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ЗСУ знищили начальника штабу 35-ї армії ВС РФ генерал-майора Горячова

горячев

На Запорізькому напрямку ЗСУ знищили генерал-майора, начальника штабу 35-ї загальновійськової армії ВС РФ Сергія Горячова.

Про це повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що окупанта ліквідовано в результаті вдалого ракетного удару ЗСУ.

Автор: 
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Топ коментарі
+64
Земля йому бетоном!
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13.06.2023 01:28
+42
З таким боровом, мабуть, ціле свиняче стадо уколошкали. Молодці, хлопці!
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13.06.2023 01:30
+37
День почався тим, що zgox смердючий виродок берлусконі.

А тут ще така жирнюща риба!

В штабах орди паніка і хаос --- якраз те, що треба під час великого українського наступу.
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13.06.2023 01:36
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Земля йому бетоном!
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13.06.2023 01:28 Відповісти
Та нет, как говорил кабздон - на улице идет дождь, а у нас концерт.
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13.06.2023 02:25 Відповісти
В аду на концертах кабздона аншлаги, чорти вже замахалися гріти чани
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13.06.2023 08:26 Відповісти
представляете сколька кипиша
генрал ранен! скорую, скорую... он умирает... звони жене на рублевку...
на урблевке паника... генарл в кровище падыхает
падыхает, скорая не едет - все вышли покурить, жена за ладой
... и падох
прокручиваю эту сценку - как бальзам на душу
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13.06.2023 10:44 Відповісти
Жена у него не на Рублевке, а в Амурской обл, в маленьком зачуханном городке Белогорске : там его штаб 35 Армии. Гнуснейшее место.
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13.06.2023 12:21 Відповісти
во мля, а нам регулярно впаривали, что Украина то не багатая - а на росии ВСЕ на рублевке живут
а оно вот как обернулося-то... ннндддааа...
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13.06.2023 18:26 Відповісти
Чудово ! Може, це тими хаймарсами, що відео було.
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13.06.2023 01:29 Відповісти
Чим падло фашистське вдавилось? хаймарсом, чи ескалібуром?
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13.06.2023 01:29 Відповісти
Може водою. рашисти там дамбу підірвали. Було б дуже ефектно.
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13.06.2023 01:31 Відповісти
воду для рашистів? а ху... їм, хай мочу свинячу п,ють.
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13.06.2023 01:33 Відповісти
Так всеодно підірвали. Це так - припущення.
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13.06.2023 01:50 Відповісти
про х..й кацапам, а не воду, це реальність.
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13.06.2023 10:50 Відповісти
Скорее всего в штабе на Арабатской стрелке, который посещал *****.
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13.06.2023 01:36 Відповісти
тоді британською ракетою...
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13.06.2023 01:38 Відповісти
Може Байрактари знов запрацювали
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13.06.2023 01:37 Відповісти
Украінською галушкою.
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13.06.2023 08:17 Відповісти
партизани скоріше реквізованою балалайкою настукали поміж ріг...
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13.06.2023 10:42 Відповісти
маленький ти наш а че ж приключилось то -мальчик сладинькай😬
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13.06.2023 01:29 Відповісти
Знищили кацапську падлюку і добре , бо не@ер пхатися до нас
без запрошення
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13.06.2023 01:29 Відповісти
Коли під час ведення активних бойових дій гине НШ противника (та ще такого рангу) - це подвійне відчуття задоволення Бо це все одно, що "встромить лом у рульове управління автомобіля під час руху" НШ - це головний елемент бойової машини підрозділу Бо все "на ньому сходиться" і він керує усіма забезпечуючими ведення бойових дій підрозділілами Адже не все можна довірить паперу І не все можна передбачить А поки той, хто його замінить, ознайомиться з його планом та почне його виконувать чи вносить свої корективи - мине час А при наступі противника часу лишнього нема - обстановка міняється щохвилини
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13.06.2023 05:58 Відповісти
Я так розумію, не він один з того штабу "більше не працює". Т.ч. і штабу того нема -- треба новий набирати
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13.06.2023 11:08 Відповісти
З таким боровом, мабуть, ціле свиняче стадо уколошкали. Молодці, хлопці!
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13.06.2023 01:30 Відповісти
У Кобзона скоро весь партер будет генеральский.
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13.06.2023 01:33 Відповісти
Не хватает генерал полковника и генерала армии, но к ним тяжело подобраться
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13.06.2023 08:27 Відповісти
Здоровья погибшему
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13.06.2023 01:34 Відповісти
И долгих лет
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13.06.2023 07:34 Відповісти
И дохлых лет
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13.06.2023 08:53 Відповісти
Еще один дятел получил билет в вип-ложу на концерт Кобзона и хора Алексанброва.
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13.06.2023 01:34 Відповісти
Епіграма на спомин про загиблий в Україні «рассейський генералітет»:

