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Латвія (1291) членство в НАТО (1643) Рінкевичс Едгарс (169)

Головна перешкода для України в НАТО - відсутність розуміння, як воююча країна може приєднатись до Альянсу, - обраний президент Латвії Рінкевичс

рінкевич

Головною перешкодою на шляху України до НАТО є внутрішня дискусія в Альянсі, а не сама Україна чи негласне "вето" Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ та обраний президент Латвії Едгарс Рінкевичс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Причина – у тому, що зараз у багатьох столицях держав-членів НАТО немає достатньо чіткого розуміння, що робити з ситуацією, коли воююча держава приєднується до Альянсу, і що це означає в контексті Статті 5. Скажу прямо: ось це головне питання. І саме на це питання багато держав-членів не можуть дати відповідь. І доки вони не матимуть цієї відповіді самі для себе – то не зможуть відповісти і за одним столом і іншими членами НАТО", – зазначив Рінкевичс.

На його думку, якби ця позиція сформувалася, то перешкодою не має бути навіть думка Угорщини.

"Я вважаю, що коли дійде до фінального процесу ухвалення рішення, то я вірю – усі без винятку союзники погодяться. Але наразі перепоною є ось це ключове питання. Є країна у війні. Є "п’ята стаття" НАТО. І зараз не одна-дві держави, а дуже багато держав намагаються зрозуміти, що це означає для Альянсу. У багатьох столицях досі не з’явилося доброї відповіді на це запитання, і ми маємо це зрозуміти", – додав він.

Рінкевичс зазначив, що Латвія бачить майбутнє України у НАТО і зі свого боку робитиме усе можливе для того, щоби це сталося.

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Топ коментарі
+7
Головна перешкода - Їрмак та його мавпочка Зе

June 11th, 2023
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4038900.html Хто розмінував Чонгар і кому довіряти у ЗСУ. Оновлена інформація. Григорій Омельченко
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13.06.2023 01:00
+5
Україна минулого року подала заявку на вступ до НАТО. Забув? Курс України на членство в НАТО та в ЄС записано у Конституції України. Це теж забув?
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13.06.2023 01:17
+5
Неее Панове, головная перешкода это зеленые комунисты!!!
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13.06.2023 01:19
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Головна перешкода - Їрмак та його мавпочка Зе

June 11th, 2023
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4038900.html Хто розмінував Чонгар і кому довіряти у ЗСУ. Оновлена інформація. Григорій Омельченко
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13.06.2023 01:00 Відповісти
але Рінкевичс вважає інше і в мене немає причини йому не вірити
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13.06.2023 01:19 Відповісти
Щось вважати може навіть Безугла, але реальні дії та факти доводять, що Їрмак з його мавпою Зе, шахідкою Верещук та іншою зе-поганню мають ізтліти за ґратами.
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13.06.2023 03:18 Відповісти
Реальні дії та факти доводять, що нас ніхто не збирався приймати і без їрмака. Хто заважав, це зробити, скажімо, у 2018-му році?
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13.06.2023 07:40 Відповісти
та кацапи і заважали, окупувавши Крим і частину Донбасу. А з окупованими територіями у НАТО не приймають. ну а в 2008-му році завадили ШМеркель з Сракозі.
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13.06.2023 09:21 Відповісти
Ага. Тоді кацапи, а зараз їрмак? Кацапи вже не заважають? Війна закінчилась, території не окуповані?
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13.06.2023 09:35 Відповісти
і зараз кацапи теж.
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13.06.2023 09:37 Відповісти
А місцеві коментатори вперто стверджують, що все нормально, ніхто не заважає, НАТО нас забирає з руками і ногами. Затримка лиш за їрмаком і блазнем. Якби не вони, давно б уже нас прийняли...
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13.06.2023 09:41 Відповісти
не метушись. Україна буде в НАТО. це вже всім очевидно. якщо кацапи так боялися розширення НАТО, то їм спочатку потрібно було створювати л/днр у Фінляндії і Швеції і заводити туди своїх попочлєнців.
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13.06.2023 10:01 Відповісти
У кацапів завдання не допустити в НАТО саме Україну, яку вони з якогось переляку вважають "ісконно" своєю власністю. На Фінляндію, Швецію і на розширення НАТО насправді їм байдуже.
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13.06.2023 10:09 Відповісти
Вступ в НАТО потребує відповідні реформи і Україна їх втілювала та внесла вступ у Конституцію (на початку 2019го).
На черговий саміт НАТО, вже після виборів, прибув представник України для отримання ПДЧ але Зе звільнив! його дистанційно і поїхав до *****.

