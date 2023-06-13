ЗСУ знищили начальника штабу 35-ї армії ВС РФ генерал-майора Горячова
На Запорізькому напрямку ЗСУ знищили генерал-майора, начальника штабу 35-ї загальновійськової армії ВС РФ Сергія Горячова.
Про це повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що окупанта ліквідовано в результаті вдалого ракетного удару ЗСУ.
Топ коментарі
+64 Дмитро Михайловський
показати весь коментар13.06.2023 01:28
+42 Trevo Trow
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+37 Neo Matrix
показати весь коментар13.06.2023 01:36
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Будь ласка, зачекайте...
генрал ранен! скорую, скорую... он умирает... звони жене на рублевку...
на урблевке паника... генарл в кровище падыхает
падыхает, скорая не едет - все вышли покурить, жена за ладой
... и падох
прокручиваю эту сценку - как бальзам на душу
а оно вот как обернулося-то... ннндддааа...
без запрошення
«Четыре генерала труп его несли, а тридцать три сержанта портки его трясли!»
А тут ще така жирнюща риба!
В штабах орди паніка і хаос --- якраз те, що треба під час великого українського наступу.
Далі вибір великий - лопата, мотузочка, табакерка...
наша конечная цель, должна быть ограждение этих болот по периметру этого зверинца вышками и колючей проволокой под контролем Цивилизации.
-БУДЕ КАЯТТЯ, ТА НЕ БУДЕ ВОРОТТЯ!
Не знаю я, в якій країні,
Та за які страшні діла
Здобув ти орден cвiй, та нині
Відплата вбивцям надійшла.
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
Здоровлячка пагібшему.
Т.е. там демилитаризировано неслабое количество кацапов
Чим більше знищать військового керівництва РФ тим краще для України
Тоді рашисти не зможуть грамотно керувати армією коли не буде досвідчених генер
- Хто тама?
- Это я, почтальйон Печкин. Принёс заметку про вашего мальчика. Сейчас я ево измерять начну.