«Четыре генерала труп его несли, а тридцать три сержанта портки его трясли!»

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13.06.2023 05:42 Відповісти
День почався тим, що zgox смердючий виродок берлусконі.

А тут ще така жирнюща риба!

В штабах орди паніка і хаос --- якраз те, що треба під час великого українського наступу.
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13.06.2023 01:36 Відповісти
То тільки - репетиція.
Далі вибір великий - лопата, мотузочка, табакерка...
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13.06.2023 06:16 Відповісти
но все равно на смену нынешнему ***лу, придет новый такой же ****ло . на московских болотах других не бывает.
наша конечная цель, должна быть ограждение этих болот по периметру этого зверинца вышками и колючей проволокой под контролем Цивилизации.
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13.06.2023 07:36 Відповісти
Крокодили потрібні, без них ніяк.
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13.06.2023 08:30 Відповісти
А на який хіт кобздона йому білет дали?
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13.06.2023 01:41 Відповісти
виходячи з фото, генерала видно недавно отримав... мабуть дуже завзято яблочко, під балалайку, плясав перед ******...
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13.06.2023 01:43 Відповісти
КАЦАП, знай:
-БУДЕ КАЯТТЯ, ТА НЕ БУДЕ ВОРОТТЯ!

Не знаю я, в якій країні,
Та за які страшні діла
Здобув ти орден cвiй, та нині
Відплата вбивцям надійшла.