НАТО це не калюжа (або купка чогось) і бикування Зе, на кшталт "Байден чого ми не у наті" робить протилежне.
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13.06.2023 18:07 Відповісти
Не набридло ще маячню про реформи писати? Може, варто ще раз уважно прочитати список держав-членів? Які реформи? Які "стандарти НАТО"? Де? В Угорщині? Чи, навіть, в Болгарії? Та і Албанія за рівнем корупції нічим нам не поступається.
ПС. І до чого тут зміни в Конституцію? В якій країні, що вступила чи збирається вступити в НАТО, таке ще було? В Фінляндії? Чи в Швеції?
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13.06.2023 19:31 Відповісти
Фінляндія та Швеція є корумпованими диктатурами як зелено-їрмаківська влада?

На момент вступу, Угорщина ще не була про-кремлівським лайном і сьогодні її б не прийняли.

До Болгарії жодних питань.

Як і до Албанії, де корупція значно менше, ніж в Туреччині, не кажучи вже про зеленські хащі.
Авторитарну Туреччину поспіх взяли без ПДЧ і зараз це є проблема НАТО. Більше не хочуть.

Згадані вами "стандарти" це перш за все захист демократії.
Зе є той самий кремлівський диктатор *****, тільки гундосий і дурніший, бо без Їрмака або Бєні взагалі нікчемний.
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13.06.2023 20:16 Відповісти
Не буду тут писати про західну "демократію", бо забанять. На інших сайтах інформації більш, ніж достатньо. Це фікція. І досить вже писати маячню про їрмаків. Вже будь-якій адекватній людині зрозуміло: НАТО прийме Україну тільки тоді, коли куйло буде не проти. Причому швидко і без ніяких умов і реформ. До того - ні. Вступати в прямий конфлікт з куйлом НАТО не буде. Все.
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13.06.2023 23:54 Відповісти
Бачили, як https://youtube.com/shorts/ubcUs6awSmU?feature=share Їрмак дає ****** найвеличнійєвшивому Зе ?

До обрання Зе всі!!! країни НАТО надали згоду на прийом України з виконанням ПДЧ. І всім було ніяково на згоду *****. І представник України вже приїхав за ПДЧ.

А Зе того звільнив. Бо Зе хотів до ***** у сауну дивитись тому в 'очі' та 'зійтись посередині'.
Зе є сиксотом з часів КВК.
До Оману чого б він їздив?
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14.06.2023 03:44 Відповісти
До їрмаків був час з 91-го до 2019-го, тобто 28 років. Кілька питань.
1. Коли НАТО була названа точна дата вступу України? І на яку дату КОНКРЕТНО планувався вступ? При якому президентові?
2. Коли Україна подала заявку на вступ до НАТО?
3. Чому Україну не прийняли до НАТО в 2017 -18 роках? Армія вже була відроджена, все реформоване. Президент правильний, проєвропейський реформатор. Що ще не вистачало тому НАТО?
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14.06.2023 07:47 Відповісти
До НАТО армії вступають самі, або з їх країнами разом? Президенти, окремо від їх країн, вступають? Навіть якщо вони най-най- проєвропейські?
Таке не бува, так?
Вся країна має бути реформована і ті ж судді мають бути незалежні від Портнова і не корумповані, так?

Отже, НАТО це військово-політичний союз де країни мають спільні цінності: відсутність системної корупції, вільні вибори та незалежна преса/ЗМІ, суд... Тоб то, НАТО проти кримінальних коломойсько-єрмаківських диктатур.

Заявка це що, гарантія швидкого вступу?
Ссср у 54му подав заявку на вступ у НАТО і коли вступив? "Конкретно)"?))

