраний президент Латвії Рінкевичс

Головною перешкодою на шляху України до НАТО є внутрішня дискусія в Альянсі, а не сама Україна чи негласне "вето" Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ та обраний президент Латвії Едгарс Рінкевичс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Причина – у тому, що зараз у багатьох столицях держав-членів НАТО немає достатньо чіткого розуміння, що робити з ситуацією, коли воююча держава приєднується до Альянсу, і що це означає в контексті Статті 5. Скажу прямо: ось це головне питання. І саме на це питання багато держав-членів не можуть дати відповідь. І доки вони не матимуть цієї відповіді самі для себе – то не зможуть відповісти і за одним столом і іншими членами НАТО", – зазначив Рінкевичс.

На його думку, якби ця позиція сформувалася, то перешкодою не має бути навіть думка Угорщини.

"Я вважаю, що коли дійде до фінального процесу ухвалення рішення, то я вірю – усі без винятку союзники погодяться. Але наразі перепоною є ось це ключове питання. Є країна у війні. Є "п’ята стаття" НАТО. І зараз не одна-дві держави, а дуже багато держав намагаються зрозуміти, що це означає для Альянсу. У багатьох столицях досі не з’явилося доброї відповіді на це запитання, і ми маємо це зрозуміти", – додав він.

Рінкевичс зазначив, що Латвія бачить майбутнє України у НАТО і зі свого боку робитиме усе можливе для того, щоби це сталося.