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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13.06.2023 01:46 Відповісти
ХЕРнерал харячьов стал совсем холодным! Браво воинам Света!
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13.06.2023 01:48 Відповісти
Он умер, потому что его лёгкие были тяжелее воздуха. Учебник логики по Задорнову
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13.06.2023 02:00 Відповісти
Люся! Твій вихід! Ми тут радіємо знищено кацапа
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13.06.2023 02:05 Відповісти
🤣🤣🤣
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13.06.2023 02:58 Відповісти
Жду наступну втішну новину про Трампа і пула. Берлусконі вже відспівали
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13.06.2023 02:09 Відповісти
Вже третій концерт Кобзона в Лужніках - для генерала ВІП-місця.
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13.06.2023 02:20 Відповісти
Горячев разгорячился, но быстро остыл.... на веки вечные
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13.06.2023 02:22 Відповісти
став у стрій...
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13.06.2023 02:36 Відповісти
А в свинособачому некролозі буде як завжди-"пал смєртью храбрих,засчісчая родіну". Не інакше як зі стаканом в руці та зі шльондрою в обнімку.
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13.06.2023 03:17 Відповісти
знатний жополиз! це ж скільки кілометрів жоп треба вилизати, щоб стати генерал-майором гарматного мяса росії
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13.06.2023 03:30 Відповісти
ну до нач штаба до лизался армии целой и что вместе со штабом того на удобрения
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13.06.2023 05:47 Відповісти
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13.06.2023 03:40 Відповісти
Був на кацапії хєнєрал
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13.06.2023 05:36 Відповісти
Ипало как у свиньи 🐖
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13.06.2023 08:54 Відповісти
Чому "как" ?
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13.06.2023 13:50 Відповісти
Вдова вже пішла на права здавати.
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13.06.2023 03:41 Відповісти
Пельмени мож еще подарят на праздник какой. 2кг на дороге не валяются, хоть какой-то толк от него первый раз в жизни будет
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13.06.2023 05:54 Відповісти
Кобздін йому хенерала присвоїв? На фото - воно полкан.
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13.06.2023 06:18 Відповісти
Горячьов розгарячився і згорів на роботі.
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13.06.2023 06:29 Відповісти
Такі у кобздона в перших рядах сидять.
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13.06.2023 07:25 Відповісти
Горячьов охолов.
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13.06.2023 07:37 Відповісти
Це вже який по рахунку зажмурився єнєрал в так званій СВО? Мабуть вже з півтора десятка здохли.
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13.06.2023 07:41 Відповісти
👍
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13.06.2023 07:59 Відповісти
Горячов похолоднів.
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13.06.2023 08:11 Відповісти
Конечно ,хотелось,что бы ему просто оторвало ноги и он стал обузой для семьи и параши.Но имеем то ,что имеем.Слава воинам ЗСУ!!!!
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13.06.2023 08:12 Відповісти
+руки
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13.06.2023 08:58 Відповісти
Я от думаю, якщо за вбитого солдата на раісі жінці дають ладу-каліну, то що ж дають жінці цілого генерала? Паравоз?
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13.06.2023 08:13 Відповісти
сподіваюсь його накрили разом з ін.балалаєчниками в погонах.ЗСУ ТОП,наша слава,міць,гордість!дякую!
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13.06.2023 08:21 Відповісти
А коли знищать Ермака , та Резнікова,
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13.06.2023 08:32 Відповісти
StormShadow в ту сторону не запускают.
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13.06.2023 11:05 Відповісти
Таваріщь перейшов у стан харошева рускава!
Здоровлячка пагібшему.
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13.06.2023 08:48 Відповісти
Кобзон: "Табурєточку в партер. Ждьом гєнєрала"
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13.06.2023 09:01 Відповісти
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13.06.2023 09:19 Відповісти
Генеральша обрадовалась - ей тоже полагается беленькая "лада".
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13.06.2023 09:31 Відповісти
Х*йло все эти хари по своему подобию подбирал? У каждого на лбу лишняя скрепная мокшо-хромосома...
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13.06.2023 09:56 Відповісти
Добре, синки! Так їх, хворобливих...
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13.06.2023 10:04 Відповісти
можна сказати виписали гарячу путівку гаРЯчЬовУ прямо в ПЕКЛО!
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13.06.2023 10:07 Відповісти
Більше на балалайці не пограє.
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13.06.2023 10:38 Відповісти
А ведь вокруг генерала суетится обычно куча сошек помельче.
Т.е. там демилитаризировано неслабое количество кацапов
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13.06.2023 11:04 Відповісти
свинособаці свинособача смерть! Слава ЗСУ!
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13.06.2023 11:26 Відповісти
Почему у них у всех такие тупые рожи? Что ни генерал - то сразу на лице написано - " я дебил!".
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13.06.2023 11:36 Відповісти
Це гарна новина що знищили генерала
Чим більше знищать військового керівництва РФ тим краще для України
Тоді рашисти не зможуть грамотно керувати армією коли не буде досвідчених генер
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13.06.2023 12:12 Відповісти
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13.06.2023 12:46 Відповісти
Майор Горячьова, Горячьова тебе ада.
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13.06.2023 14:39 Відповісти
І щоб йому діти на могилу сррали!
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13.06.2023 15:22 Відповісти
- Тик, ток.
- Хто тама?
- Это я, почтальйон Печкин. Принёс заметку про вашего мальчика. Сейчас я ево измерять начну.
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13.06.2023 15:51 Відповісти
Китайцы! Рашграница оголена на всем протяжении юга Амурской области,от Сковородино до Благовещенска, это зона ответственности 35 ОВА которую теперича громит ВСУ не щадя ее генералов
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13.06.2023 20:20 Відповісти
 
 