У 2015-2016 за членство в НАТО було десь 43% громадян України, у 2017-2018 навіть менше - 41%, бо вже надивились зеленого Голобородька з його "МВФ ідітє в ж0пу" і вони вже 'усталі от вАйны'.

Суспільство має розумнішати - хоча б більшість. І не бикувати проти НАТО. І обирати реформи воно має, а не кремлівських клоунів-бандитів-наркоманів і "пореготати". Швидко більшість може тільки злякатись, як у 2014му, та хоч так обрати рух в Європу, а не в москво-дупу.

І взагалі, весь час кремь не припиняв тиск і вплив. Та ж Тимошенко прямо протидіяла, бо кремлівська (є інтерв'ю дерипаски). Необхідні 300 голосів за НАТО у Конституцію зібрали лише у лютому 2019го. А далі вспливло 'міролюбівоє' Зе.
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21.06.2023 10:49 Відповісти
Певен, що це не єдине питання.

Всі інші питання ЗЄ вже називали і представники НАТО, і представники Госдепу, і представники ЄС.
Вони готові підтримувати демократію, а не підробку демократії.

Як це не дивно, но щодо підтримки фейкових демократій скоріше на Роісю та в Китай.
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13.06.2023 01:04 Відповісти
Україна і першу чергу сама повинна чітко заявляти чого саме вона хоче.

якщо нереального вступу в НАТО під час війни - то одне.

мені б хотілося щоб Україна заявила що хоче проголошення дати вступу в НАТО - наступного дня як росія підпише з Україною мир.

а ще дуже вкурвлює що за десятки років ми з 31 натовського члена змогли перетягти на свій бік лише 20. це вкрай нікчемний результат.
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13.06.2023 01:04 Відповісти
Україна минулого року подала заявку на вступ до НАТО. Забув? Курс України на членство в НАТО та в ЄС записано у Конституції України. Це теж забув?
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13.06.2023 01:17 Відповісти
Про це забув Зеленський коли хотів винести це питання на референдум. Навіть коли війна почалася,шукав шпаринки без НАТО
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13.06.2023 03:23 Відповісти
було таке. в перші дні вторгнення орків. не знаю, що тоді керувало ним більше - зрада чи страх орків на околицях Києва. але він тоді далеко не факт, що знайшов би 300 голосів в парламенті, щоб змінити Конституцію. ну а проводити референдум під час вторгнення теж ніхто не наважився би робити. та й візит Джонсонюка привів ЗЕ трохи до тями. хоча Вова, як щирий малорос, в глибині душі був проти вступу України в НАТО, за що і не раз критикував Пороха.
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13.06.2023 03:49 Відповісти
Ще раз питаю: хто заважав вступити в НАТО в 2018-му?
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13.06.2023 07:42 Відповісти
не тикайте мені. вас в школі вчили до незнайомців на ви. забув? забуло?
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13.06.2023 04:58 Відповісти
ТИ уже перечитав "Українські" тв Волинські грамоти ХV ХVІ ст"? Чи ТИ "забув""забуло"? Я - пам"ятаю!
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13.06.2023 05:31 Відповісти
не можу себе примусити звертатися на ви до незнайомців-зрадойобів, які не викликають поваги. так що без образ.
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13.06.2023 05:41 Відповісти
Дивно, що є навіть ці 20.
Після "багатовекторності", вихиляння сракою та кидання від національного патріотизму до "какая разніца" та "мову на хлєб нє намажеш".

Як мати справу з країною, яка хз, що уткне через 5 років?
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13.06.2023 01:17 Відповісти
Найбільшу країну Європи абсолютно необхідно тримати під цивілізаційним котролем. Бо з місцевими кучмопородженими "елітами" та поруч з довбанутою східною ордою життя взагалі не налагодиш ніколи.
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13.06.2023 01:59 Відповісти
місцевими кучмопородженими "елітами"

Ці еліти Україну розпродали і мільярдерами стали , а зараз все їм спокою не дае гетьманська булава і в боротьби за булаву вони Україну готові пересорити
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13.06.2023 03:07 Відповісти
Неее Панове, головная перешкода это зеленые комунисты!!!
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13.06.2023 01:19 Відповісти
Монобільшовики
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13.06.2023 01:32 Відповісти
президент Латвії абсолютно правий. Поки в Україні війна, НАТО одностайно не наважиться прийняти нас до своїх лав. і це прекрасно усвідомлюють ху йло і його підху йловці, тому будуть воювати в Україні навіть і після того, як ху йла патрушев чи хтось інший не втопить в його гівняному чумайдані. і воюватимуть вони до тих пір, поки їхню армію не винищать в Україні, або поки якась більш ліберальна вежа кремля не влаштує там переворот. Тому що надіятись на їхній нарід, який масово вийде на протест проти сцаря і проти війни не варто, оскільки цю імперську дичину з того насілєнія можна вибити тільки знищенням найбільш упоротої частини того лепрозорію. Адже наївно сподіватися, що те насілєніє прозріє.
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13.06.2023 01:34 Відповісти
Прозріє? Тобто вони зараз сліпі. Злий Хутін їх обманює? Та вони швидше завалять його, якщо ***** захоче втекти з України.
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13.06.2023 07:36 Відповісти
саме так. тому я й написав, що наївно на таке сподіватися.
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13.06.2023 09:23 Відповісти
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13.06.2023 03:02 Відповісти
А чому не йдуть? Поки кордон там як прохідний двір? Чекають, коли кацапи і на кордоні 3 лінії оборони побудують?
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13.06.2023 07:44 Відповісти
"Причина - у тому, що зараз у багатьох столицях держав-членів НАТО немає достатньо чіткого розуміння, що робити з ситуацією, коли воююча держава приєднується до Альянсу, і що це означає в контексті Статті 5. Скажу прямо: ось це головне питання. ... " - https://censor.net/ua/n3424282

ВІДПОВІДЬ на це головне питання дуже проста:
1. НАТО може прийняти Україну до свого складу в межах її міжнародно визнаних кордонів у будь-яку мить часу, в тому числі, прямо зараз.
2. Той факт, що Україна ФАКТИЧНО перебуває у стані війни РФ проти України, а точніше, Україна захищає себе у цій війні, дуже просто і легко узгоджується зі Статтею 5 НАТО, а саме:
2.1. Стаття 5 не була задіяна РАНІШЕ, оскільки РАНІШЕ - до прийняття України в НАТО - Україна не була членом НАТО.
2.2. Оскільки Україна НЕ НАПАДАЛА на РФ, а навпаки - РФ НАПАЛА на Україну,
і оскільки Україна ЗАРАЗ ПЕРЕБУВАЄ У СТАНІ НАПАДУ НА НЕЇ з боку РФ, тобто ця ситуація, цей ФАКТИЧНИЙ стан ТРИВАЄ ЗАРАЗ, ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ЗАРАЗ - вже ПІСЛЯ факту ПРИЙНЯТТЯ України до НАТО,
то, очевидно, що Стаття 5 НАТО може і повинна бути задіяна Україною (для захисту від нападу, якщо стан нападу на Україну до того часу ще не зникне) ОДРАЗУ ПІСЛЯ ПРИЙНЯТТЯ України до НАТО.
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13.06.2023 03:11 Відповісти
В будь-якому разі після прийняття України до НАТО під час війни, НАТО буде змушене у війну вступити. А цього вони категорично не бажають.
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13.06.2023 07:47 Відповісти
Є прецедент, коли можна прийняти Україну до НАТО у межах неокупованих територій. Тоді рашка може копирсатися тільки на малій частині України без можливості лізти далі (бо далі - це 5 стаття!). І у міру просування ЗСУ, звільнені території теж автоматично приєднувати до НАТО.
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13.06.2023 09:58 Відповісти
вето паРаши та сикливість НАТО і є головною причиною
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13.06.2023 09:06 Відповісти
Что они там,в НАТО, дурачками прикидываются? Не видно,что жизнь вносит коррективы? Просто не хотят ввязываться в войну,защищая Украину после принятия в НАТО. Оставляют нашу 30млн(онную) Украину наедине со 140млн(онной) рашей. И убеждают (себя скорее всего),что Украина победит.
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13.06.2023 10:27 Відповісти
 
 